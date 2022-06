Comment les chats sont devenus un symbole de Saint-Pétersbourg et de l'Ermitage

Saint-Pétersbourg célèbre le « jour des chats » pendant deux jours consécutifs. Tout d'abord, on honore les habitants de l'Ermitage, qui vivent dans les sous-sols et protègent les chefs-d'œuvre du musée contre les rats, puis sont organisées des fêtes de rue dédiées aux matous de la ville.

« D'accord, entrez, puisque vous êtes venus », semble dire un chat noir élégant aux pattes blanches avant de montrer ses appartements, de longs couloirs en sous-sol avec de chauds tuyaux et de minuscules fenêtres donnant sur une cour. Le chat Louchka et ses nombreux collègues travaillent à l'Ermitage. Ils ont une tâche très importante - empêcher l'apparition de souris et de rats dans le palais d'Hiver et préserver ainsi les objets de ce musée.

Louchka sur son lieu de travail Anna Sorokina Anna Sorokina

Une fois par an, l'Ermitage ouvre ses sous-sols et vous invite à faire connaissance avec les chats qui y vivent. Cela se produit le jour du chat de l'Ermitage - fin mai ou début juin.

D’où viennent les chats de l'Ermitage ?

Un chat de l'Ermitage Legion Media Legion Media

Les chats sont en service officiel ici depuis l'époque de l'impératrice Elisabeth Ire. En 1745, selon son décret, trente chats, les plus grands et les plus combatifs de l’Empire, ont été amenés à Saint-Pétersbourg depuis Kazan. Ils ont veillé sur les caves pendant l'invasion de Napoléon, pendant la Révolution, et même pendant l'ère soviétique. À une époque, des produits chimiques étaient utilisés contre les rats, mais seuls ces chasseurs en poils et en os s’acquittaient vraiment de leur tâche.

Pendant le siège de Leningrad, les matous ont disparu de la ville et les rats ont rempli les vieilles maisons. Non seulement les chefs-d'œuvre de l'Ermitage étaient menacés, mais aussi la vie des gens, car les rats mangeaient la nourriture et étaient des vecteurs de maladies dangereuses.

Aux sous-sols de l'Ermitage Igor Roussak/Sputnik Igor Roussak/Sputnik

Les autorités ont demandé aux habitants des régions du pays moins touchées par la guerre d’aider Leningrad à restaurer la population de chats. Les plus grands « points de rassemblement » se trouvaient à Iaroslavl (250 km au nord de Moscou) et Tioumen (à plus de 2 000 km à l'est de Moscou) : cinq mille vrais chats sibériens sont arrivés à Leningrad en 1943 à bord d’un train. Au centre de Tioumen, il y a même une place avec des statues dédiées à cet événement. Peut-être que les descendants de ces mêmes Sibériens officient encore à l'Ermitage. Et les employés du musée, d’une seule voix, disent que les rats n'ont jamais été vus ici - l'odeur-même les tient à distance.

Il est difficile de calculer combien de chats se trouvent ici aujourd'hui, car ils ne restent jamais en place, et inspectent constamment les sous-sols (et cela représente environ 20 km) ou se réunissent dans la cour, là où seuls eux et le personnel technique ont accès.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Le directeur du musée, Mikhaïl Piotrovski, a déclaré il y a quelques années qu'il avait fixé une « limite » de cinquante chats, le « surplus » étant remis entre de bonnes mains. Cependant, le personnel du musée dit qu'il y en a encore plus, car certains ne viennent les voir que pour manger un morceau (des bols de nourriture sèche sont dans presque tous les coins), puis vaquent à leurs occupations félines. « Si un chat vient de la rue, nous ne le chassons pas », expliquent les employés.

