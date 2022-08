Combien y a-t-il de républiques et de capitales en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les républiques russes – tout comme les villes d'importance fédérale, les régions (oblast’), les territoires (kraï), les districts (okroug) autonomes et la Région autonome juive – sont des sujets de la Fédération de Russie égaux en droit, ce qui est souligné dans la Constitution du pays. Au total, il existe 85 régions de différents types en Russie.

Le mot « république », dans ce cas, n'implique pas de souveraineté étatique. Il s'agit en grande partie d'une tradition historique, qui a pris forme sous l'influence du facteur ethnique. Les républiques modernes de la Fédération de Russie sont souvent les héritières des républiques socialistes soviétiques autonomes (RSSA) et des régions autonomes. Et la RSSA était l'une des formes d'autonomie des minorités ethniques qui vivaient sur le territoire de l'URSS.

Carte de l'Union soviétique indiquant les États qui la composent avec les années de leur adhésion de 1917 à 1922 Fototeca Gilardi/Getty Images Fototeca Gilardi/Getty Images

L'Union soviétique se composait de quinze républiques socialistes soviétiques (ou simplement « républiques soviétiques »), chacune ayant sa propre division administrative et territoriale. En conséquence, certaines républiques soviétiques avaient également leurs propres RSSA.

Comment un tel système est-il né ?

Une réorganisation administrative et territoriale à grande échelle de l'espace de la Russie actuelle et de ses voisins a commencé après les événements révolutionnaires de 1917, lorsque les peuples de l'ancien Empire russe ont commencé à se battre pour diverses formes d'autonomie nationale. Les plus grands territoires - le Grand-Duché de Finlande et le Royaume de Pologne - ont alors obtenu leur indépendance de la Russie. De plus petites unités administratives territoriales, zones de résidence compacte de certaines ethnies, ont recherché l'autonomie à l'intérieur du pays et ont défendu les droits à utiliser leur langue maternelle et à avoir leur propre pouvoir exécutif. Dans les années 1920 et 1930, les frontières et le statut des sujets changent constamment : les districts sont réunis, transformés en régions autonomes, et ceux-ci deviennent des républiques autonomes.

Domaine public Domaine public

En Russie (en tant que partie de l'Union soviétique, on l'appelait la République socialiste fédérative soviétique de Russie, RSFSR) à différents moments, il y a eu jusqu'à 19 républiques autonomes.

>>> La liste très exhaustive des régions de l’immense Russie

Par exemple, la RSSA du Turkestan, qui, avec celle de Bachkirie, est considérée comme la première république autonome de la RSFSR, n'a existé que jusqu'en 1924, mais a donné naissance à deux républiques soviétiques à part entière - ouzbèke et turkmène. La RSSA des Allemands de la Volga en 1941 a été divisée entre les régions de Saratov et de Stalingrad (aujourd'hui Volgograd), celle de Crimée est devenue la région de Crimée en 1945, puis, en 1954, est devenue une partie de la République socialiste ukrainienne. La République socialiste de Carélie-Finlande a été « abaissée » en 1956 au statut de RSSA de Carélie dans le cadre de la RSFSR. Et certaines RSSA, au contraire, ont été « promues » au statut de républiques soviétiques, par exemple les RSSA kazakhe (en 1936) et kirghize (en 1926).

Une affiche de propagande d'un artiste inconnu, «Je suis libre maintenant!», encourageant les jeunes femmes du Turkestan soviétique à rejoindre le Komsomol. Publiéе à Moscou en 1921 Domaine public Domaine public

En 1961, le nombre de RSSA a atteint 16. Il est resté inchangé jusqu'en 1990. La transformation des RSSA en républiques russes s'est déroulée parallèlement à la transformation de la RSFSR en Fédération de Russie et à l'indépendance de nombreuses républiques fédérées lors du processus d'effondrement de l'URSS.

Et certaines républiques modernes de la Fédération de Russie - Adygué, Altaï, Karatchaïevo-Tcherkessie, Khakassie, Tchétchénie et Ingouchie - ont reçu ce statut pour la première fois dans les années 1990.

En quoi les républiques russes diffèrent-elles des autres régions ?

Drapeaux de la République d'Ingouchie et le drapeau de la Russie Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

La personne ayant le statut le plus élevé d’une république est officiellement appelée chef (glava). Une exception était le Tatarstan, dirigé par un président. Mais le 12 juillet 2022, par décret du président de Russie Sur la modification de la composition du Conseil d'État de la Fédération de Russie, ce poste a également été remplacé par celui de « chef ». La ville principale d’une république russe s'appelle la capitale, tandis que les autres sujets ont des « centres administratifs ».

Dans les passeports des résidents de certaines républiques - Tatarstan, Bachkortostan et République de Sakha (Iakoutie) - sont présents des encarts en langue régionale.

Insertion de passeport russe - version régionale et standard is-pain.livejournal.com

En règle générale, outre le russe, les langues des peuples titulaires des républiques de Russie sont reconnues comme étatiques dans ces régions. Ainsi, au Daghestan, elles sont au nombre de 14 (y compris la langue de Pouchkine). En revanche, en Carélie, seul le russe jouit de ce statut. En effet, la législation veut que l'alphabet de la langue d'État de la Fédération de Russie (le russe) et des langues étatiques des républiques soit construit sur la base graphique du cyrillique. Or, les peuples autochtones de Carélie utilisent le carélien, le vepse et le finnois – des langues à alphabet latin, qui ne pourront donc pas devenir étatiques (sauf en cas de modifications de la loi). Cependant, leurs langues ont un statut officiel sur le territoire de la Carélie, et ses habitants, comme les représentants de tous les peuples de Russie dans leur ensemble, ont pleinement le droit d'utiliser et de préserver leurs langues d’origine.

>>> Qu’est-ce de vivre dans le plus grand pays du monde?

Petrozavodsk. Plaque d'adresse en russe et en carélien Avsolov (CC BY-SA 4.0) Avsolov (CC BY-SA 4.0)

Toutes les républiques russes ont leur propre hymne. La version officielle de l'hymne du Daghestan est sans paroles, tandis qu'en Carélie, il est uniquement en russe.

Dans cette autre publication, découvrez les dix drapeaux de régions russes les plus étranges.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.