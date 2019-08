Neuf astuces soviétiques farfelues mais dont vous ne pourrez plus vous passer

La débrouillardise russe se révèle dans les temps les plus sombres. Construire des étagères sans avoir de clous, déboucher des canalisations à l’aide de vinaigre et utiliser une peau de banane pour cirer ses chaussures… Les Soviétiques seraient-ils allés trop loin ?

Des semelles en papier journal (idéal pour les jours pluvieux)

Des semelles jetables faites de papier journal peuvent préserver la chaleur dans vos chaussures. Elles peuvent aussi absorber l’eau et la sueur.

Conservez votre vernis à ongles plus longtemps grâce à votre souffle

La durée de votre vernis à ongles peut s’allonger grâce à la science. Après les avoir manucurés, soufflez dans votre flacon de vernis avant de le fermer. Le monoxyde de carbone va remplacer l’air (qui oxyde le vernis) et le rendra liquide plus longtemps.

Aspirer la poussière grâce à une raquette

Lorsque vous faites la poussière de vos rideaux, ces derniers se coincent dans le tuyau de l’aspirateur à cause de la forte pression et cela ralentit le nettoyage. Afin d’éviter cela, utilisez une raquette de tennis ou n’importe quelle grille rigide, mettez-la ensuite entre le tissu et le tube de l’aspirateur : votre nettoyage sera fluide et rapide.

Débouchez vos canalisations avec du vinaigre et de la soude

Si vos canalisations sont bouchées, versez-y du carbonate de sodium puis un verre de vinaigre. Vous entendrez dans la seconde un bruit d’ébullition : c’est le sodium qui réagit à l’acide (le vinaigre). Ouvrez ensuite le robinet afin de rincer les canalisations.

Des pieds de table en bouteilles plastiques

Des goulots de bouteilles en plastique (avec bouchon) peuvent être utilisés comme pieds de table.

Un emballage refroidissant

Votre boisson se rafraichira plus rapidement si vous l’emballez dans un papier humide avant de la mettre au congélateur.

Une étagère sans un seul clou

Vous pouvez construire une étagère sans utiliser de clous, en vous contentant simplement de planches et de briques rouges. Ce meuble rustique s’insérera parfaitement dans votre patio ou votre maison de campagne.

L’éclat de la banane

Cirez vos souliers en cuir à l’aide d’une peau de banane. Privilégiez pour cela un fruit frais pour un meilleur résultat. Ensuite, essuyez vos chaussures à l’aide d’un chiffon.

Des cintres soyeux pour vos tissus délicats

Des bas usés peuvent servir de cintres pour vos habits fragiles tels que des jupes, robes ou pulls. Grâce à cela, ils ne seront pas déformés !

