Quel fut le sport de prédilection du tsar Nicolas II?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Des courts de tennis ont été aménagés dans les résidences du tsar près de Saint-Pétersbourg, en Crimée, à Spala (Pologne) et non loin de Virolahti (Finlande).

« Il jouait très bien, et ses adversaires, des officiers de marine et des demoiselles d’honneur, étaient beaucoup plus faibles que lui », notait le lieutenant-général Alexandre Mossolov, chef de la Chancellerie du ministère de la Cour impériale.

Domaine public Domaine public

En novembre 1913, il a enfin trouvé un adversaire digne ! Il s’agissait d’un proche des princes Ioussoupov, Mikhaïl Soumarokov-Elston. À peine âgé de 20 ans, il était déjà octuple champion du pays.

Quatre duels ont alors eu lieu à Livadia, en Crimée. Le tsar a été vaincu, ce qui ne l’a pas empêché d’être très satisfait du jeu : « Il y a quoi apprendre de lui ».

« Soumarokov a envoyé une balle dans la jambe du tsar et le coup a été si fort que le souverain est tombé et a dû passer trois jours au lit, se souvenait de cette rencontre Mossolov. Le pauvre champion était désespéré, bien qu'il n'y ait évidemment aucune faute de sa part. On dit que les Ioussoupov l’ont sévèrement réprimandé. Une fois rétabli, le monarque a à nouveau convié Soumarokov à Livadia, mais le champion n'était déjà plus en mesure de jouer avec la même vigueur ».

Dans cet autre article, observez en photographies les Romanov faire les fous.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.