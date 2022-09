Pourquoi les drapeaux des États slaves se ressemblent-ils?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les étrangers confondent parfois les drapeaux de certains pays d'Europe de l'Est et du Sud-Est avec le tricolore russe. Le fait est que la même palette de couleurs – blanc, bleu et rouge (dans un ordre variable) – est utilisée sur les bannières de ces États.

Ces couleurs sont souvent appelées couleurs panslaves. Elles sont devenues un élément aussi unificateur des États slaves que la croix scandinave pour la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark.

Outre les bandes de couleur, les armoiries de la Serbie, de la Croatie, de la Slovénie et de la Slovaquie sont des éléments obligatoires des drapeaux de ces États.

Le Congrès panslave de 1848 à Prague, où ces couleurs ont été officiellement adoptées, est considéré comme un jalon dans la formation de l'idéologie du panslavisme en Europe. Les historiens, dont Gueorgui Vilinbakhov, président du Conseil héraldique auprès du président russe, pensent que les nations participantes ont décidé d'utiliser le drapeau russe blanc, bleu et rouge comme base pour les étendards de leurs mouvements de libération.

Drapeau panslave proposé au Congrès panslave de 1848

Toutefois, à l'époque, la Russie avait officiellement un drapeau différent, noir-jaune-blanc, tandis que des tricolores blanc-bleu-rouge (dans un ordre de couleurs variable) étaient utilisés par des peuples slaves comme drapeaux nationaux avant même le congrès susmentionné.

Drapeau russe

Legion Media

Les experts estiment que 1668 (sous le règne du tsar Alexis Ier) est l'année de naissance du drapeau russe, lorsque le premier navire de guerre russe Oriol (Aigle) a reçu un prototype de ce tricolore. Le drapeau blanc, bleu et rouge a également été utilisé sous Pierre Ier : en 1693, le voilier à 12 canons Sviatoï Piotr (Saint Pierre) arborait le « drapeau du tsar de Moscou », orné d'un aigle bicéphale en or.

Le 20 janvier 1705, Pierre Ier a ensuite émis un décret « Sur les pavillons des navires marchands fluviaux » selon lequel un tel tricolore devait être utilisé sur les bateaux de commerce. Ces derniers ont ainsi contribué à ce que ces couleurs soient associées à la Russie à l'étranger. En 1885, l'empereur Alexandre III confirmera les couleurs blanche, bleue et rouge pour l’étendard des navires commerciaux russes.

Alexandre II et le shah de Perse Nassereddine Shah durant la parade dans la prairie de la Tsarine (aujourd'hui le Champ de Mars, à Saint-Pétersbourg), 1873, par Mihály Zichy

Entretemps, en 1709, un tricolore noir-jaune-blanc est apparu sur l'étendard de l'empereur Pierre Ier et a commencé à être utilisé lors des cérémonies d'État. Un siècle et demi plus tard, en 1858, il a été adopté officiellement, tandis que le drapeau blanc-bleu-rouge a continué d'être utilisé par les navires marchands. Le drapeau auquel nous sommes habitués a toutefois acquis un statut officiel sous Nicolas II, qui, en 1896, a aboli la toile impériale noire-jaune-blanche.

Drapeau serbe

Domaine public

L'apparition du drapeau blanc, rouge et bleu est associée au premier soulèvement serbe (1804-1813). Le drapeau rouge, bleu et blanc a quant à lui été officiellement introduit par le prince Milos Obrénovitch, le chef du deuxième soulèvement serbe (1815-1817).

En 1835, la Principauté de Serbie, qui a été reconnue comme un État autonome par l'Empire ottoman, a adopté une constitution qui décrivait le drapeau serbe comme une bannière aux couleurs rouge, blanche et bleue. Un tel choix a provoqué des critiques et suscité des comparaisons avec le drapeau de la France. En 1835, il a donc été décidé de revenir au tricolore rouge, bleu et blanc.

Une séquence de couleurs similaire – suivant l'exemple de la Serbie – a été utilisée par la Principauté (plus tard le Royaume) du Monténégro.

