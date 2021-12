Quels sont les avantages d'avoir la citoyenneté russe?

Si l'absence de passeport russe n'est qu'une source de petits désagréments pour certains, pour d'autres, c'est une question de la plus haute importance.

Russia Beyond a interrogé des ressortissants étrangers résidant de manière permanente en Russie pour savoir ce que cela signifierait pour eux d’y vivre en tant que citoyens. La plupart d'entre eux ont répondu que c'était une question de sécurité, de confiance et de possibilité de réaliser des projets à long terme.

Bienvenue à la maison

Tout d’abord, lorsqu'un citoyen russe arrive en Russie après un voyage à l'étranger, il a la garantie d'y être admis.

« Chacun est libre de quitter la Fédération de Russie. Un citoyen de la Fédération de Russie a le droit de revenir librement dans la Fédération de Russie », indique la Constitution.

Ainsi, les citoyens russes savent qu'ils peuvent rentrer chez eux à tout moment et de n'importe où dans le monde. Les étrangers, en revanche, ne bénéficient pas de ce privilège particulier, même s'ils possèdent un permis de séjour valide. Cet aspect est particulièrement important pour les citoyens étrangers qui viennent en Russie pour un séjour prolongé, car en matière de bureaucratie et de réglementation des voyages, le diable se cache toujours dans les détails.

« Si vous considérez la Russie comme votre foyer permanent, seule la citoyenneté vous apporte la stabilité, la garantie que vous ne serez pas expulsé pour un détail technique, que vous serez toujours admis à la frontière. Il est si facile de se voir infliger des violations administratives, car les lois changent constamment et les modifications ne sont pas annoncées », déclare Ken Whaley, qui réside à Saint-Pétersbourg.

Ce problème est devenu particulièrement aigu pour de nombreux étrangers lorsque les pays du monde entier ont commencé à introduire des restrictions de voyage liées à la pandémie.

« Si des restrictions de voyage sont imposées [et] que vous n'êtes pas un citoyen, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le pays, alors qu'un citoyen a toujours le droit de revenir », souligne George Selinsky, membre du groupe Moscow Expats sur Facebook.

Pour être juste, peu de personnes possédant un permis de séjour valide se font expulser sans raison, mais la confiance dans son statut légal dans le pays n'a pas de prix. La vie peut également devenir plus facile à bien d'autres égards pour un étranger obtenant un passeport russe, par opposition à un permis de séjour de longue durée.

« Avoir un VNJ [permis de séjour permanent], c'est bien, mais il y a des inconvénients mineurs, voire pas si mineurs. Comme le fait de devoir faire [le processus d'enregistrement] chaque année, qui est ennuyeux et fastidieux (surtout là où je suis enregistré). Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire sur Gossouslougui [un site web fédéral pour les services publics en Russie] (comme m'inscrire en ligne pour beaucoup de choses, donc je dois faire la queue pendant des heures et des heures et des jours) », explique Christina Fam, qui a récemment reçu la citoyenneté russe après avoir vécu en Russie pendant 11 ans avec un permis de séjour.

« De plus, avec un VNJ, vous ne pouvez avoir que deux amendes administratives, sinon vous risquez d'être rejeté, alors qu'avec un passeport russe, vous pouvez avoir autant d'amendes que vous voulez », ajoute-t-elle.

Réservé aux citoyens

Certains étrangers qui vivent en Russie avec un permis de séjour éprouvent par ailleurs des difficultés sur le marché de l’emploi.

« C'est une chose lorsqu'un professionnel est invité en Russie par une entreprise locale pour y travailler. Dans ce cas, l'employeur s'occupe de toutes les formalités administratives en son nom. Mais en tant qu'étudiante de dernière année dans une université russe, je dois postuler à des emplois de manière indépendante. Dans mon CV, j'omets toujours les informations relatives à ma nationalité, afin de ne pas effrayer les employeurs potentiels, et je ne révèle tous les faits que lors des entretiens. Bien que je n'aie jamais été confrontée à une discrimination directe, certaines entreprises qui n'ont jamais eu l'occasion d'embaucher des étrangers ne se donnent pas la peine de se plonger dans les détails du processus d'embauche et de la réglementation en la matière. Pour elles, il est tout simplement plus facile d'embaucher un citoyen russe », confie Ioulia, une citoyenne du Kazakhstan, qui devrait être diplômée d'une université basée à Moscou en 2022.

Souvent, des problèmes similaires se posent lorsqu'il s'agit de dépenser l'argent gagné. Les non-citoyens peuvent avoir du mal à obtenir un prêt bancaire, un prêt hypothécaire ou à ouvrir un compte d'investissement dans une banque russe. Nathan Finch, expatrié à Moscou, résume ce que signifie la citoyenneté russe pour un étranger qui vit en Russie :

« Obtenir des prêts, des cartes de crédit, des cartes médicales, un Gossouslougui complètement fonctionnel dans lequel vous pouvez demander presque tout ou prendre des rendez-vous. Le droit légal de faire n'importe quoi ici, pas de menace d'expulsion, pas de courses au visa, pas de [renouvellement de l'enregistrement] une fois par an, en fait, pas besoin de leur dire quoi que ce soit sur vos revenus ou vos impôts. Vous pouvez aller en Biélorussie et en revenir sans problème. [C'est] une bien meilleure façon de passer une vie permanente ici ».

En outre, contrairement aux citoyens étrangers vivant dans le pays, les citoyens russes peuvent légalement bénéficier de nombreux avantages fournis par l'État, tels que les services de santé par le biais du système d'assurance médicale universelle gratuite, l’allocation au moment de la naissance d’un enfant (qui peut être utilisée comme un acompte sur un prêt hypothécaire), ou encore les remboursements d'impôts sur les prêts hypothécaires qui servent de compensation partielle pour les dépenses immobilières.

Les ressortissants russes ont le droit de créer des sociétés sur le territoire russe et de s'enregistrer en tant qu'entrepreneurs individuels ou, dans certaines régions, en tant qu'entrepreneurs indépendants, un statut juridique qui s'accompagne d'avantages fiscaux et permet de faire des affaires en Russie.

Il est également beaucoup plus facile pour les ressortissants russes de se présenter aux élections et de faire carrière dans la fonction publique ou l'armée, même si des options sont également disponibles pour les non-citoyens.

Le programme d'État qui promet un hectare de terre gratuit dans certaines régions du pays ne s'applique également qu'aux citoyens russes, tout comme certains services locaux, à l’instar de sociétés de covoiturage à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

D'une manière générale, la citoyenneté russe ouvre de nombreuses possibilités à un étranger qui vit en permanence en Russie, mais, surtout, elle offre des garanties indéfectibles que le pays ne vous enlèvera pas.

