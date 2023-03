En images: le métro de Moscou se dote de la Grande ligne circulaire

Russia Beyond

Le métro de la capitale devient encore plus pratique! Il ne vous faudra pas plus de 90 minutes pour faire la boucle.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Reliant entre elles toutes les lignes radiales du métro de Moscou, celle dite Bolchaïa koltsevaïa (Grande ligne circulaire) a été inaugurée le 1er mars 2023. S’étendant sur 71 km, elle comprend 31 stations et se compose de tronçons mis en service à différentes périodes.

V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Ainsi, la première section (Kachirskaïa, Varchavskaïa et Kakhovskaïa) fonctionne depuis 1969. La suivante, celle du nord-ouest, reliant Petrovski park à Delevoï tsentr, a été lancée en 2018. Encore 10 stations ont été inaugurées en 2021 (et nous les avons évoquées dans cet autre article). Finalement, le premier jour du printemps 2023, les stations restantes ont été ouvertes, ce qui signifie que la ligne est désormais complétée.

Découvrons-les ensemble !

Tekstilchtchiki

V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Depuis cette station, il sera possible de changer pour la ligne dite « violette » ou pour des Diamètres centraux de Moscou (MTsD). L’intérieur est réalisé en gris ; le design minimaliste des murs est complété par la géométrie active du plafond qui, selon l’idée des concepteurs, renvoie au métier à tisser (ce quartier était connu pour ses fabriques de textile, d'où le nom de la station, qui se traduit par Tisserands).

Petchatniki

V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Elle servira de point de passage à la ligne de couleur vert clair et à une ligne du MTsD. Les concepteurs ont choisi pour cette station le style néo-brutaliste, faisant appel à l’aluminium et à l’acier inoxydable.

Pour en savoir plus sur le style brutaliste suivez le lien

Nagatinski Zaton

Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

Cette station est située dans le district administratif du même nom, non loin de la Moskova. D’ailleurs, c’est justement le thème de l’eau qui a inspiré les architectes : les murs sont décorés de grandes mosaïques de poissons que l’on trouve dans la rivière traversant la capitale.

Klenovy Boulvar

V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Elle est située dans le même district que la station précédente, non loin du parc Kolomenskoïé. Le vestibule ainsi que les arches de la station renvoient à la forme du palais du tsar que l’on peut voir dans ce musée-réserve.

Marïina Rochtcha

/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou /Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Située dans le nord de la ville, cette station offre la possibilité de transfert vers la ligne verte et une ligne du MTsD. Son escalier mécanique mesure 130 mètres de long, ce qui est un record pour le métro de Moscou (le précédent appartenait à la station Park Pobedy, avec près de 127 mètres de long). C’est le blanc qui domine l’intérieur.

Sokolniki

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Réalisée dans le style suprématiste et du constructivisme russe, la station Sokolniki est une véritable galerie d’art qui semble avoir été conçue par Malevitch en personne. Elle est connectée à la ligne rouge du métro de Moscou.

V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Rijskaïa

Grigori Sysoïev/Sputnik Grigori Sysoïev/Sputnik

Située près de la gare ferroviaire de Riga (Rijskaïa signifiant également « de Riga »), elle est appelée à décharger la ligne orange. Le design de son intérieur comporte beaucoup d’arcs, ce qui symbolise la porte vers la ville de Moscou.

Kachirskaïa

V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou V.Nokikov/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Après les travaux de rénovation qui ont duré trois ans, les Moscovites ont finalement pu voir les stations Kachirskaïa et Varchavskaïa rénovées. Les deux avaient ouvert leurs portes aux passagers en 1969, d’abord en tant que stations de la ligne verte, puis en tant qu’une ligne à part, et c’est elle qui a jeté les bases de la Grande ligne circulaire. Si l’apparence historique des stations a été maintenue, le revêtement des murs et les structures principales ont été rénovés.

Varchavskaïa

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Les peintures murales ont également été préservées à Varchavskaïa, mais ses halls et les systèmes d’ingénierie ont été mis au goût du jour.

Dans cet autre article, nous vous présentions en images des projets non réalisés du métro de Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.