De nombreux Serbes pensent que leur drapeau est une inversion du drapeau russe, car c'est la Russie qui a apporté une contribution essentielle à l'indépendance du peuple serbe.

L’étendard bleu-blanc-rouge a été repris lors de la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (à partir de 1929 le Royaume de Yougoslavie) en 1918. Il est resté en vigueur jusqu'en 2006, c’est-à-dire durant les époques de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, de la République fédérale de Yougoslavie et de la Communauté d'États de Serbie-et-Monténégro.

Le drapeau rouge, bleu et blanc était néanmoins également utilisé. À partir de 1947, il a été le symbole de la Serbie en tant que partie de la Yougoslavie, avant de devenir le symbole officiel du pays que nous connaissons aujourd’hui.

Drapeau croate

Domaine public

En Croatie, les couleurs traditionnelles et très populaires – rouge, blanc et bleu clair – sont devenues officielles en 1848, lorsque le commandant Josip Jelačić a été proclamé souverain de la Dalmatie, de la Croatie et de la Slavonie. Cela s'est produit pendant la révolution croate de 1848-1849, au cours de laquelle le tricolore est devenu un symbole de l'identité nationale. Plus tard, c'est dans cet ordre que les couleurs ont été portées sur le drapeau de l'État croate et ont également représenté le drapeau du territoire croate au sein des formations étatiques locales successives au XXe siècle. Le tricolore rouge, blanc et bleu est encore aujourd'hui le symbole de la Croatie.

Drapeau slovène

Domaine public

En Slovénie, le tricolore, qui reprend presque exactement le drapeau russe (sauf que les Slovènes ont un bleu plus clair), est apparu à l'époque du Duché de Carniole, ancêtre de l'État slovène moderne ayant fait partie du Saint-Empire romain germanique puis de l'Autriche-Hongrie.

Toutefois, l'historien russe Gueorgui Vilinbakhov note que le drapeau slovène dans sa forme actuelle a été adopté en 1848 lors du congrès panslave « et a été copié sur le drapeau russe ».

Drapeaux tchèque et slovaque

Domaine public

Le drapeau national slovaque a été introduit sous la forme du tricolore blanc, bleu et rouge lors des révolutions de 1848-1849, lorsque les Slovaques se sont rebellés contre la couronne hongroise. Il est devenu le symbole officiel le 18 septembre 1848 et a été utilisé sur le territoire de la Slovaquie, qui a évolué au sein de diverses formations étatiques au XXe siècle.

On pense que la couleur bleue (légèrement plus pâle que sur le drapeau russe) a été empruntée aux drapeaux russe et croate (les Russes étaient considérés comme les protecteurs des Slaves, les Croates comme une nation sœur, un « voisin de la Hongrie »).

Les Tchèques possèdent quant à eux des armoiries blanches et rouges depuis le XIIe siècle. En 1918, avec la formation de la Tchécoslovaquie, un triangle bleu a été ajouté sur la gauche, représentant la Slovaquie. Après la scission du pays en 1993, la République tchèque a hérité du tricolore et la Slovaquie est revenue au drapeau de 1848.

Drapeau bulgare

Domaine public

Les couleurs du drapeau bulgare ne sont pas dans les teintes panslaves : le vert prend historiquement la place du bleu. Néanmoins, il y a eu un épisode dans l'histoire de la Bulgarie où un étendard rouge, blanc et bleu a été utilisé sur son territoire. Pendant la guerre russo-turque (1877-1878), les religieuses russes du monastère Porte du Ciel de Samara, en Russie, ont en effet présenté aux Opaltchentsi (volontaires bulgares) le drapeau de Samara avec l'image de Notre-Dame Porte du Ciel cousue au milieu.

Domaine public

Le drapeau est devenu une relique nationale et l'un des symboles de l'armée bulgare ; il a été le seul étendard de l'histoire du pays à recevoir le premier Ordre du Courage bulgare. Les Opaltchentsi l'ont emporté avec eux dans les batailles de Stara Zagora, Nova Zagora, Chipka et Cheïnovo. Depuis 1946, il est conservé au Musée national d'histoire militaire de Bulgarie. D'ailleurs, les drapeaux modernes de Samara et de la région de Samara reprennent cette bannière.

