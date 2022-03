Vingt incroyables photographies de la vie sauvage en Russie

Russia Beyond

Chaque année, l'exposition du festival photographique «Russie originelle» présente les clichés les plus époustouflants du monde de la flore et de la faune nationales.

Evgueni Andreïev. Lac aux cyprès

Evgueni Andreïev. Lac aux cyprès

L'étonnant lac Soukko, près d'Anapa, sur le littoral de la mer Noire, est une véritable attraction touristique. En automne, les arbres poussant au beau milieu de ses eaux deviennent rouges et prennent alors des airs de forêt de conte de fées.

Vladimir Anikeïev. Chat sauvage

Vladimir Anikeïev. Chat sauvage

Il existe huit espèces de félins sauvages en Russie, allant du tigre de l'Amour au chat de Pallas, en passant par le chat des steppes. En apercevoir un est cependant une grande chance, même pour un photographe expérimenté.

Andreï Balta. Astre



Andreï Balta. Astre

Le photographe Andreï Balta a trouvé de telles étoiles de mer tournesol, également appelées soleils de mer, dans le monde sous-marin près de l'île de Moneron, non loin de Sakhaline, en Extrême-Orient russe. Elle mesure environ 80cm et peut se déplacer étonnamment vite.

Olga Vassik. Coucher de soleil sur un lac thermokarstique

Olga Vassik. Coucher de soleil sur un lac thermokarstique

La Russie compte un certain nombre de lacs thermokarstiques ; ces masses d'eau inhabituelles se forment en zone de pergélisol à la suite du dégel de la glace et de l'affaissement du sol

Egor Vlassov. Bernache à cou roux

Egor Vlassov. Bernache à cou roux

La bernache à cou roux est endémique à la Russie, c'est-à-dire qu'on ne la trouve que dans notre pays. Il s'agit d'une espèce rare de canard, qui se reproduit sur la péninsule de Taïmyr, dans le Grand Nord sibérien, ainsi que dans d'autres parties de la toundra russe, et qui passe l'hiver dans le sud, près des mers Noire et Caspienne.

Nikolaï Guernet. Le rêve d'Oumka

Nikolaï Guernet. Le rêve d'Oumka

Oumka est un personnage du dessin animé soviétique du même nom mettant en scène un ourson polaire et sa mère. La chanson Berceuse de l’ourse est devenue un succès national, et l'ours polaire a acquis l’image d'adorable créature semblable à une peluche... Mais bien sûr, ce n’est pas réellement le cas.

Dmitri Goloubev. Tropiques de la zone médiane

Dmitri Goloubev. Tropiques de la zone médiane

La Russie compte quatre zones climatiques, du nord polaire aux régions subtropicales et tropicales du sud.

Vitali Gorchkov. Bœuf musqué

Vitali Gorchkov. Bœuf musqué

Vitali Gorchkov prend beaucoup de photos d'animaux sauvages, comme des bisons, des morses, des ours polaires et des renards arctiques. Cependant, capturer ces bœufs musqués, les contemporains des mammouths, sur la péninsule de Taïmyr, a été un véritable succès. Ces animaux sont en effet imprévisibles : « Ils peuvent s'enfuir dès qu'ils voient un humain, ou ne pas lui prêter une attention particulière », a déclaré le photographe.

Andreï Gratchev. La chaîne de montagnes Doussé-Alin

Andreï Gratchev. La chaîne de montagnes Doussé-Alin

Cette chaîne de montagnes de l'Extrême-Orient russe est l'une des merveilles de la région de Khabarovsk. On y trouve des endroits uniques et magnifiques – des rivières, des falaises, ou encore des chutes d'eau. De plus, grâce à sa difficile accessibilité, l'endroit a réussi à conserver son aspect immaculé.

Valeria Zvereva. Libellule et fourmi

Valeria Zvereva. Libellule et fourmi

Valeria Zvereva a reçu plus d'un prix pour ses étonnantes macrophotographies du monde, parfois inaccessibles à l'œil humain. Cette photo est une réincarnation de la célèbre fable d'Ivan Krylov sur la libellule et la fourmi (la seconde travaillait tout l'été pour construire une maison et faire des provisions pour l'hiver, tandis que la première se promenait en s'amusant).

