QUIZ: Connaissez-vous assez la Russie pour réussir le test d’obtention de la citoyenneté?

Si vous n’êtes pas un professionnel hautement qualifié, un participant du programme de retour des compatriotes ou une célébrité internationale, cela peut s’avérer plus difficile que prévu d’acquérir un passeport russe. En plus de devoir prouver vos compétences linguistiques et votre connaissance des bases de la législation russe, il vous voudra également vous souvenir des moments clefs de l’histoire du pays.