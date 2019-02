Vikings, saison 6: qui est le nouveau personnage russe de la série?

Après le final grandiose de la saison 5 de Vikings, il est clair que la guerre entre les fils de Ragnar est loin d’être terminée. Elle se poursuivra sans aucun doute durant la prochaine saison, qui sera la dernière du show.

Peu de détails sur la saison 6 ont été révélés, mais une chose est déjà claire. Après l'Angleterre, la France, la Sicile et l'Islande, les personnages principaux se dirigent vers l'est, vers la Russie ancienne. Il semble fort possible que le conflit entre Ivar et Bjorn sera rejoint par le puissant prince Oleg de Novgorod, interprété par Danila Kozlovsky.

Qui est Oleg de Novgorod?

Victor Vasnetsov / Musée de la littérature d'État Victor Vasnetsov / Musée de la littérature d'État

Oleg de Novgorod, ou Oleg le Sage, est un personnage légendaire de l’histoire de la Russie. Il appartient à la branche des vikings qui, au lieu de mener des raids sur les royaumes occidentaux du Moyen âge, choisissent de mettre le cap sur l’est, vers les terres des Slaves orientaux. Là, ils se sont battus, ont servi comme mercenaires, ont fait du commerce et sont même devenus des dirigeants de la population locale. Le plus important d'entre eux, Oleg, dirigeait Novgorod, le centre slave du nord. En 882, il a attaqué et pris Kiev, en faisant sa capitale.

En fait, c'est Oleg qui a fondé le puissant royaume médiéval de la Rus' de Kiev, prédécesseur de la Russie moderne, de l'Ukraine et de la Biélorussie.

Le pouvoir d’Oleg était si énorme qu’il a organisé un grand raid réussi sur Constantinople. Les Byzantins ont versé aux Slaves une énorme somme d’argent pour avoir la paix et promis de garantir libre-échange aux marchands slaves de l’Empire. Oleg a cloué un bouclier aux portes de Constantinople comme symbole de sa victoire.

La légende entourant la mort d’Oleg raconte que les prêtres païens avaient prophétisé que le prince mourrait à cause de son étalon préféré. Oleg a donc été obligé de se séparer de l'animal. Au cours de nombreuses années, il a demandé ce qui était arrivé à son ami bien-aimé et on lui a dit que l'étalon était mort. Le prince s'est rendu à l'endroit où reposaient les restes et, lorsqu'il a touché son crâne avec sa botte, un serpent en est sorti et le mordu. Oleg est mort, accomplissant ainsi la prophétie.

Qui est Danila Kozlovsky?

Vladimir Pesnya/Sputnik Vladimir Pesnya/Sputnik

L'un des principaux acteurs russes, Danila Kozlovsky est connu pour ses films russes à succès tels que le drame sportif Légende N°17 (2013), le film catastrophe Flight Crew (2016) ainsi que le drame historique sur le dernier empereur russe Nicolas II Matilda (2017), qui a provoqué un énorme scandale dans la société russe.

Kozlovsky n'est pas un inconnu à Hollywood. Parmi ses apparitions les plus marquantes figurent son rôle de méchant dans Hardcore Henry (2015) avec Sharlto Copley, le rôle de Dimitri Belikov dans Vampire Academy (2014) et celui de Grigory Mishin dans McMafia (2018).

L'acteur a terminé de tourner les scènes de Vikings en septembre 2018. « Le tournage de la nouvelle saison des Vikings est terminé ! Ça a été une année folle, une grande équipe, une magnifique Irlande et des acteurs exceptionnels ! Ce n’est pas un hasard si c’est l’une des séries télévisées les plus populaires au monde ! », a déclaré Kozlovsky.

La chaîne History Channel devrait diffuser la saison 6 des Vikings en novembre 2019.

