Quelles règles de bonne conduite respecter en tant qu’invité chez un Russe?

Apportez quelque chose avec vous

Si vous êtes invité à visiter un foyer russe, on attend de vous que vous apportiez quelque chose – un accompagnement sucré pour le thé, une bouteille d'alcool, etc. Un cadeau pour les enfants, s’il y en a, fera aussi l'affaire. N'apportez pas de fleurs, sauf si c'est l'anniversaire de la maîtresse de maison, et si tel est le cas, apportez en toujours un nombre impair – en Russie, un nombre pair de fleurs n'est apporté qu'à un enterrement. Une telle erreur vous coûterait vraiment cher, car de nombreux Russes sont très superstitieux.

N’offrez pas votre présent sur le seuil

Une autre ancienne superstition que les Russes observent encore, consciemment ou non, est liée au seuil – dans un appartement ou dans une maison, peu importe. Ne jamais donner ou recevoir quoi que ce soit sur le seuil, avec une personne de chaque côté. Le seuil est en effet considéré comme une frontière entre la maison et le monde extérieur, de sorte que recevoir ou donner des cadeaux n'est autorisé qu'après être entré.

Déchaussez-vous toujours

Les sols russes sont froids la plupart de l'année, c'est pourquoi presque tous les appartements ont des tapis de sol que personne ne veut abîmer. Ainsi, même si l'on vous propose poliment de garder vos chaussures en entrant dans un foyer russe, enlevez-les – et demandez des pantoufles. S'il n'y en a pas (ce qui arrive encore fréquemment, surtout si la fête est grande et qu'il y a beaucoup d'invités), enlevez quand même vos chaussures. N'oubliez pas que la Russie est aussi un pays oriental et que les Russes ne portent jamais leurs « chaussures de rue » dans leur maison – ils ont à la place des « chaussures de maison » spéciales ou des pantoufles.

Ne commentez pas la qualité de quoi que ce soit

Si vous visitez un foyer russe pour la première fois, il est fort probable que l'hôte vous fasse visiter l'appartement, la maison ou le territoire de sa datcha. N'oubliez pas de garder vos critiques pour vous, même si le toit fuit et qu'il y a des trous dans les murs. Il en va de même pour les plats faits maison qui vous seront proposés. En Russie, critiquer la cuisine des hôtes ou leur donner des conseils est considéré comme un manque de politesse.

Ne posez pas de questions sur les revenus de l'hôte

Le budget familial est toujours un sujet tabou chez les Russes, à moins que vous ne soyez un ami de la famille et, à cet égard, le contraste est frappant avec les habitudes occidentales. Par conséquent, n'entamez pas vous-même une conversation sur ces questions et mieux vaut garder vos propres problèmes d'argent pour vous. Non pas parce que les Russes sont trop gênés par leurs salaires – ils sont très variables – mais parce qu'une vieille superstition veut que l'on ne se vante pas de sa richesse.

Ne commettez pas d’impair à table

Il serait préférable que vous ne mangiez pas avant de vous rendre chez un Russe. Il y a de fortes chances que vous ayez droit à un repas de quatre plats avec des accompagnements et que vos hôtes vous demandent de tout goûter. Dégustez tout, ne serait-ce qu’un peu de chaque plat, et complimentez chacun d’entre eux – ce serait très satisfaisant pour les hôtes.

Par ailleurs, à moins que vous n'ayez convenu avec les hôtes que vous ajouteriez un plat de votre confection à la table, n'apportez pas de nourriture avec vous (sauf un dessert ou un accompagnement pour le thé) ; c'est considéré comme impoli, comme une intrusion dans le mécanisme délicat de la cuisine familiale des hôtes. De même, si vous avez envie d'aider vos hôtes à débarrasser la table ou à faire la vaisselle, demandez d'abord la permission, car tout le monde n'aime pas que les invités aident à la maison comme s'il s'agissait de leur propre logement.

Enfin, surtout, ne refusez pas de boire avec l'hôte. Vous pouvez probablement vous en tirer en disant « Je suis au volant ce soir », mais on vous proposera de prendre un taxi ou de rester pour la nuit. Dans tous les cas, toute excuse peut être considérée comme boiteuse. Si vous ne voulez pas vous saouler, ne courez pas après le rythme de l'hôte, un verre ou deux suffiront pour rester poli.

Ne refusez pas les cadeaux

Vous êtes presque tenu de prendre tout ce que les hôtes veulent vous donner – que ce soit des pirogui (tourtes), du varenié (confiture) ou toute autre conserve. Ne vous inquiétez pas si les bocaux en verre ont l'air un peu désuets, il y a probablement quelque chose de délicieux à l'intérieur.

