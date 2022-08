Cinq choses à savoir sur le drapeau russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le drapeau est apparu sous Pierre le Grand

Les historiens considèrent 1668 comme l'année de naissance du drapeau russe. Son prototype est apparu pour la première fois sur le tout premier navire russe Oriol (« Aigle ») sous le règne du tsar Alexis Ier. Cependant, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait et comment les rayures étaient situées. On trouve seulement des mentions du fait que des tissus rouges, blancs et bleus étaient utilisés pour le coudre.

Drapeau du tsar de Moscou, 1693 Domaine public Domaine public

L’aspect actuel du drapeau a vu le jour sous Pierre le Grand : les trois toiles - blanche, bleue et rouge - s'appelaient le « drapeau du tsar de Moscou ». C’est un drapeau de ce type de 1693 avec un aigle bicéphale - le plus ancien des exemplaires qui nous sont parvenus - qui est apparu pour la première fois sur le navire Saint Pierre. Plus tard, un autre pavillon maritime a été approuvé pour les navires militaires. Et par décret de Pierre Ier, le drapeau tricolore a été élevé sur tous les navires marchands et civils, y compris les navires maritimes et d’expédition.

Il a été oublié pendant près de 70 ans

Le 12 mai (29 avril selon le calendrier julien) 1896, Nicolas II a officiellement établi le drapeau blanc-bleu-rouge. Domaine public Domaine public

Le drapeau blanc-bleu-rouge est devenu le drapeau de l'État sous Nicolas II. Les autorités ont décidé de faire revivre ce drapeau national « fondamentalement russe » comme symbole de l'unité du nouveau tsar avec le peuple. Cependant, après la révolution de 1917, les bolcheviks ont aboli le drapeau tricolore, comme tous les symboles de l'Empire. Le rouge révolutionnaire a été choisi comme couleur du nouveau pays soviétique. C'est la bannière rouge avec le marteau et la faucille qui a été approuvée en 1922 comme drapeau de l'URSS - un symbole de la lutte héroïque du peuple soviétique, dirigé par le parti communiste, pour la construction du socialisme et du communisme. Le drapeau tricolore russe ne reviendrait que dans les années 1990.

Après l'effondrement de l'URSS, le drapeau a repris du service en 1991

Une manifestation près de la Maison Blanche de Moscou en août 1991. Boris Eltsine avec le drapeau russe. Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

Le 22 août est célébré comme le Jour du drapeau d'État de la Fédération de Russie. Ceci est considéré comme la date d’un renouveau dans l'histoire récente du drapeau tricolore. Du 18 au 21 août 1991, une tentative de coup d'État a eu lieu en URSS. Un certain nombre de chefs de parti ont créé le soi-disant Comité d'État pour l'état d'urgence et se sont proclamés nouvel organe dirigeant du pays. L'un des objectifs était d'empêcher l'effondrement de l'URSS. Un mouvement de résistance a été lancé par les dirigeants de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, y compris son président Boris Eltsine. Dans un discours au peuple, ce dernier a déclaré que de telles méthodes énergiques « nous ramènent à l'ère de la guerre froide et à l'isolement de l'Union soviétique de la communauté internationale ».

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant la Maison Blanche de Moscou et Boris Eltsine a hissé le drapeau blanc-bleu-rouge russe. Le 22 août 1991 est considéré comme le jour de la défaite du Comité d'État pour l'état d'urgence - et c'est à cette date, trois ans plus tard, qu'Eltsine a institué la fête en l'honneur du drapeau national. En savoir plus sur le putsch et sa répression ici.

Il existe une loi sur le drapeau

Des militaires russes lors de la cérémonie de prestation de serment Mikhaïl Mokrouchine/Sputnik Mikhaïl Mokrouchine/Sputnik

La première loi sur le drapeau a été adoptée en 1993 par Boris Eltsine et en 2000, Vladimir Poutine a signé la loi constitutionnelle fédérale « Sur le drapeau d'État de la Fédération de Russie ».

La loi indique clairement à quoi doit ressembler le drapeau : « Le drapeau d'État de la Fédération de Russie est un panneau rectangulaire composé de trois bandes horizontales égales : le haut est blanc, le milieu est bleu et le bas est rouge. Le rapport de la largeur du drapeau à sa longueur est de 2:3 », stipule la loi.

La loi précise également où vous pouvez appliquer une représentation du drapeau, et où c’est interdit. Le drapeau est toujours hissé au-dessus des institutions étatiques d'importance fédérale. C'est le symbole officiel de la Fédération de Russie, et les régions ne peuvent pas l'utiliser comme base de leurs drapeaux.

Les jours de deuil, un ruban noir est attaché au sommet du mât. La profanation du drapeau implique une responsabilité pénale pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.

La signification des couleurs n'est pas connue précisément

Domaine public Domaine public

Au XIXe siècle, le blanc symbolisait la liberté, le bleu était la couleur de la Vierge et le rouge renvoyait pouvoir de l'État. On ne sait pas avec certitude quelle signification Pierre le Grand a donnée aux couleurs du drapeau, mais de nombreuses versions sont proposées sur la signification de chacune individuellement et de la composition dans son ensemble.

L'une des versions modernes les plus populaires est que le blanc signifie la paix, la pureté, le bleu la foi et l'honnêteté, et le rouge symbolise la force, le courage et le sang versé pour la patrie.

