Dix peintures contemporaines consacrées à la vie de Pierre le Grand

Ilia Zorkine. Début de l’autocratie. 2022

Le tableau montre Pierre entouré du patriarche, de streltsy (un corps militaire) et de boyards, qui inclinent la tête devant le tsar en signe de dévotion et de reconnaissance de son autorité. En 1689, il s'est en effet emparé du pouvoir auparavant aux mains de Sophie, qui avait été régente pour lui et son frère Ivan, ce dernier étant « infirme ».

Andreï Piankovski. Rencontre avec la mer et le commerce extérieur. 2022

En 1693, Pierre est arrivé à Arkhangelsk, qui, à la fin du XVIIe siècle, était le principal port maritime du pays et la seule « fenêtre sur l'Europe ». Le tsar a alors été étonné par la vue de véritables navires, ne quittant jamais leur pont et étudiant chaque détail. Avec un convoi de bateaux étrangers, il a même fait naviguer son voilier sur 300 miles dans la mer Blanche.

Andreï Bliok. Chantier naval de Voronej. 2022

En 1697, Pierre est parti pour un grand voyage à travers l'Europe. Le tsar est resté le plus longtemps en Hollande, où il a étudié les bases de la construction navale. De retour en Russie, il a établi un chantier naval à Voronej et commencé à construire les premiers navires de la flotte d'Azov. Le tsar a invité des maîtres étrangers et a personnellement participé à la mise en chantier du navire de 58 canons Goto Predestinatsia (« Prédestination divine »), le premier cuirassé russe. L'objectif de Pierre était l'accès à la mer Noire.

Ivan Loguinov. Nouvellesmœurs. Éducation. 2022

Pour ses projets ambitieux de réforme de la Russie, Pierre avait besoin d'hommes qualifiés. Il a donc envoyé les enfants des familles nobles étudier à l'étranger, principalement dans le domaine naval – et plus tard, il a lui-même organisé des examens et testé leurs connaissances. Ceux qui n'étudiaient pas bien étaient punis par Pierre et devaient travailler comme de simples marins.

Alexeï Perepelkine. Vie publique. Assemblée sous Pierre Ier. 2022

Pierre a réformé de nombreuses choses dans le pays – il a ordonné aux nobles de se raser la barbe et de porter des vêtements européens, et a exposé les épaules des dames, ce à quoi elles ne se sont pas habituées avant longtemps, considérant cela comme obscène. Une autre nouveauté était les assemblées – des réunions libres de la noblesse, où elle était censée communiquer, danser et s'amuser.

Samir Rakhmanov. Bataille de Lesnaïa. 2022

En 1700, Pierre le Grand a entamé une longue guerre avec la Suède, également connue sous le nom de « grande guerre du Nord ». Dans ce cadre, le 28 septembre 1708, une bataille sanglante a eu lieu dans une petite clairière près du village de Lesnaïa (actuelle Biélorussie), au cours de laquelle l'armée russe est sortie victorieuse. C'est l'une des étapes qui a permis de renverser le cours du conflit – principalement parce que les Suédois ont cessé leur attaque sur Moscou.

Alexandre Bystrov. Victoire de Poltava. 2022

Abandonnant leur attaque contre Moscou, les Suédois se sont tournés vers l'Ukraine et ont assiégé Poltava au printemps 1709. Au cours de la bataille, l'armée russe les a cependant vaincus, les forçant à fuir le champ de bataille, tandis que le roi Charles XII, blessé, s'est enfui vers l'Empire ottoman. La victoire à la bataille de Poltava a marqué un tournant dans la guerre du Nord – à partir de ce moment-là, Pierre n'a fait que passer à l'offensive.

Nikolaï Blokhine. Bataille d'Hangö Oud. 2022

La bataille d'Hangö Oud en 1714 est surnommée bataille navale de Poltava. Il s'agissait de la première victoire navale de la flotte russe de l'histoire – et elle est encore aujourd'hui célébrée comme un jour de gloire militaire.

Ilia Ovtcharenko. Commandement de quatre flottes. 2022

Pendant la grande guerre du Nord, les corsaires suédois opéraient dans la Baltique. La Russie, le Danemark, l'Angleterre et la Hollande ont par conséquent uni leurs forces pour débarrasser la mer de ces pillards et de la flotte suédoise qui les couvrait. Pierre est représenté sur le pont de l'Ingermanlandia, entouré d'amiraux européens.

Xenia Karpenko. Pierre Ier – empereur. Cérémonie dans la cathédrale de la Trinité de la Laure Alexandre Nevski. 2022

Après avoir remporté la guerre du Nord contre les Suédois, Pierre a déclaré la Russie empire en 1721 et est devenu lui-même le premier tsar russe à porter le titre d'empereur.

L'exposition « 30 tableaux de la vie de Pierre le Grand. 2022 » se tiendra sur le champ de Mars à Saint-Pétersbourg du 9 juin au 9 août 2022.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi Pierre Ier est surnommé «Pierre le Grand».

