Six conseils essentiels pour offrir des fleurs à une femme russe

Evitez l’impair

Cette règle est très importante. En règle générale, plus vous offrez de fleurs, mieux c'est (car cela montre la taille de votre amour), mais cela ne s'applique qu'aux nombres impairs. C'est une superstition séculaire en Russie : vous ne devez apporter un nombre pair de fleurs qu'à un enterrement, alors en offrir un nombre pair à votre Dulcinée pourrait être un très mauvais présage. Littéralement n'importe quel nombre impair sera mieux perçu - vous serez remercié plus chaleureusement pour une fleur que si vous lui en donnez 20. Si c'est son 32e anniversaire, donnez-lui 33 fleurs pour être du bon côté. Vous ne pouvez jamais être trop prudent.

Faites l'effort le 8 mars

La Journée de la femme est une affaire beaucoup plus importante que la Saint-Valentin en Russie. C'est le cas depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1917. Cela signifie que les hommes célibataires ne sont pas dispensés d'acheter des fleurs, car leurs amies, mères, sœurs et grands-mères doivent également être félicitées, en plus des éventuelles partenaires. Les tulipes aux couleurs vives et les mimosas sont les meilleures fleurs à offrir lors de la Journée de la femme, car elles signifient le début du printemps. Cela égayera sans aucun doute leur journée.

Ca fait beaucoup de fleurs, non ? Pour cette raison, les hommes en Russie commandent généralement leurs bouquets plusieurs jours à l'avance. Il est tout simplement trop risqué d'espérer qu'il restera quelque chose chez les fleuristes.

Pensez à la couleur

Il n'y a pas deux femmes identiques - c'est pourquoi choisir la bonne teinte pour votre bouquet peut être un processus délicat.

Si la femme en question a des sentiments pour vous, une rose rouge est un geste romantique et un pari assez sûr. Si vous en êtes au début de la relation, une rose blanche est une alternative chic, mais légèrement moins expressive. Les roses de couleur rose sont également assez inoffensives, mais plus adaptées aux jeunes filles. Assurez-vous juste d'éviter le jaune - il indiquera à la femme que vous êtes infidèle, ou que votre relation ne durera pas longtemps. Don Juan, va...

Si la dame est une amie ou un membre de la famille, optez pour des fleurs roses, oranges ou bleues, car ce sont les couleurs les plus neutres, tout en restant brillantes et gaies.

Mais peu importe qui elle est, ne décevez pas la femme chanceuse de votre vie avec des couronnes rouges - celles-ci étaient réservées à l'époque soviétique aux funérailles d'État et aux célébrations officielles, comme le Jour de la Victoire (9 mai).

Enquêtez sur ses préférences

Les fleurs ne doivent pas être une surprise pour les femmes russes. Nous vous le garantissons, ce ne sera pas la première fois de sa vie qu'elle en reçoit. En fait, tenter le diable en termes de choix risque fortement de ne pas s'avérer payant - certaines femmes considèrent les roses rouges comme un cliché ennuyeux, par exemple. Par conséquent, il serait peut-être préférable de lui demander ce qu'elle préfère, car cela montre que vous êtes un type attentif. Si elle s'avère avoir un goût inhabituel en matière de fleurs, vous serez heureux de lui avoir demandé.

Restez sobre pour une visite à domicile

Lorsque vous apportez des fleurs à la maison d'une femme russe, il y a de fortes chances pour que vous apportiez des fleurs pour toute la famille. Ce n'est pas le moment de jouer votre Casanova - peut-être vaut-il mieux aller chercher des violettes ou des jonquilles à la place (en gardant à l'esprit que ce bouquet finira probablement sur la table de la cuisine). Si vous apportez une plante en pot, assurez-vous que c'est beau et que cela nécessite peu d'entretien.

Au boulot!

La Russie étant particulièrement douée pour produire des amatrices de fleurs chez la gent féminine, vous aurez donc besoin d'un bouquet sacrément majestueux pour faire forte impression sur elle. Dites oui aux arcs, aux rubans et à tout ce que vous offre le marchand de fleurs - ainsi vous ne vous présenterez pas avec un design décevant. Ceci est particulièrement vrai pour les générations plus âgées, dont l'expérience ne leur permet d'apprécier que les bouquets les plus majestueux.

