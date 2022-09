Pourquoi le rouge était-il la couleur de l’URSS?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’apparition de l’étoile rouge

Tout a commencé avant même la création de l’État soviétique. La « Garde rouge » était un groupe de bénévoles armés, qui soutenait les bolcheviks. Juste après la prise du pouvoir en 1917, l’Armée rouge (composée de paysans et d’ouvriers) a été créée. Celle-ci a défendu les bolcheviks pendant la guerre civile, en opposition à l’Armée blanche sous ordres des monarchistes. L’Armée rouge était le nom officiel des forces armées du pays, renommées en 1946 « Armée soviétique ».

Le symbole de l’Armée soviétique et la fameuse affiche de propagande de la guerre civile : « T’es-tu porté volontaire ? » Domaine public Domaine public

Sans surprise, l’étoile rouge à cinq branches est devenue le symbole de l’armée. Initialement, il s’agissait du symbole de Mars, dieu romain de la guerre, et ce même symbole a été utilisé par plusieurs pays, dont les États-Unis (l’étoile rouge était l’insigne national de tout type utilisé par les avions militaires des USA en 1916-1917 lors de l'Expédition mexicaine, également connue comme « expédition punitive »). La dernière armée de l’Empire russe avait elle aussi utilisé cette étoile, mais en jaune, avec à l’intérieur le symbole national, l’aigle bicéphale.

Une étoile au sommet d'une tour du Kremlin de Moscou Alexeï Drouzguinine/Anton Denissov/Service de presse du président de la Russie Alexeï Drouzguinine/Anton Denissov/Service de presse du président de la Russie

>>> Les Russes sont-ils tous communistes?

En apparaissant d’abord sur les uniformes militaires, l’étoile rouge s’est ensuite retrouvée partout. Ces étoiles ont même remplacé les aigles dorés des tours du Kremlin dans les années 1930.

Les étoiles étaient placées au sommet des sapins de Noël. Elles étaient même utilisées sur les tombes, à la place des croix chrétiennes.

Le rouge de la Révolution

Le rouge évoque par ailleurs une autre notion tout aussi brutale. Depuis la Révolution française de 1789, le rouge était considéré comme la « couleur révolutionnaire », évoquant le sang versé par le peuple, souffrant, pour sa liberté. La bannière rouge a été reprise par de nombreux pays.

Henri Félix Emmanuel Philippoteaux. Lamartine refusant le drapeau rouge devant l’Hôtel de Ville – Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1848) Petit Palais Petit Palais

Les bolcheviks devaient se débarrasser des symboles impériaux et de leurs couleurs (incluant l’aigle bicéphale et le drapeau blanc-bleu-rouge national). Leur mission a donc été d’inventer des signes forts, pour remplacer les anciens.

>>> Tout ce qu’il vous faut savoir sur le drapeau soviétique

La bannière rouge est devenue « un symbole de souveraineté de l’URSS et de l’union incassable des ouvriers et des paysans dans leur lutte pour bâtir une société communiste ». Elle contenait le marteau et la faucille (l’union de la classe ouvrière et de la paysannerie) et l’étoile rouge à cinq branches symbolisant « le triomphe ultime des idées communistes sur les cinq continents (habités, ce qui exclut l’Antarctique) du globe ».

Le rouge du communisme

Le drapeau rouge a été le symbole officiel de l’Union soviétique avant sa chute en 1991, où il est devenu le symbole du communisme à part entière. Les pays du bloc de l’Est, les territoires les plus influencés par l’URSS, avaient eux aussi du rouge dans leurs drapeaux (même des étoiles rouges), tandis que les drapeaux des pays comme la Chine, le Vietnam et la Corée du Nord font encore référence au drapeau soviétique.

En soviétologie, cette science étudiant l’histoire soviétique et son influence sur l’ordre mondial, il existe le terme d’« Empire rouge » ou d’« Empire soviétique ». L’Empire rouge et les pays du bloc de l’Est dans son champ d’influence étaient des opposants incontestables du modèle « capitaliste » de certains pays pendant la guerre froide… C’étaient principalement les États-Unis, qui qualifiaient l’Union soviétique d’« empire du mal ».

Dans cet autre article, nous vous révélions cinq choses à savoir sur le drapeau russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.