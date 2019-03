Pourquoi les Russes portent leur alliance à la main droite?

Comme dans tous les pays, les mariages en Russie peuvent être très différents. Certains heureux couples donnent des banquets somptueux, invitant tous les gens qu'ils connaissent, y compris les parents éloignés venus de l'autre bout de l'immense pays. Il est commun pour tout le monde de boire et de danser de bon cœur pour une telle occasion.

D'autres passent le grand jour en petit comité avec les plus proches. Certains vont à une église pour conclure le mariage ; d'autres préfèrent une cérémonie civile.

Une chose est typique de la plupart des mariages russes : le marié et la mariée échangent des anneaux de mariage et se le passent mutuellement sur l'annulaire. La tradition est commune partout, mais la main diffère d'un pays à l'autre. Pourquoi les Russes préfèrent-ils la droite ?

>>> Amène ta vodka chez ta future épouse... et autres traditions des mariages en Russie

De Rome à Moscou

La tradition consistant à marquer le mariage avec des bagues remonte à l'Antiquité. Plutarque, un historien grec qui vécut entre 46 et 120 après JC, mentionna dans ses écrits que les Égyptiens portaient des anneaux de mariage au quatrième doigt de leur main gauche. Les anciens croyaient qu'une veine spéciale reliait directement ce doigt au cœur - ce qui, bien sûr, symbolise l'amour et la fidélité.

Ainsi, les Grecs puis les Romains ont peut-être « emprunté » la coutume à leurs voisins égyptiens. Mais qu'en est-il du choix de la main ? Comme la designer de bijoux Kate Miller-Wilson l'écrit dans un article pour LovetoKnow, « les Romains portaient des anneaux de mariage sur leur main droite », car la main gauche était considérée comme « sinistre » et indigne de confiance.

>>> Trois façons étranges de dire «Je t’aime» venues de Russie

L'Église orthodoxe a hérité la coutume des Romains (par l'intermédiaire de Byzance) et, à son tour, l'a transmise aux ancêtres de la Russie moderne quand les principautés de la Russie ancienne ont été baptisées aux XI-XIIIèmes siècles. D'une certaine manière, on peut dire que les Russes ont hérité l'habitude de mettre les anneaux de mariage à la main droite de Jules César et de Cicéron.

Mains différentes, même sens

En même temps, la question « Quelle main est appropriée pour une alliance ? » n'est pas directement liée aux différences religieuses. Pour être plus précis, le choix de la main dépend non seulement de la religion mais aussi des coutumes de chaque pays. Par exemple, en Pologne, pays catholique, les personnes mariées portent leurs bagues sur la main droite, tout comme les couples en Grèce orthodoxe.

>>> Sept idées de mariage originales venues de Russie

En ce qui concerne les pays d'Europe occidentale et les États-Unis, la plupart de leurs habitants préfèrent la main gauche considérée comme plus proche du cœur. En outre, les gens ont parfois deux séries d'anneaux (un pour les fiançailles et l'autre pour le mariage) qui peuvent être portés sur des mains différentes. Généralement, peu importe la main sur laquelle l'anneau est porté ; ce qui compte le plus, c'est ce qu'il symbolise, la fidélité et la pureté de l'amour entre les époux.

« La vodka est-elle bonne ? », « À quoi sert Poutine ? » : nous avons réuni les requêtes sur la Russie les plus populaires auprès des internautes. Dans notre série d’articles « Pourquoi la Russie… », nous répondrons en détail à chacune de ces questions

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.