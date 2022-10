Ces mannequins enfants russes parmi les plus connus au monde

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kristina Pimenova

« La plus belle fillette au monde », c’est cette gloire qui accompagne depuis 2014 la Moscovite Kristina Pimenova, et les journalistes du Daily Mail n’y sont pas pour rien.

Cette enfant aux grands yeux bleus est née en 2005 dans la famille du footballeur Ruslan Pimenov. Depuis son plus jeune âge, elle se distinguait par sa jolie apparence, si bien que même des passants dans la rue demandaient régulièrement à sa mère si la fillette n’était pas mannequin.

Au bout du compte, sa mère a décidé d’envoyer une photo de Kristina à une agence de mannequins. Le résultat ? Shootings pour Burberry, Prada et d’autres grandes marques.

En dépit de succès parachevés dans le domaine de la gymnastique artistique, Kristina n’a pourtant pas choisi le monde du grand sport, arrêtant son choix sur la carrière de mannequin. Elle a même tourné dans un film.

Anna Pavaga

Elle n’avait que trois ans lors de sa toute première session photo. À l’âge de 9 ans, elle était déjà l’égérie de la maison Chloé. Des photos de ce mannequin ont fait la Une d’Elle, de L’Officiel, de Harper’s Bazar et de bien d’autres magazines qui l’ont qualifiée à plusieurs reprises de mannequin enfant russe le plus connu et le plus prisé.

Anna est née en 2009 à Saint-Pétersbourg et, vers l’âge de 12 ans, coopérait déjà avec des marques comme Givenchy, Little Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Dsquared, DKNY.

La mère de la jeune Anna assure, pourtant, que l’enfant mène un mode de vie « ordinaire » et ne souffre pas de syndrome de la vedette. En 2021, elle est entrée à la prestigieuse académie de ballet russe Vaganova.

Alisa Samsonova

À 9 ans, cette Sibérienne est devenue l’égérie d’Armani Junior et de collections de Monnalisa. Alisa est née en 2007 à Krasnoïarsk et ses parents n’avaient pas d’intention de faire de leur fille un mannequin à l’échelle internationale – Alisa faisait de la gymnastique artistique et, comme tous les enfants de son âge, allait à l’école.

Un jour, son papa a vu une publicité d’un concours de beauté pour enfants et a décidé de tenter la chance. Alisa l’a remporté, tout comme le concours panrusse Little Top Model of Russia, tenu l’année suivante.

Portfolio professionnel à la poche, elle a commencé à recevoir de plus en plus d’invitations pour des tournages, aussi bien en Russie, qu’en Italie.

Malgré l’agenda bien chargé d’Alisa, son papa assure que, pour elle, les shootings sont une sorte de détente et qu’elle n’y participe que pendant son temps libre ou en vacances.

Violetta Antonova

« La fillette au visage d’ange », c’est ainsi que la presse a surnommé cette enfant de 8 ans.

L’on dirait qu’à peine Violetta a-t-elle commencé à marcher, qu'elle a conquis le podium de la Semaine de la mode de Moscou. Aujourd’hui, elle prend part aux shootings pour des marques des quatre coins de la planète.

Durant sa jeunesse, la mère de Violetta avait également tenté de faire carrière dans le mannequinat, mais sans grands succès. De nos jours, l’on peut la voir accompagner sa fille sur des photos.

Le frère aîné de Violetta, Dima, prend également part aux sessions photo. Néanmoins, l’on dit que pour lui l’univers du modeling n’est que secondaire, les études étant prioritaires.

Anastasia Bezrukova

En 2014, cette étoile montante a été qualifiée de « rivale » de la « plus belle fillette », Pimenova.

À 10 ans, elle a déjà fait son apparition en Une de l’italien Vogue Bambini et a tourné dans les publicités de Benetton, Pinko et Mischino.

Elle est née en 2004 à Moscou et sa carrière de mannequin lui a ouvert les portes du monde du cinéma – pour le moment, elle a deux rôles à son actif.

