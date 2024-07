Quels athlètes russes participeront aux Jeux olympiques de Paris 2024?

Russia Beyond

Les Russes concourent en statut neutre et uniquement dans les sports individuels.

L’ouverture des XXXIIIe Jeux olympiques d’été à Paris aura lieu le 26 juillet. Selon le site internet du CIO, seuls 15 athlètes russes y participeront. Qui sont-ils ?

Tamara Dronova (cyclisme sur route)

Trois athlètes russes se disputeront les médailles en cyclisme. Tamara Dronova est une multiple médaillée dans les compétitions internationales et russes. Elle est âgée de 30 ans. Elle a récemment remporté une médaille d’or au championnat russe de cyclisme sur route.

Alena Ivanchenko (cyclisme sur route)

Alena n’a que 20 ans et pratique le cyclisme depuis plus de la moitié de sa vie. Ivanchenko est championne du monde junior. Aux Jeux de 2024, elle participera à la course de groupe.

Gleb Syritsa (cyclisme sur route)

Gleb Syritsa a remplacé Alexandr Vlasov, qui s’est retiré en invoquant une route inadaptée. Syritsa est un jeune athlète, âgé de 24 ans seulement, mais il a obtenu des premières places aux championnats du monde et d’Europe juniors et jeunes.

Anzhela Bladtceva (trampoline)

Anzhela est une athlète de Saint-Pétersbourg. Elle vient d’avoir 19 ans et a remporté les championnats du monde juniors trois années de suite. Elle est également championne de Russie en titre. « Nous comptons sur l’or. Il est ici important d’être fort non seulement techniquement, mais aussi moralement », a-t-elle déclaré aux journalistes de sa ville natale.

Daniil Medvedev (tennis)

C’est dans les épreuves de tennis que le plus grand nombre d’athlètes russes est attendu. Parmi eux, l’un des plus célèbres joueurs de tennis au monde, Daniil Medvedev. Cependant, il est plutôt sceptique, car il devra jouer sur un terrain qui ne lui est pas familier. « Je n’aime pas changer de surface... J’ai besoin de temps pour m’adapter, a-t-il confié aux journalistes. Mais je vais tenter, j’irai là-bas, j’en profiterai et je ferai de mon mieux sur la terre battue ».

Roman Safiullin (tennis)

Roman Safiullin est né dans la région de Moscou en 1997 et s’est hissé parmi les trois meilleurs joueurs de tennis junior au monde. Il y a trois ans, il a fait ses débuts dans les tournois du Grand Chelem pour adultes. Il est actuellement considéré comme la 67e raquette du monde.

Safiullin et Medvedev participeront aux compétitions en simple et en double.

Ekaterina Aleksandrova (tennis)

Cette native de Tcheliabinsk est la 22e joueuse mondiale. Il s’agit des premiers Jeux Olympiques pour cette athlète de 29 ans. Aleksandrova sera associée à la célèbre athlète Elena Vesnina.

Elena Vesnina (tennis)

Vesnina est âgée de 37 ans. Elle a été championne olympique en 2016, médaillée d’argent aux Jeux de 2020, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem et lauréate de nombreuses autres distinctions. C’est en double qu’elle a remporté ses médailles olympiques.

Mirra Andreeva (tennis)

La plus jeune athlète russe des Jeux olympiques de 2024 n’a que 17 ans. L’année dernière, cette jeune fille de Krasnoïarsk a été reconnue comme numéro un mondial dans le classement des juniors. Sa sœur aînée Erika est également joueuse de tennis professionnelle.

Pavel Kotov (tennis)

Kotov a 25 ans, il est né à Moscou et a fait ses débuts dans les tournois adultes en 2020. Il a terminé 8e au dernier tournoi de Wimbledon. Il est actuellement 60e au classement ATP.

Diana Shnaider (tennis)

Cette joueuse de tennis de 20 ans originaire de la région de Samara s’est fait un nom dans les tournois pour adultes il n’y a pas si longtemps. En 2022, elle était la deuxième raquette du monde au classement ITF junior.

Zakhar Petrov (canoë)

Zakhar Petrov et Aleksei Korovashkov sont de multiples champions du monde et d’Europe.

Petrov est né en 2004 dans la région de Riazan. Il s’est entraîné dans une école de sport locale et a intégré l’équipe nationale junior russe.

L’athlète participera à deux courses : 1 000 mètres en canoë simple et 500 mètres en binôme avec Korovashkov.

Aleksei Korovashkov (canoë)

Korovashkov est âgé de 32 ans et a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2012. Il est membre de l’équipe nationale russe pour adultes depuis 15 ans et a remporté des succès en canoë double.

Olesia Romasenko (canoë)

Olesia Romasenko est âgée de 34 ans. Elle fait partie de l’équipe nationale russe depuis 2013. Elle a remporté cinq championnats du monde et deux d’Europe. Aux derniers Jeux olympiques, elle a pris la 7e place du 200 mètres féminin.

Evgenii Somov (natation)

Le seul quota de natation pour les athlètes ayant un passeport russe a été attribué à Evgenii Somov, 25 ans. Né à Saint-Pétersbourg, il a concouru pour l’équipe nationale junior russe et, après l’école, il a continué à s’entraîner aux États-Unis.

En mai 2024, il s’est distingué dans le 100 mètres à Atlanta. Somov a terminé avec le troisième temps le plus rapide de la saison mondiale – 58,72. Aux Jeux olympiques, il est déterminé à décrocher une médaille.

Nous pourrons le voir performer dès le 27 juillet.

