Pourquoi les Russes sont-ils si superstitieux?

Ne jamais lécher de la nourriture sur un couteau ; ne jamais serrer la main sur le pas d'une porte, ne jamais laisser une femme portant une poubelle vide croiser votre chemin… sinon, il vous arrivera forcément quelque chose de terrible. Les tabous dictés par les croyances superstitieuses semblent innombrables en Russie.

Pourtant, aussi irrationnelles qu'elles puissent paraître à première vue, il y a parfois derrière une logique qui pourrait expliquer pourquoi diverses superstitions perdurent en Russie et sont toujours présentes dans la vie quotidienne.

Enclins à croire

La dernière grande enquête menée par l’institut de sondage indépendant Centre Levada (une organisation à but non lucratif qui possède le statut d'agent étranger - ndlr) mesurant à quel point les Russes sont superstitieux a été menée en 2017. Elle a montré que 55% de la population du pays croyait aux superstitions tandis que 16 % ont du mal à répondre avec certitude. Cela n'a laissé qu'environ 30 % de personnes qui doutaient ou refusaient complètement de croire aux superstitions.

Au vu des statistiques, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un Russe se mette à chercher de toute urgence du bois sur lequel taper ou refuse de passer de l'argent de main en main, préférant à la place le poser sur une surface sur laquelle on le ramassera. Pour beaucoup – même pour les sceptiques autoproclamés – observer divers rituels superstitieux est devenu une routine intériorisée qui ne nécessite pas de rationalisation.

« En général, je ne crois pas aux superstitions, mais le plus drôle, c'est que lorsque j'ai vu un chat noir traverser la route devant moi, j'ai remarqué que j'évitais inconsciemment d'avancer jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ne le fasse. Parfois, je m'arrêtais même et j'attendais que les autres y aillent. Je suppose que quelqu'un m'en avait parlé une fois et cela s'est imprimé une fois pour toutes dans mon subconscient », explique Dmitri, 32 ans, de Moscou.

Grandir dans un environnement où les superstitions sont continuellement présentes pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les jeunes générations de Russes ne sont pas à l'abri de la croyance à l'irrationnel.

« Je sais qu'il est irrationnel de croire aux superstitions. Pourtant, en mon for intérieur, je commence à m'inquiéter si, par exemple, je renverse accidentellement du sel. Une querelle semble inévitable, même si je me rends compte que le sel renversé ne peut pas vraiment en être la cause. Mais on me l'a répété à maintes reprises depuis l'enfance », raconte Julia, 21 ans, de Moscou.

Foi et religion

Certains ont remarqué que la croyance aux superstitions chez les Russes allait de pair avec la foi. Plus une personne est religieuse, plus elle est encline à croire aux superstitions, selon la théorie.

L'expatrié Walter Smith, qui s’est rendu pour la première fois en Russie dans les années 1990, a déclaré qu'il était étonné de voir à quel point le peuple russe était sensible aux superstitions et aux croyances irrationnelles. « [J'ai remarqué] la superstition, l'irrationalité, la crédulité, le manque de logique, le manque de référence à la science, aux statistiques et aux preuves du monde réel. Par exemple, la croyance franchement absurde selon laquelle une icône religieuse dans une voiture vous protégera des accidents (malgré un taux d'accidents de la circulation et de mortalité beaucoup plus élevé que dans les pays européens où il n’y a pas d'icônes dans les voitures) », a déclaré Smith.

Le sondage Levada indique qu’une profonde religiosité peut être une cause d'acceptation généralisée des superstitions en Russie, car les personnes religieuses auraient tendance à prendre les superstitions pour argent comptant.

« Les répondants orthodoxes (34% des sondés) sont plus enclins que les autres groupes à croire à tous les phénomènes irrationnels. Au contraire, les athées ont tendance à ne pas croire non seulement à l'existence de Dieu, mais aussi à la vie éternelle, au Royaume des cieux, aux miracles, etc. Ils sont moins superstitieux - parmi les athées, la proportion des personnes interrogées qui croient au mauvais œil est nettement inférieure à celle que l’on trouve chez ceux qui hésitent, ceux qui doutent et, en particulier, chez les Russes qui s'identifient comme orthodoxes », selon la recherche basée sur un sondage du Centre Levada.

L'irrationnel utile ?

Les superstitions les plus courantes en Russie peuvent sembler irrationnelles à première vue, mais adhérer à certaines d'entre elles pourrait permettre de mieux saisir l’esprit de la culture russe. De plus, connaître les superstitions les plus courantes peut faciliter la vie d'un nouvel arrivant qui essaie de s'intégrer dans le pays.

Par exemple, la croyance apparemment irrationnelle selon laquelle un nombre de fleurs pair est de mauvais augure est si répandue en Russie qu’en offrir un nombre pair à une personne la fera à coup sûr sourciller et gâchera son plaisir. À la racine de cette superstition se trouve une ancienne croyance slave selon laquelle les nombres pairs représentaient la fin du cycle de vie. Dans la Russie moderne, un nombre de fleurs pair est en effet étroitement associé aux funérailles. Connaître et respecter cette règle facilitera sûrement la vie dans le pays…

Une autre superstition, qui dit que les membres d’un groupe doivent s'asseoir un moment avant de partir en voyage, offre une excellente occasion de se calmer dans un moment de précipitation et de penser à ce que l'on aurait pu oublier.

Le fait de briser accidentellement des tasses ou des assiettes en verre est un signe de chance selon la superstition russe, ce qui, à son tour, rend plus supportable la perte pour le propriétaire de la vaisselle disparue.

Se vanter d'un succès futur – ce qui est censé porter malheur – permet aux gens de rester gens humbles. Et si votre œil droit vous démange, ne soyez pas trop contrarié par la possibilité d'attraper une conjonctivite – cela pourrait simplement signifier que quelque chose vous rendra bientôt heureux.

