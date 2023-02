Quels peuples vivent en Sibérie?

Les Touvains sont connus pour être des maîtres du chant guttural, les Iakoutes célèbrent le Nouvel An en plein été et les Nénètses sont les principaux nomades de la région polaire.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Sibérie est une vaste région d’Eurasie. Elle commence au-delà des montagnes de l’Oural et se termine près de la Iakoutie et de la Tchoukotka, c’est-à-dire là où passe la ligne de partage des eaux des bassins des océans Arctique et Pacifique. Les spécialistes se disputent encore sur les limites géographiques de la Sibérie, incluant ou excluant une partie de l’Oural et de l’Extrême-Orient russe. Néanmoins, selon divers calculs, la Sibérie occupe de la moitié aux deux tiers du territoire de la Russie. Bien que les Russes soient la majorité ethnique, il y existe également plusieurs dizaines de groupes ethniques différents.

Iakoutes

Andreï Sorokine/Sputnik Andreï Sorokine/Sputnik

La Iakoutie est géographiquement la plus grande région de Russie, plus de 5 fois la France métropolitaine, pour une population de seulement 925 000 habitants, avec pas moins de trois fuseaux horaires en son sein. Bien qu’elle fasse administrativement partie du district fédéral d’Extrême-Orient, la Iakoutie se trouve géographiquement en Sibérie.

Les autochtones de cette république sont les Iakoutes, ou Sakha, comme ils s’appellent eux-mêmes, le plus grand des peuples sibériens. Selon les données de 2021, leur nombre est de 478 000 personnes (dont 466 000 vivent en Iakoutie et représentent environ la moitié de la population de la république). Ils ont leur propre langue, leur propre épopée, leurs propres traditions et même leur propre industrie cinématographique très développée. Leur principale fête est Yssyakh, le Nouvel An iakoute, célébré en été.

Bouriates

Evgueni Epantchintsev/TASS Evgueni Epantchintsev/TASS

Les Bouriates vivent près du lac Baïkal, en Sibérie orientale. Leur langue est d’origine mongole et ils sont majoritairement bouddhistes. La cuisine bouriate est très populaire en Sibérie, notamment les bououzy, ces grosses ravioles, et le thé traditionnel avec du sel et du beurre.

Il y a un total de 461 000 Bouriates en Russie, et plus de la moitié d’entre eux vivent dans la République de Bouriatie. Il y a également 73 à 77 000 autres représentants de ce peuple vivant dans les régions voisines d’Irkoutsk et de Transbaïkalie.

Touvains

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Sur les 300 000 Touvains, 250 000 vivent dans leur République du Touva, dans la partie sud de la Sibérie orientale. Ici, la langue touvaine, qui appartient aux langues turciques, a le statut de langue officielle, au côté du russe, tout comme le bouriate en Bouriatie et le iakoute en Iakoutie.

Les Touvains sont de célèbres maîtres du chant guttural, qui reste populaire même chez les jeunes.

Altaïens

Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

Les indigènes des montagnes de l’Altaï vivent aujourd’hui principalement dans la République de l’Altaï et dans la région de l’Altaï. Au total, il y en a environ 80 000 en Russie. Au sein du peuple altaïen, il existe plusieurs sous-ethnies, dont les Télenguites, les Téléoutes, les Tchelkanes et autres. Certains scientifiques les considèrent toutefois comme des peuples à part entière.

Lire aussi : Les dix plus grands groupes ethniques du Caucase russe

Khakasses

Domaine public Domaine public

Les Khakasses sont un peuple turcique autochtone de la République de Khakassie, dans le sud de la Sibérie (à l’ouest du lac Baïkal), et sont au nombre d’environ 63 000 personnes. Ils ont également plusieurs sous-ethnies et dialectes linguistiques. Culturellement, ils sont les plus proches des Altaïens.

Nénètses

Anton Taïbareï/TASS Anton Taïbareï/TASS

Principaux nomades de Sibérie et de l’Arctique russe, les Nénètses (également connus sous le nom de Samoïèdes) vivent de la péninsule de Kola, dans l’Ouest de la Russie, à celle de Taïmyr, en Sibérie. Ils sont environ 50 000 au total, et la majorité d’entre eux travaillent comme éleveurs de rennes dans la toundra.

Khantys

URA.RU/TASS URA.RU/TASS

Il s’agit d’un peuple finno-ougrien de Sibérie occidentale, présent principalement dans le district autonome des Khantys-Mansis (qui fait partie de la région de Tioumen). L’on compte un peu plus de 30 000 Khantys seulement, mais ils possèdent trois dialectes distincts de leur langue. Le mot « Khanty » signifie simplement « homme ».

Lire aussi : Quels peuples vivent dans l'Arctique russe?

Mansis

Аlexeï Chtchoukine/TASS Аlexeï Chtchoukine/TASS

Les Mansis sont le peuple le plus proche des Khantys sur le plan linguistique, ainsi que leurs voisins. Et pourtant, ils ont leur propre langue, bien qu’ils appartiennent également au groupe finno-ougrien. Au total, plus de 12 000 personnes en Russie se considèrent comme appartenant à ce peuple.

Chors

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Environ 12 000 personnes du sud de la région de Kemerovo (Sibérie occidentale) s’identifient comme Chors. Il s’agit d’un peuple turcique qui possède une riche tradition de chant épique et de chant guttural. Certains Chors vivent dans les montagnes (dans les environs de la Chorie montagneuse, à la frontière de la région de Kemerovo et de l’Altaï), tandis que d’autres évoluent dans les steppes boisées.

Tatars de Sibérie

Jaimerimummi (CC BY-SA) Jaimerimummi (CC BY-SA)

Le nombre de Tatars de Sibérie est estimé par les scientifiques de manière très différente, de 10 000 personnes à un demi-million. Pourquoi un tel écart ? Le fait est que certains chercheurs considèrent les Tatars de Sibérie comme une sous-ethnie des Tatars qui vit simplement en Sibérie (principalement dans les régions de Novossibirsk, Tomsk et Kemerovo). D’autres encore affirment que les Tatars de Sibérie constituent un peuple à part, et que les Russes avaient l’habitude d’appeler Tatars tous les peuples de langue turcique. Au sein des Tatars de Sibérie eux-mêmes, il existe également des sous-groupes avec des dialectes et des traditions différents. L’on trouve en outre un petit groupe de Tatars-Kriachènes (du mot « krechtchionnyé », « baptisés ») de Sibérie qui pratiquent l’orthodoxie et non l’islam.

Dans cet autre article, faites la connaissance des Nanaïs, ce peuple de Russie «à peau de poisson» nourrissant des poupées funéraires.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.