16 drapeaux étrangers qu'il serait aisé de confondre avec le tricolore russe

Le 25 août, le président des États-Unis, Donald Trump, a fait la Une des journaux après avoir échoué à identifier correctement les couleurs de son drapeau national. Les moqueries en ligne ont afflué depuis, et certains ont même plaisanté en disant qu’il avait l’intention de peindre le drapeau russe à la place.

La gaffe de Trump est assez embarrassante, mais avec autant de drapeaux dans le monde entier, pas difficile de s'emmêler les pinceaux.

Il suffit de prendre le drapeau russe - la moindre modification peut en faire le drapeau d’un autre pays.

La Russie

Posez un blason dessus, et c'est parti - voici le drapeau de la Slovaquie ou de la Slovénie.

La Slovaquie

La Slovénie

Voulez-vous le retourner? Aucun problème. Désormais, c’est la version 1992-2004 du drapeau serbe.

La Serbie (1992-2004)

Ajoutez-y un aigle héraldique à deux têtes serbe et vous obtenez le drapeau serbe moderne.

La Serbie

Voulez-vous « jouer » avec l'ordre et la nuance du bleu, du rouge et du blanc? La France, les Pays-Bas, le Luxembourg et la République tchèque l'ont déjà fait pour vous.

La France

Les Pays-Bas

Le Luxembourg

La République tchèque

Ajoutez quelques étoiles et un soleil d'or - voici les Philippines!

Les Phillipines

La Croatie et le Paraguay ne se sont pas arrêtés là et ont ajouté leurs armoiries nationales.

La Croatie

Le Paraguay

Voulez-vous essayer quelque chose de plus radical ? Que diriez-vous de remplacer le bleu par le vert ? Bienvenus en Bulgarie!

La Bulgarie

Ou remplacer le blanc de la Russie par du jaune et ajouter des étoiles ou un blason national.

La Colombie

Le Venezuela

L'Équateur

Laisse tomber le bleu et maintenant ce n’est plus la Russie mais la Pologne!

La Pologne

