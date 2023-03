En images: toutes les lauréates du concours Miss Russie depuis 25 ans

Le premier concours de beauté Miss Russie a eu lieu en 1993 et ​​de nouvelles éditions se tiennent chaque année. Qui sont les plus belles femmes du pays, et que sont-elles devenues après avoir obtenu la couronne tant convoitée?

Anna Baïtchik, 1993

Vitali Aroutiounov/Sputnik Vitali Aroutiounov/Sputnik

Anna n’avait que 16 ans lorsqu’elle a décroché la couronne. Avec l’argent qu’elle a gagné, elle est partie avec sa mère à Miami. Mais la jeune fille n’a pas poursuivi une carrière classique de mannequin. Elle s’est consacrée au travail scientifique au sein de la chaire de journalisme international.

Inna Zobova, 1994

Après sa victoire, la jeune fille a obtenu un diplôme à l’Université d’État de Moscou et est allée travailler à Paris, où elle a réalisé une brillante carrière de top model : elle a participé aux défilés d’Yves Saint Laurent, Hermès, Givenchy et bien d’autres, et est apparue sur les couvertures des magazines de mode du monde entier. Elle vit toujours à Paris avec son petit ami Bruno Aveillan, photographe et cinéaste français.

Elmira Touïoucheva, 1995

Elmira a reçu le titre à l’âge de 18 ans, après quoi elle a quitté l’université et s’est lancée dans une carrière de mannequin. Elle est aussi apparue dans des films, notamment Gloss du maître russe Andreï Kontchalovski.

Alexandra Petrova, 1996

Alexandre Ovtchinnikov/TASS Alexandre Ovtchinnikov/TASS

Après avoir remporté le concours, Alexandra, 16 ans, croulait sous les contrats étrangers. Le plus important était un contrat avec Ford Models, qu’elle a décliné car elle avait besoin de perdre du poids, d’apprendre l’anglais et d’avoir les cheveux courts. Le sort d’Alexandra a été tragique - elle a reçu une balle dans la tête dans son Tcheboksary natal (le tueur attendait son partenaire, un chef du crime organisé, mais a tiré sur Alexandra par erreur). Elle est morte deux ans avant son 20e anniversaire.

Elena Rogojina, 1997

Nikolaï Nikitine/TASS Nikolaï Nikitine/TASS

Deux ans après avoir remporté le concours, la jeune fille est devenue Miss Europe, a épousé l’homme d’affaires Denis Erchov et est partie travailler comme mannequin à Los Angeles. Elle y est restée un an et demi, puis est retournée en Europe. Elle n’a pas mené une vie mondaine. Elle a donné naissance à une fille puis à un fils. Après la mort de son mari en 2017, Elena s’est lancée dans les affaires, devenant propriétaire d’un salon de beauté et d’une boutique de vêtements sur la côte de la mer Noire en Bulgarie.

Anna Malova, 1998

Patrick McMullan/Getty Images Patrick McMullan/Getty Images

Anna convoitait le titre depuis 1993 et ​​a reçu la couronne tant désirée à l’âge de 26 ans. Après cela, comme de nombreuses lauréates, elle a déménagé aux États-Unis, y devenant une fashionista populaire et le visage de plusieurs campagnes publicitaires. Pendant un certain temps, la jeune fille est sortie avec le milliardaire George Soros, ainsi qu’avec le comédien Garry Shandling. En 2010, elle a été accusée d’avoir tenté de falsifier des ordonnances et a été condamnée à suivre une cure de désintoxication.

Anna Krouglova, 1999

Anton Denissov/TASS Anton Denissov/TASS

Anna a remporté le concours à l’âge de 17 ans. Elle a ensuite pris une décision atypique : ne plus jamais participer à de tels événements et reprendre une vie normale.

Oxana Fedorova, 2001 (*le concours n’a pas eu lieu en 2000)

Anton Denissov/TASS Anton Denissov/TASS

Oxana est diplômée de l’école de police. En 2001, elle a remporté Miss Russie et est ainsi devenue une policière très atypique (elle a le grade de capitaine). C’est la lauréate la plus célèbre de Miss Russie. Plus tard, elle a obtenu la couronne de Miss Univers et a réalisé une carrière de présentatrice de télévision et d’actrice.

Svetlana Koroleva, 2002

Dmitri Korabeïnkov/Sputnik Dmitri Korabeïnkov/Sputnik

En 2002, elle a également raflé le titre de Miss Europe et s’est lancée dans le mannequinat. Elle possède une marque de vêtements pour femmes.

Victoria Lopyreva, 2003

Marat Aboulkhatine/TASS Marat Aboulkhatine/TASS

Après la compétition, Victoria, 19 ans, a déménagé à Moscou et a immédiatement commencé à travailler à la télévision centrale en tant que présentatrice de programmes sportifs. En 2018, elle était ambassadrice de la Coupe du monde de football.

Diana Zaripova, 2004

Mikhaïl Fomitchev/Sputnik Mikhaïl Fomitchev/Sputnik

Devenue Miss Russie, elle a participé à plusieurs reprises à des compétitions internationales, mais a finalement abandonné sa carrière de mannequin. Diana a obtenu un diplôme, s’est mariée et a eu deux enfants.

