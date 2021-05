Ces impressionnants bâtiments dans le style du brutalisme soviétique  

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le brutalisme architectural, en tant que l'une des branches du modernisme, est apparu en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, avant de se répandre dans le monde entier. Il a suscité de nombreux adeptes en URSS. Depuis cette époque, les pays européens se sont débarrassés de nombreux bâtiments de ce type, mais en Russie, certains ont subsisté. Nous avons sélectionné pour vous les exemples les plus impressionnants de ce style architectural.

Maison des aviateurs à Moscou

Anastasia Dieva/TASS; Agence Moscou Anastasia Dieva/TASS; Agence Moscou

Les Moscovites surnomment l’immeuble destiné aux ouvriers de l'usine d'aviation le « mille-pattes » en raison de sa forme inhabituelle. Construit en 1978 par l'architecte Andreï Meïerson, il était à l'origine conçu comme un hôtel pour les participants aux Jeux olympiques de 1980, mais est finalement devenu un édifice résidentiel. Le bâtiment repose sur 40 piliers qui créent un « courant d'air » pour protéger des émissions de gaz d'échappement liées à la route, et le rez-de-chaussée est au niveau du troisième étage. Ces supports sont créés à l'aide d'une technologie en monolithes, et les sols sont assemblés à partir de panneaux classiques chevauchés, ce qui crée un effet en écailles.

« Tout l'appartement possède de bonnes proportions : la cuisine est carrée avec un renfoncement spécial pour le réfrigérateur, la salle de bain est très spacieuse », explique Anna, qui habite dans le bâtiment.

Cinéma Avrora à Krasnodar

Legion Media Legion Media

Lieu culte de Krasnodar, le cinéma Avrora a été construit en 1967 et était déjà reconnu en 1981 comme un monument architectural. L'aspect extérieur du cinéma rappelle un énorme navire et la façade est en verre. Sur la place située devant le bâtiment, il y a une sculpture sur le thème militaire et une fontaine. Actuellement, le cinéma est en cours de modernisation - les architectes promettent de lui rendre son aspect historique et d'ajouter de nouvelles salles souterraines.

Théâtre académique d'État de Tcheliabinsk

Gzbender (CC BY-SA 3.0) Gzbender (CC BY-SA 3.0)

Ce bâtiment, construit au milieu des années 1970, rappelle aux habitants de la ville et à ses hôtes l'histoire industrielle de l'Oural. Le bâtiment en marbre assez austère est décoré de moulages exquis de Kasli, et des roches rares (jaspe rouge, amazonite) et du bois sont utilisés dans les intérieurs. Le hall du théâtre comporte également des sculptures en marbre d'artistes locaux.

Théâtre d'opéra et de ballet d'État de Tchouvachie

Legion Media Legion Media

Le théâtre de Tcheboksary, capitale de la Tchouvachie, a été comparé sur Internet à une base de rebelles sur une planète glacée. Le bâtiment « spatial » est apparu en 1985 et est devenu un symbole de la ville, même s'il est difficile de deviner tout de suite qu'il s'agit d'un théâtre. Toutefois, l'intérieur du théâtre ressemble à un vrai palais avec un magnifique grand escalier et un lustre d’une taille impressionnante.

Bibliothèque publique d'État du Don

Alexandre Pogotov/Sputnik Alexandre Pogotov/Sputnik

Quand on regarde ce bâtiment, la question se pose automatiquement : « Où sont les fenêtres ? » Il semble que le bâtiment de la bibliothèque de Rostov-sur-le-Don soit composé de murs continus, ce qui rappelle un monument aux morts. La bibliothèque du Don est le plus grand centre culturel de la région, et elle contient plus de cinq millions d’ouvrages. Les murs sont décorés de marbre à l'intérieur et les salles comprennent des jardins d'hiver et des cascades.

Institut central de recherche en robotique de Saint-Pétersbourg

Anastasia Kharitonova/Getty Images; A.Varfolomeïv/Sputnik Anastasia Kharitonova/Getty Images; A.Varfolomeïv/Sputnik

Cette immense tour de 77 mètres est un laboratoire d'essai des technologies spatiales construit dans les années 1970. Sa forme rappelle un satellite ou un vaisseau spatial. La tour est une charpente métallique composée de panneaux en béton d'argile expansé réalisés sur commande spéciale. Elle est creuse à l'intérieur.

Centre d'affaires à Tver

Les résidents ont surnommé ce bâtiment rioumka, ou « verre à vodka », et certains plaisantent même en disant que pendant la construction, les ouvriers tenaient les plans à l’envers. Le « rioumka » a été conçu comme un hôtel pour les Jeux olympiques de 1980, mais n'a pas été achevé à temps et n'a pratiquement pas été utilisé, bien qu'il ait accueilli un temps une société de télévision locale. En 2013, après une longue reconstruction, le bâtiment a accueilli des bureaux.

