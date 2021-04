Cinq lieux incroyables pour se marier en Russie

En Russie, les couples peuvent se marier non seulement dans les départements de l’état-civil (ZAGS), mais aussi avec ce qu'on appelle «l'enregistrement du mariage sur place». À cette fin, les fiancés choisissent généralement d'anciens domaines russes, dont l'architecture et les intérieurs conviennent à cette occasion spéciale. Cependant, en plus de cela, il existe de nombreux autres endroits où vous pouvez célébrer cet événement important.