Le sport soviétique dans les photos du légendaire Lev Borodouline

Ce photographe soviétique a acquis dès son vivant une gloire internationale et s’est vu attribuer une série de prix récompensant son activité professionnelle. Découvrez les meilleures de ses réalisations.

Lev Borodouline (1923-2018) fut une véritable légende de la photographie sportive soviétique et l’un des principaux photographes du magazine culte Ogoniok. Novateur, il a poursuivi les traditions des avant-gardistes de la photo, tel Alexandre Rodtchenko, et ses clichés s’arrachaient aux enchères les plus prestigieuses.

Pendant les Jeux olympiques d’été 1930 de Rome, il a réalisé sa célèbre photo Depuis le plongeoir, qui se retrouvera en Une d’Ogoniok. Elle montre du dos une sportive au moment d’un saut dans l’eau. Si le cliché a été fustigé par les autorités soviétiques qui l’ont jugé frivole, ce scandale n’a fait qu’attirer l’attention sur ce photographe de talent.

Découvrez notre sélection de ses réalisations comptant parmi les plus célèbres.

Saut dans l’eau (Depuis le plongeoir), 1960

Parade sportive, 1956

Et qui sont les juges ? 1957

Festival aquatique, 1960

Cercle gymnastique, 1967

Ornement sportif, 1956

Vers l’espace ! 1964

Virage, 1955

L’exposition intitulée Lev Borodouline, Prédeviner un moment, se déroulera du 3 août au 17 novembre 2003 au Musée juif et centre de tolérance, à Moscou.

