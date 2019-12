Ces trucs et astuces russes bizarres ayant fait des millions de vues sur YouTube

Les Russes ne manquent pas d’ingéniosité et sont particulièrement adeptes du système D, comme le prouvent ces vidéos à la fois étranges et finalement utiles, qui ont été visionnées des millions de fois!

Ouvrir des boîtes de conserve à mains nues – 12 millions de vues

(Avancez la vidéo à 3 minutes)

Prenez une boîte de conserve et écrasez-la en deux endroits sur les côtés : les bosses qui en résultent devraient presque se toucher pour former le sommet d'un triangle inachevé. Ensuite, un travail manuel pénible entre en jeu : commencez à comprimer chaque côté par des mouvements rapides. Comme vous comprimerez un côté, l'autre se décompressera automatiquement. Continuez à transpirer jusqu'à ce que la boîte se brise en deux dans vos paumes. C’est simple non ?

Cuire un œuf avec le jaune autour et le blanc à l’intérieur – 8,3 millions de vues

Nous sommes sûrs que vous pensiez cela impossible ! Pourtant, c’est bel et bien réel ! Prenez une lampe torche et placez l’œuf au-dessus du faisceau. S’il est jaune vif, c’est bon. Emballez complètement l'œuf avec du ruban adhésif. Ensuite, mettez-le dans un collant (oui, oui, c’est bizarre, mais ce n’est que le début). Faites des nœuds fermes de chaque côté de l'œuf pour qu'il tienne fermement dedans. Maintenant, faites tourner l'œuf pendant quelques minutes. Vérifiez s'il est prêt en utilisant votre lampe – si l'œuf est plus foncé qu'il ne l'était au début, c’est qu’il est prêt. Retirez-le du collant, mais gardez le scotch. Maintenant, faites bouillir l'œuf. Mettez-le dans de l'eau glacée une fois dur. Retirez le ruban adhésif. Coupez l’œuf. Et voilà, le tour est joué !

Mettre en place un système d'irrigation goutte-à-goutte avec une simple bouteille – 6,8 millions de vues

Vous en aurez besoin si vous avez un potager. Prenez une bouteille d'eau en plastique de 5 litres. Percer-la à quatre endroits autour du fond (ne vous inquiétez pas, elle ne dégoulinera pas beaucoup). Creusez un fossé au milieu du potager, de sorte que chacun des trous soit face aux racines des plantes qui poussent dans la parcelle. La partie supérieure de la bouteille doit dépasser de la surface, mais son corps doit être enterré. Rappelez-vous que le bouchon doit être bien fermé. Et voilà, votre irrigation au goutte-à-goutte est prête ! Une fois que la bouteille s’est lentement vidée, vous n’avez plus qu’à l’ouvrir et à y verser de l’eau !

Geler de l'eau instantanément – 5,7 millions de vues

La congélation instantanée de l'eau ressemble à un tour de magie idéal pour impressionner vos amis. Prenez une bouteille d'eau pleine et mettez-la au congélateur à une température de -19°. Laissez reposer pendant 90 minutes. Ensuite, sortez soigneusement la bouteille du congélateur sans l'agiter. Vous constaterez que l’eau y est encore parfaitement liquide. Appelez vos amis et votre famille, puis, sous leurs yeux ébahis, soulevez lentement la bouteille en l'air et frappez-la contre la surface d’une table avec une secousse brusque et abrupte. L'eau devrait geler instantanément ! Incroyable, non ?

Brasser de la bière avec du sucre – 1,5 millions de vues

Prenez un vieil appartement soviétique, une bouteille de 20 litres, 4 cubes de levure pressée et 2 kilogrammes de sucre. Chauffez l'eau, versez-y le sucre, remuez jusqu'à dissolution, puis versez la masse obtenue dans la bouteille. Ensuite, faites chauffer un peu plus d'eau (à 30° maximum), ajoutez la levure jusqu'à ce qu'elle se dissolve, puis mélangez le tout à l'eau sucrée et fermez la bouteille. Assurez-vous de bien réaliser le système nécessitant un tuyau afin que les gaz puissent correctement s’échanger. Votre boisson alcoolisée sera prête dans environ 10-14 jours. Une recette peut-être bizarre... mais pas autant que la vidéo en elle-même !