Alexandra Ivanovskaïa, 2005

Alexeï Nikolski/TASS Alexeï Nikolski/TASS

Après avoir remporté le concours, Alexandra a commencé à être confondue avec une autre femme qui tournait dans des filles porno. Et bien que les faits en question se soient déroulés alors qu’Alexandra n’avait que 5 ans, la nouvelle Miss se voyait constamment attribuer un tel passé. En conséquence, Alexandra a abandonné sa vie publique et sa carrière de mannequin et s’est reconvertie dans la coiffure.

Tatiana Kotova, 2006

Grigori Sysoïev/TASS Grigori Sysoïev/TASS

Tatiana a réalisé une carrière pop réussie : pendant deux ans, elle a travaillé au sein du groupe pop populaire Via-Gra, puis a entamé une carrière solo.

Xenia Soukhinova, 2007

Maxim Chemetov/TASS Maxim Chemetov/TASS

Un an après être devenue Miss Russie, la jeune fille est devenue Miss Monde, a entamé une relation avec le millionnaire Sergueï Goviadine et est partie travailler comme mannequin à New York. La relation a pris fin, mais Xenia a poursuivi sa carrière. Pendant un certain temps, elle a été le visage de L’Oréal Professionnel.

Sofia Roudieva, 2009 (*en 2008 le concours n’a pas eu lieu)

Rouslan Krovobokov/Sputnik Rouslan Krovobokov/Sputnik

Sa victoire a été entachée par un scandale : lors du concours, une séance photo érotique avec une jeune femme, qu’elle avait réalisée pour une publication étrangère à l’âge de 15 ans, a fait surface. Après le concours, elle a travaillé dans les médias pendant plusieurs années, mais elle en a ensuite disparu des radars et est absente des réseaux sociaux.

Irina Antonenko, 2010

Elle a mis fin à sa carrière de mannequin pour devenir actrice. Les débuts ont été brillants - Irina a joué sous la direction du réalisateur Timour Bekmambetov dans le film The Darkest Hour.

Natalia Gantimourova, 2011

Rouslan Krivobokov/Sputnik Rouslan Krivobokov/Sputnik

Après le concours, Natalia est entrée dans l’une des meilleures universités du pays, l’Université d’État russe des sciences humaines, au département des relations internationales et des études régionales étrangères, continuant parfois à apparaître sur les podiums. Actuellement, elle est blogueuse.

Elizaveta Golovanova, 2012

Selon Elizaveta, le métier de mannequin ne l’a jamais attirée et la participation au concours était une simple expérience. Membre d’une famille de médecins, elle a brisé la tradition familiale et est devenue avocate.

Elmira Abdrazakova, 2013

La victoire d’Elmira a mal tourné. Après la compétition, elle a reçu sur les réseaux sociaux des milliers de messages de personnes qui contestaient sa victoire - beaucoup contenaient des insultes visant son apparence et son appartenance ethnique. Elmira a dû temporairement supprimer des comptes et disparaître du domaine public.

Ioulia Alipova, 2014

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Ioulia n’a pas poursuivi sa carrière de mannequin. Au lieu de cela, elle a reçu un diplôme d’ingénieure en énergie thermique et un de traductrice de l’anglais.

Sofia Nikitchouk, 2015

Artiom Korotaïev/TASS Artiom Korotaïev/TASS

La carrière de Sophia a pris fin avec un scandale : elle a posé nue pour la couverture d’un magazine, enveloppée dans un drapeau russe, ce qui a débouché sur l’ouverture d’une enquête. La justice n’a pas engagé de poursuites [pour outrage aux symboles nationaux], mais Sofia n’est plus apparue en public.

Yana Dobrovolskaïa, 2016

Après le concours, Yana est entrée à l’Institut de psychanalyse de Moscou et est devenue psychopraticienne. Les producteurs tentent toujours d’inviter cette beauté dans diverses émissions de téléréalité, mais elle décline toutes les offres. Yana affirme qu’aucune somme d’argent ou renommée illusoire ne la forceront à participer à revenir sous les feux de la rampe.

Polina Popova, 2017

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Polina a également rapidement disparu des radars, car elle s’est pleinement consacrée à sa vie de famille : elle s’est mariée et a donné naissance à un fils. La jeune fille ne parle pas du père de l’enfant et apparaît rarement sur les réseaux sociaux.

Ioulia Poliatchikhina, 2018

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Depuis sa plus tendre enfance, la jeune fille rêvait d’être mannequin, mais sa carrière n’a pas décollé. On sait que quelques années plus tard, une fille est née de sa relation avec l’oligarque et banquier Roustam Tariko.

Alina Sanko, 2019

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Alina réalise une carrière dans le domaine créatif - elle est peintre. Elle est également titulaire d’un diplôme d’architecture.

Anna Linnikova, 2022 (*en raison de la pandémie, le concours n’a pas eu lieu pendant deux ans)

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Sa carrière a commencé par un emploi à l’usine et s’est terminée avec des milliers de contrats dans le secteur du mannequinat. Nous avons évoqué sa vie en détail ici.