Dmitri Ivanov. Forêts d'or

Dmitri Ivanov. Forêts d'or

Dmitri Ivanov est spécialisé dans les photos de forêts et de réserves forestières. À travers son objectif, la nature apparaît d'abord dans le givre matinal, puis dans la lumière magique du coucher de soleil, et enfin dans un brouillard assoupi.

Mikhaïl Kaminski. Bonsaï au-dessus de la plage Tsarski avec vue sur le cap Kaptchik

Mikhaïl Kaminski. Bonsaï au-dessus de la plage Tsarski avec vue sur le cap Kaptchik

Le point d’observation près du bonsaï est l'une des vues les plus populaires de la Crimée. Ce bel endroit est situé dans le village de Novy Svet, près de Soudak.

Sergueï Karpoukhine. Monts Tcherski

Sergueï Karpoukhine. Monts Tcherski

Cette grande chaîne de montagnes de Iakoutie, comparable en superficie au Caucase, n'a été explorée et cartographiée qu'en 1927.

Oleg Panteleïev. Bison

Oleg Panteleïev. Bison

Oleg Panteleïev a été l'un des organisateurs de l'exposition « Russie originelle » et président de l'Union russe des photographes-naturalistes. Sa véritable passion est la photographie animalière : ours, loups, sangliers et perdrix – rares sont les espèces à échapper à son regard.

Viktor Tiakht. Voilà comme je suis

Viktor Tiakht. Voilà comme je suis

Les photographies de Tiakht ont atteint à deux reprises la finale du prestigieux concours britannique Wildlife Photographer of the Year (Photographe de la nature sauvage de l’année). L’artiste s'intéresse surtout aux petits oiseaux, mais il a également réussi à prendre des clichés uniques d'autres animaux rares dans les montagnes de l'Altaï, en Kalmoukie et dans d'autres régions de Russie.

Olessia Fedosseïenkova. Aux couleurs du Caucase

Olessia Fedosseïenkova. Aux couleurs du Caucase

Le Caucase russe frappe par sa diversité et sa beauté. Cette photo a été prise au lac Guitché-Kel, en République de Karatchaïévo-Tcherkessie.

Alexeï Kharitonov. Falaises blanches

Alexeï Kharitonov. Falaises blanches

Ces falaises pittoresques ont été formées par une éruption volcanique. Elles sont situées sur la plus grande île des Kouriles, Itouroup. La plage de sable de quartz et de sable volcanique complète le paysage.

Alexeï Kharitonov. Piliers de pierre dans la baie Zolotaïa

Alexeï Kharitonov. Piliers de pierre dans la baie Zolotaïa

Un autre endroit incroyable sur l'île d'Itouroup sont ces stacks, ou éperons d'érosion marine, appelés « kekours » en russe, se dressant hors de l'eau. Une véritable carte de visite de l'Extrême-Orient russe.

Alexeï Kharitonov. Poisson de la rivière Stalnaïa

Alexeï Kharitonov. Poisson de la rivière Stalnaïa

Un tel « œil de poisson » a été photographié dans un marais salé de Crimée, à l'endroit où la rivière Stalnaïa se jette dans la baie de Sivach. En été, le réservoir s'assèche presque par endroits, laissant de tels petits lacs indépendants.

Alexeï Chaskolski. J'en ai marre de toi, ours pataud

Alexeï Chaskolski. J'en ai marre de toi, ours pataud

Le photographe Alexeï Chaskolski a pris des photos de la principale bête russe, maître de la taïga, et a même publié un livre intitulé Les coins à ours de la planète, dans lequel il raconte ses observations sur cet animal. « L'ours est une bête fascinante, mais je préviens : il est très dangereux. Si vous vous distrayez en photographiant cette merveille à poils, vous tomberez dans les griffes d'une dépendance irrésistible à son terrible charme », écrit Chaskolski.

