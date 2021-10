En images: évolution du logo du métro de Moscou de sa fondation à nos jours

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Concours à l’élaboration du projet de l’emblème du métro. Les cinq prix suivants seront décernés […] aux meilleurs projets

Le prix principal est de 2 000 roubles.

Les deux deuxièmes prix sont de 1 000 roubles.

Les deux troisièmes prix – de 500 roubles. »

Cette note publiée dans un journal au début de l’année 1934 marque le début de l’histoire du logo du métro de Moscou. Pour se faire une idée de la valeur des récompenses en question, à cette même époque, il fallait à un professeur d’établissement d'enseignement supérieur six mois de travail pour toucher 2 000 roubles.

À l’époque, le métro était en phase active de construction, pourtant, aucun symbole unique ne le caractérisait. Pour remédier à cela, l’administration Metroproekt (organisation de projet métropolitain) a donc lancé un concours panrusse auprès des simples citoyens. Cependant, la commission spéciale chargée d’évaluer les résultats a rejeté les 97 propositions. Toutefois, afin de ne pas offenser les participants, cet organisme a remis aux deux meilleurs projets 1 000 roubles, et 500 aux deux suivants.

Du fait de n’avoir retenu aucune proposition, la commission a confié ce projet à des architectes professionnels. C’est alors qu’Ivan Taranov est devenu le créateur du logo du métropolitain moscovite. Il avait auparavant développé avec sa femme, Nadejda Bykova, le projet de la toute première station de métro de la capitale, Sokolniki.

En conséquence, une grande lettre « M » en plus d’une inscription imposante « Metro » ont surplombé les stations du réseau souterrain. Tous les éléments de décoration étaient volumineux, et s’illuminaient la nuit.

Par la suite, afin de ne pas détourner l'attention de l'architecture des entrées des stations, la construction imposante contenant le mot « Metro » a été abandonnée. Comme l’expliquent Andreï Komarov et Mikhaïl Choulga, les principaux spécialistes du centre d'orientation professionnelle du métro de Moscou, le symbole « M », qu’il avait été décidé de garder, avait déjà commencé à être reconnu par les habitants de la capitale comme étant l’emblème de ce transport souterrain.

À partir de 1943, on pouvait voir la célèbre lettre « M » partout dans les stations, toutefois sa forme n’était pas encore standardisée et le logo à l’entrée était différent de la version imprimée utilisée par exemple dans les journaux, sur les badges des employés du métro et sur les tickets.

En 1950, la ligne circulaire du métro a été ouverte à Moscou. Et c’est alors que les premières normes du symbole installé sur les accès des stations sont apparues : c’était le « M » avec des empattements inférieurs gris et un néon rouge vif qui s’éclairait la nuit.

Néanmoins, c’est en 1967 que l'institut Metrogiprotrans a mis au point un nouveau système d’indicateurs. Le symbole « M » devait être le même sur les plans, les tickets et dans les halls d’entrées. Cependant, la navigation du métro n'a été mise en place que partiellement et les symboles n'ont pu être normalisés. Au départ, l’emblème arborait un cercle noir autour du « M », et dans les années 1980, il a été modifié par un contour bleu, qui est symbolique de la couleur du tunnel.

Après l'effondrement de l'URSS dans les années 1990, un cadre sans empattement de la lettre a été utilisé pour les panneaux d'entrée. Puis, en 1996, le logo est devenu un « M » avec une bordure rouge le long de son contour. On comprend donc qu’il n'y avait à nouveau plus de règles universelles et que chaque concepteur était libre de représenter (dans différents matériaux) le symbole du métro à sa guise.

Le format unique de tous les caractères dans le métro n'est apparu qu'en 2014. Il a été développé par le studio de design Artemy Lebedev.

En effet, le logo, sans fond ni contour, mais avec des empattements, représente un grand « M ».

Lebedev a également présenté une autre version plus imposante de la lettre avec des néons, mais elle n'a été utilisée nulle part.

C’est enfin en 2016, que le logo a été placé à l’intérieur d’un cercle sous la forme d'une « tête d’épingle », devenant l'image identitaire de la marque Transports de Moscou.

