En images: sept grandes villes de la région de Moscou 

Ces agglomérations de la région de Moscou se développent à un rythme soutenu. On y construit de grands immeubles d’habitation. Le métro et les axes routiers s’étirent comme des tentacules pour desservir ces villes en pleine croissance et mieux les relier à la capitale.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La population de la région qui entoure Moscou s’élève à 8, 6 millions d’habitants. La majorité d’entre eux vivent dans de grandes agglomérations. Nous vous présentons ici les sept plus importantes.

Balachikha (530 311 habitants)

KeVeR/Getty Images KeVeR/Getty Images

Située à l’est de la capitale, Balachikha est la plus grande agglomération de la région de Moscou. Il y a quelques années, elle était la ville d’Europe au développement le plus rapide.

Balachikha fut fondée en 1830. Elle n’était à l’époque qu’un village où habitaient les ouvriers d’une manufacture de drap. Elle ne devint une ville qu’à l’époque soviétique. Aujourd’hui, on y trouve des usines de fabrication de pièces pour l’aviation et d’autres secteurs industriels. Les bâtiments de la draperie ont été rénovés et accueillent des espaces artistiques très fréquentés.

Podolsk (312 911 habitants)

HomoCosmicos/Getty Images HomoCosmicos/Getty Images

Podolsk est située à 35 kilomètres au sud de Moscou. La région où elle se trouve est un lieu de peuplement ancien. La première mention du village de Podol, nom d’où est dérivé celui de Podolsk, date de 1559 . Durant la seconde moitié du XIXe siècle, des usines s’installèrent à Podolsk. En 1900, Singer y ouvrit sa première fabrique en Russie . La ville est aussi connue pour son église de l’Incarnation (ou Vierge-du-Signe) construite entre 1690 et 1704 dans le style baroque.

Khimki (256 684 habitants)

Mazaev Anton/Getty Images Mazaev Anton/Getty Images

Au début du XXe siècle, cette ville n’était encore qu’une agglomération de villages et de parcelles sur lesquelles il y avait des datchas. La construction d’une usine d’aviation à l’époque soviétique marqua le début du développement de cette ville qui se situe entre Moscou et l’aéroport international de Cheremetievo. On y trouve de nombreux immeubles d’habitation récents et de grands centres commerciaux.

>>> Sept spécialités gastronomiques emblématiques de la région de Moscou

Mytichtchi (275 313 habitants)

Legion Media Legion Media

En 1804, Mytichtchi fut le premier des villages qui entouraient Moscou à lui être relié par un aqueduc. C’est pourquoi cette construction apparaît sur les armoiries de la ville.

La ville est aussi connue pour ses plateaux de Jostovo, du nom d’un village avoisinant.

Lioubertsy (236 339 habitants)

Elena Odareeva/Getty Images Elena Odareeva/Getty Images

Le peuplement de la zone où se trouve aujourd’hui Lioubertsy est attesté au XVIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, grâce à la construction du chemin de fer, ce village attira industries et ouvriers. Durant la période soviétique, on y construisit des usines d’aviation. Aujourd’hui, cette ville située à l’est de Moscou est densément peuplée. Les projets immobiliers s’y multiplient, notamment parce qu’il est facile de se rendre de Lioubertsy au centre de Moscou.

Korolev (226 007 habitants)

Legion Media Legion Media

Korolev est une ville dont les activités premières sont essentiellement en lien avec la recherche scientifique. Elle porte le nom du père du programme spatial soviétique, l’ingénieur Sergueï Korolev. Après avoir fusionné avec la ville voisine de Ioubilieïny, Korolev est devenue l’une des plus grandes agglomérations de la région de Moscou.

>>> Quatre charmantes villes historiques à découvrir dans la région de Moscou

Krasnogorsk (193 127 habitants)

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

Kranosgorsk est une ville où l’on trouve un grand nombre de quartiers de construction très récente. La station de métro Miakinino qui la dessert permet de se rendre au centre de Moscou sans avoir à faire de correspondance.

Dans l’arrondissement dont elle est le centre administratif, on trouve des domaines et des parcs ayant appartenu sous l’Ancien Régime à des familles aristocratiques. Parmi eux, Arkhangelskoïé qui fut la propriété des princes Ioussopov. Les Moscovites aiment venir profiter de ces grands espaces verts situés à l’ouest de Moscou.

Dans cette autre publication, découvrez les vingt endroits les plus intéressants de la région de Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.