Les chats se reconnaissent au museau

Dans la Maison des chats Anna Sorokina Anna Sorokina

« Nous connaissons tous les chats permanents de l'Ermitage de vue, disent-ils dans le sous-sol, et certains employés connaissent même leur nom ». À peine entend-il son nom, un gros matou noir et blanc, Mavrik, interrompt une réunion de travail dans les escaliers avec la chatte tachetée Charlotte et Makar, blanc comme neige. « Quel bon chat domestique, dit une employée et le caresse, pas vrai, Mavrik ? »

Charlotka le chat fait une petite pause Anna Sorokina Anna Sorokina

Des sous-sols parcourent l’ensemble du palais d'Hiver. La majeure partie est occupée par des « zones de travail », où les chats se promènent librement et sont livrés à eux-mêmes, tandis qu’une partie héberge la Maison des chats.

« Ici, nous avons des chats sous traitement ou au régime - Genève s'est vu prescrire une nourriture spéciale, et pour qu'elle ne prenne pas de nourriture des autres, nous l'avons placée ici ».

Avant le sous-sol, Genève, qui arbore une fourrure rayée, vivait avec Varia chez une employée de l'Ermitage, mais lorsque leur maîtresse est décédée, les proches n'ont plus eu besoin des matous. Le musée indique qu’il s’efforce de trouver un foyer pour les deux animaux au plus vite, car ils sont habitués aux humains.

Achille et Anna Alexandre Galperine Alexandre Galperine

Avant de les donner, ils sont vaccinés et les chatons de plus de 7 mois sont stérilisés. Certaines boules de poils qui n'ont pas trouvé de propriétaires se retrouvent après le sous-sol dans le café République des chats situé non loin du musée. Il a été fondé par le médecin-vétérinaire de l'Ermitage Anna Kondratieva en 2011. Soit dit en passant, Anna est récemment devenue l'heureuse propriétaire du chat voyant Achille.

Dans le café République des chats Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Les chats, principal symbole de Saint-Pétersbourg

Anna Sorokina Anna Sorokina

La République des chats a également sa propre fête - la Journée des chats et chattes de Saint-Pétersbourg, qui est célébrée immédiatement après la Journée du chat de l'Ermitage. Pendant une journée, le boulevard Konnogvardeïski se transforme en boulevard KOTOgvardeïski et est rempli de chats de différentes races. Ici se rassemblent aussi bien des chats domestiques avec leurs maîtres que des éleveurs professionnels qui montrent des couleurs de pelage rares, ainsi que des bénévoles qui proposent aux chats de rencontrer leurs maîtres potentiels.

Le chat Dymok Anna Sorokina Anna Sorokina

Le chat Dymok est un chat errant gris ordinaire qui a trouvé ses maîtres, l'artiste Anna et son ami ; désormais, il marche calmement en laisse et part même en vacances avec eux. « Il aime beaucoup voyager, il adore les nouvelles expériences. Comme les humains, certains aiment discuter et d'autres aiment rester à la maison et regarder la télévision », disent-ils.

Elisabeth et Laki Anna Sorokina Anna Sorokina

Ici, le bobtail des Kouriles Laki se « promène » sur l'épaule de sa maîtresse, Elisabeth, tandis que sur la pelouse flâne le bengal Simba en quête d'herbe savoureuse - il semble un brin menaçant, mais en fait, il regarde toujours autour de lui pour voir avec qui discute sa maîtresse et si on lui fait des compliments.

« Dans l’ensemble, l'idéologue de l'événement était l'artiste Dmitri Chaguine du groupe créatif Mitki en 2005, explique Olga Titovitch, attachée de presse de la République des chats. Les chats sont des symboles de confort, de gentillesse, ils sont rayés, et les Mitki sont également rayés, donc les invités viennent en débardeur rayé pour les fêtes. Lorsque la République des chats a ouvert ses portes, nous avons repris la tradition et avons commencé à organiser chaque année une fête de grande envergure en ville. Nous croyons que les chats unissent les athlètes, les hommes d'affaires et les gens créatifs - tout le monde ».

Simba Anna Sorokina Anna Sorokina

Lors de l'événement lui-même, la République ne donne pas de chats, mais propose une approche consciente du choix de votre félin de compagnie. « Les chats ont besoin d'une personne, et une personne a besoin d'un chat, et nous sommes en quelque sorte une agence de rencontres, explique Olga. Après tout, quand vous aidez un chat, on ne sait pas qui vous aidez le plus, le chat ou vous-même ».

