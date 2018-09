Ces mannequins russes hors-normes qui font fi des stéréotypes

Stas est un jeune mannequin androgyne russe. Selon ses propres mots, il a toujours ressenti l’envie d’essayer les habits et cosmétiques de sa mère et éprouvé des difficultés à communiquer avec les autres adolescents. Ses parents ont depuis accepté son identité et en tant que modèle, il a connu la gloire après avoir pris part à la Berlin Fashion Week. Maintenant, il est possible de l’apercevoir non seulement lors de défilés mais également dans différentes émissions télévisées russes, où il se confie sur son androgynie et son orientation sexuelle.

6.Anastasiya Zhidkova