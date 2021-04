Dix astuces des cuisinières russes

Comment préparer un sarrasin parfait, se débarrasser des mauvaises odeurs et quelle est la substance la plus nécessaire dans chaque cuisine russe?

De la soude pour nettoyer une vieille casserole sale

La substance principale de toute cuisine russe est le bicarbonate de soude ! Elle nettoie parfaitement les graisses et vous pouvez laver la vaisselle et même nettoyer une vieille poêle avec. Mettez 1 à 2 cuillères à soupe sur la surface sale d'une casserole et ajoutez la même quantité de vinaigre à 9%. Attendez une heure, puis frottez avec une éponge dure.

Si vous avez une casserole avec un revêtement antiadhésif, cette astuce ne doit être utilisée que du côté extérieur !

Citron vs écume

Une façon écologique de nettoyer un carreau graisseux ou une bouilloire de l'écume. Aspergez simplement la surface de citron et laissez couler le jus. 10 minutes plus tard, lavez le carreau ou la bouilloire à l'eau tiède et séchez avec une serviette en papier.

L'acide citrique est également utile pour le nettoyage en général. Dissolvez 15 ml d'acide citrique dans 1 litre d'eau et ajoutez un peu de détergent. Ce fluide nettoie très bien les surfaces de cuisine.

Cuisson du sarrasin sans... cuisson

Vous avez probablement entendu dire que les Russes aiment beaucoup le sarrasin et en mangent au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner (sinon, lisez cet article). Selon les instructions classiques, le sarrasin doit être bouilli, mais ce n'est en fait pas nécessaire. Cette méthode s'appelle la cuisson à la vapeur (zaparivanie) : prenez du sarrasin lavé, versez-y la même quantité d'eau bouillante, enveloppez le plat dans une serviette et laissez reposer une heure ou deux (selon la quantité). S'il y a beaucoup de sarrasin, vous pouvez également le laisser toute la nuit. Vous pouvez y ajouter vos épices préférées. En fin de compte, vous obtiendrez la même chose que du sarrasin bouilli.

De l'eau pour ramollir le pain

Le pain traditionnel russe devient généralement dur en seulement deux jours. Mais pour le rendre à nouveau moelleux, vous avez juste besoin d'un peu d’eau. Prenez le pain, coupez-le et aspergez-le d’un peu d'eau. Puis mettez au micro-ondes pendant 30 secondes ou dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 5 minutes. Une autre façon est de récupérer le pain sec consiste à le placer au bain-marie pendant 5 minutes.

Journaux pour les fruits et la conservation de la chaleur

Un journal ordinaire accélérera la maturation de n’importe quel fruit : enveloppez simplement une pomme ou un avocat et laissez-le dans un endroit frais et sombre pendant une journée.

Le journal aide également à garder n'importe quel plat chaud : enveloppez simplement une casserole avec deux couches de papier. Cela créera un effet thermos.

Éliminer les odeurs du réfrigérateur

Vous avez jeté les produits pourris, mais la mauvaise odeur est toujours là ? Essayez ces méthodes russes pour désodoriseк votre réfrigérateur. Si vous mettez un verre de grains de café, de soude ou de charbon actif broyé à l'intérieur, l'odeur désagréable disparaîtra en 1 à 2 jours. Parmi les absorbants figurent également le pain de seigle (mettez plusieurs morceaux pendant 2 jours), les sachets de thé usagés (pendant une semaine) ou des tranches d'agrumes (également pendant 1-2 jours).

Dans le compartiment à fruits, déposez quelques vieux journaux, car ils absorberont aussi l'odeur. Vous pouvez le changer une fois par semaine.

Du beurre pour sauver le salami

Le salami en tranches s’évente très rapidement au réfrigérateur et ne doit pas être conservé dans du polyéthylène : il vaut mieux l'envelopper dans du papier ou du papier d'aluminium. Et il est recommandé d’imbiber le côté tranché avec un morceau de beurre.

Soulever un couvercle brûlant avec un bouchon

Les couvercles en émail ou en aluminium des casseroles et poêles ont un inconvénient important : ils deviennent très chauds et pour les retirer, vous devez utiliser des gants de cuisine ou une serviette. Cependant, les Russes ont trouvé une solution : insérez un bouchon de vin classique dans la poignée d’un couvercle et vous ne vous brûlerez jamais !

De la vodka au lieu de la levure chimique

Vous serez surpris, mais la vodka russe peut remplacer la levure chimique dans la pâte. Les crêpes et les tartes s'avéreront aérées si vous ajoutez 1 à 2 cuillères à café de vodka à 1 kg de pâte.

Un autre moyen bien connu de remplacer la levure chimique est la soude : une cuillère à café de soude avec un peu de vinaigre de table à 9% ou une demi-cuillère de jus de citron.

De la glace pour une viande hachée parfaite

Les steaks de burgers seront juteux et tendres avec de la glace. Lorsque vous hachez la viande, ajoutez de la glace pilée (environ 10 glaçons pour 1 kg de viande hachée) ; puis formez les steaks et faites-les frire rapidement dans une poêle ou faites-les griller jusqu'à ce que la glace commence à fondre.

La façon la plus simple de former des côtelettes est de tremper ses mains dans de l'eau froide, afin que la viande hachée ne colle pas à vos doigts.

