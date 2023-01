En images: qui est Anna Linnikova, représentante de la Russie au concours Miss Univers 2023?

Son premier emploi a été dans une usine, et sa carrière de mannequin a commencé simplement par le désir de changer sa photo de profil sur les réseaux sociaux. Nous révélons encore plus de détails sur celle qui a représenté la Russie à la Nouvelle-Orléans.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Anna Linnikova, 22 ans, a été la candidate russe au concours international Miss Univers 2023, qui s’est cette année déroulé à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Elle a atteint les demi-finales, devenant ainsi l’une des 86 plus belles femmes de la planète, mais n’a pas réussi à se hisser à l’étape suivante, le top-16.

Josh Brasted/Getty Images Josh Brasted/Getty Images

L’un des moments les plus mémorables d’Anna a été le défilé en costumes nationaux, où elle est apparue dans une robe appelée « Couronne de l’Empire russe » : une robe courte brodée de perles, de zirconium et de cristal de rubis, inspirée de l’époque des Romanov.

Josh Brasted/Getty Images Josh Brasted/Getty Images

C’est son deuxième concours de beauté. Avant cela, Anna a participé au concours national de Miss Russie et l’a remporté, battant 75 000 femmes dans tout le pays. Pour sa victoire, elle a reçu un beau cachet, un contrat et une couronne d’une valeur de 66 millions de roubles (885 000 euros). Cependant, elle continue de répéter qu’elle ne s’était auparavant jamais représentée dans le milieu du mannequinat ou dans des concours de beauté.

Josh Brasted/Getty Images Josh Brasted/Getty Images

Anna est née à Orenbourg, près de la frontière kazakhe, dans une famille simple. Son premier emploi, elle l’a trouvé dans une usine à l’âge de 14 ans : « Je voulais le faire moi-même et je me suis rendue dans un centre d’emploi pour adolescents », raconte-t-elle. Elle a un frère cadet, qui a eu un grave traumatisme crânien lorsqu’il était enfant, et la famille dépensait tout son argent pour sa rééducation.

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

C’est en réalité un heureux hasard qui l’a faite entrer dans le monde du mannequinat. Une agence l’a en effet trouvée sur les réseaux sociaux après un shooting en extérieur. Les représentants ont vu ses photos et lui ont proposé un contrat. « Je voulais simplement une nouvelle photo de profil pour VKontakte [réseau social le plus populaire de Russie] et j’ai fini par signer un contrat – c’est ainsi que mes voyages à l’étranger ont commencé », se souvient-elle. Trois mois plus tard, elle est allée en Chine, puis il y a eu des contrats au Japon, au Vietnam, en Indonésie et dans d’autres pays d’Asie.

Direction du concours national Miss Russie/TASS Direction du concours national Miss Russie/TASS

Elle a par conséquent dû poursuivre sa scolarité, en filière physique et mathématiques, à distance. « Étonnamment, étudier seule à l’étranger était encore mieux que de rester assise à un bureau à l’école », affirme-t-elle.

Anna considère que ses points forts sont sa capacité de travail, son endurance et sa conscience, et c’est cela, dit-elle, qui l’a amenée là où elle est aujourd’hui. Avec une taille relativement petite pour un mannequin – 173cm – elle a réussi à entrer dans la cour des grands.

Direction du concours national Miss Russie/TASS Direction du concours national Miss Russie/TASS

« Je mets toujours de l’argent de côté et j’essaie d’investir dans moi-même ou dans mon entreprise. J’ai mis mes premiers frais substantiels à la banque avec des intérêts », précise-t-elle.

Outre le mannequinat, elle étudie à l’Université de gestion, de technologie et d’économie de Saint-Pétersbourg pour devenir spécialiste des relations publiques, envisage de suivre une formation d’historienne de l’art et développe déjà sa propre marque de vêtements, Line 44. Anna a toujours été intéressée par la culture et l’art, et a une bonne connaissance de l’anglais et du français.

Malgré son grand amour pour le maquillage coûteux, elle n’a pas peur d’être naturelle. « Je sors souvent sans maquillage, relate-t-elle. Je ne m’inquiète pas pour ça. Je peux mettre un peu de fard à joues et arranger mes sourcils. Le plus important est d’avoir une peau propre et bien entretenue. J’accorde une grande attention à l’hydratation. J’essaie de boire beaucoup d’eau, environ 1,5 litre par jour. Et m’assurer que je dors suffisamment. C’est le meilleur secret de beauté ».

Anna a fêté sa victoire à Miss Russie en juillet dernier en mangeant du fast-food. Elle admet ne pas suivre de régimes stricts et adhérer aux principes de l’alimentation intuitive. « Actuellement, je suis en équilibre avec mon corps, donc je ne suis pas attirée par la malbouffe aussi souvent. Au contraire, j’aime manger des salades, du poisson, des légumes et j’adore les fruits. Si j’ai soudainement envie de manger quelque chose de mauvais pour la santé, je ne me prive pas. L’essentiel est de le faire avec modération ».

La jeune fille ne peut en outre imaginer sa vie sans sport. À l’école, elle adorait courir et se présente maintenant régulièrement à la salle de sport.

À propos de sa vie privée, le mannequin de 22 ans s’exprime succinctement : « En ce moment, mon cœur est libre ».

Dans cet autre article, nous vous présentions des mannequins enfants russes parmi les plus connus au monde.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.