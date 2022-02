Cinq poupées Barbie inspirées par des femmes russes charismatiques

On dit que la poupée Barbie parle le langage universel et symbolise le succès. Elle est belle et rend les autres femmes jalouses de sa renommée, de sa féminité et de sa longévité, sans parler de ses longues jambes et de sa silhouette idéale.

Parmi les innombrables Barbie, vous pouvez trouver plusieurs modèles basés sur l'apparence de femmes russes célèbres. Cette initiative de la société américaine spécialisée dans les jouets et jeux Mattel vise à inspirer les jeunes femmes à se réaliser. En 2019, la poupée la plus populaire au monde a fêté ses 60 ans.

Anna Kikina, cosmonaute

Enfant, Anna Kikina ne rêvait pas de devenir cosmonaute. Cependant, aujourd'hui, elle est la seule femme cosmonaute de toute l'équipe de l'agence spatiale russe Roscosmos ! Bien qu'Anna n'ait pas encore d'expérience pratique de vol spatial, en novembre 2017, elle a participé au programme international Sirius (signifiant Recherche scientifique internationale à l'intérieur d'une station terrestre unique), simulant un vol vers la Lune. Lorsqu'elle ne fait pas d'exercice, cette femme de 37 ans perfectionne ses compétences en rafting et en parachutisme.

Une poupée représentant Kikina a été présentée au public en 2021. Elle porte une tenue de vol bleu foncé et une combinaison spatiale.

Kikina n'est pas la première femme cosmonaute russe à l'image de laquelle une poupée Barbie a été créée. En 1965, la société a produit une poupée de Valentina Terechkova, la première femme à avoir effectué un vol spatial habité, le 16 juin 1963.

Natalia Vodianova, mannequin

Top-modèle, actrice, philanthrope et mère de cinq enfants, Natalia Vodianova (également connue sous le nom de « Supernova ») est l'incarnation de la beauté, de l'élégance et de la générosité. Son association caritative Naked Heart a aidé à construire de nombreuses aires de jeux en Russie pour offrir un environnement sûr aux enfants. Natalia, qui a grandi dans la pauvreté à Nijni Novgorod et s'est battue pour sa propre place au soleil, sait de première main à quel point il est important pour une petite fille de rêver. Pour aider sa famille à joindre les deux bouts, elle devait vendre des fruits dans la rue, puis elle s'est accidentellement plongée dans le monde du mannequinat. Sa vie est devenue une histoire classique de Cendrillon : Natalia est passée de la pauvreté et du désespoir à la crème de la crème de la société française (le deuxième mari de Vodianova, après son mariage de dix ans avec l'aristocrate anglais Justin Portman, est Antoine Arnault, fils du fondateur de LVMH Bernard Arnault).

La poupée Barbie Natalia, sortie en 2017, porte un manteau en fausse fourrure blanche et une robe de cocktail rouge et s'inspire du look époustouflant de Vodianova.

Liaïssan Outiacheva, gymnaste

Peu d'athlètes peuvent se vanter que des éléments entiers de la gymnastique rythmique portent leur nom. La Russe Liaïssan Outiacheva s'est imposée comme l'une des gymnastes les plus douées techniquement de tous les temps. Bien qu'elle ait été deux fois médaillée du concours général à la finale du Grand Prix, elle a été forcée de se retirer en 2008 des Jeux olympiques de Pékin en raison d'une grave blessure à la jambe et de mettre fin à sa carrière sportive. La bonne nouvelle est que Liaïssan a clairement une volonté d'acier car elle a réussi à commencer une nouvelle vie et à se lancer dans une carrière à succès à la télévision russe. L'ancienne gymnaste est maintenant l'animatrice de l'émission « Danses » (en russe : Танцы), qui est devenue si populaire dans le pays qu'elle s’est étendue pendant 7 années consécutives.

La poupée Barbie inspirée par Liaïssan Outiacheva est sortie en 2019. Elle a de longs cheveux noisette, de beaux yeux bruns et pourrait être l'illustration parfaite pour la chanson de Chris de Burgh Lady in Red car elle est vêtue d'une robe de soirée rouge incroyablement belle pour impressionner tout le monde.

Une conductrice du métro de Moscou

Alors que certains croient encore que seuls les hommes peuvent conduire des trains, les femmes ont prouvé que ce n'était pas le cas ! Les premières conductrices de trains électriques ont pris les rails du métro de Moscou en 2021, après qu'une interdiction de dix ans sur le travail de la gent féminine dans ce domaine a finalement été levée. Pour célébrer cette occasion, des poupées Barbie sous la marque du métro moscovite sont sorties la même année.

Elles sont vêtues de blazers bleus foncés, de jupes crayons et de chapeaux élégants avec un logo du métropolitain de la capitale russe.

« Vous pouvez être qui vous voulez », dit le slogan inscrit sur le dessus de chaque boîte. Après tout, peu importe qui conduit le train, tant qu'il respecte l'horaire !

Une princesse de la Russie impériale

Une femme russe peut être aussi tatillonne qu'une princesse de luxe. Gardant cela à l'esprit, en 2005, la société Mattel a créé une poupée conçue pour encourager les filles à en savoir plus sur la culture et l'histoire russes.

La poupée aux cheveux tressés a tout, y compris une robe, une paire de bottes et une couronne. Bien que sa tenue ne corresponde pas à la réalité historique (la poupée porte une robe qui conviendrait mieux à une paysanne russe !), cette Barbie est devenue un excellent ajout à la collection « Poupées du monde ».

Dans cet autre article, découvrez en images à quoi auraient pu ressembler Barbie et Ken s’ils avaient vécu en URSS.

