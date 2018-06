Russie: dix-sept lieux d'exception pour une demande en mariage inoubliable

Les demandes en mariage sont un moment complexe : si certains veulent que l'occasion soit aussi grandiose que possible, d'autres apprécient une offre plus discrète.

Heureusement, la Russie a tout ce qu'il faut, des villes extravagantes aux escapades dans les petites bourgades, en passant par la demande faite un genou au bord d'un volcan en activité. Pour démultiplier les chances que votre moitié dise « Oui! » dans des endroits à couper le souffle, suivez le guide !

Moscow City - vue du sommet de la capitale

Les meilleures vues de la capitale russe sont celles qu'offrent les gratte-ciels du quartier d'affaires Moscow City de Moscou, juste à l'ouest du centre-ville. Pour une demande en mariage, le choix le plus approprié est le pont d'observation en plein air 354 Exclusive Height dans le gratte-ciel OKO, où vous pourrez profiter de votre premier baiser en tant que fiancés pendant que le vent coule dans vos cheveux. Formidable.

Un panneau massif sur le pont stipule même « Выше только любовь » (Seul l'amour est au-dessus) - cet endroit a visiblement été fait pour les tourtereaux.

Souzdal - l'histoire tranquille

Située à environ 250 km de Moscou, cette charmante ville de l'Anneau d'or est l'endroit idéal pour emmener votre future mariée en week-end. Avec son réseau de chemins non pavés, ses structures en bois rustiques et ses monastères de l'époque impériale, c'est une escapade tranquille pour ceux qui veulent poser « la » question quelque part hors des sentiers battus.

Pont des baisers de Saint-Pétersbourg – le baiser sans fin

La réponse de la « Venise du Nord » au Pont de l'Archevêché est couverte de cadenas d'amour et offre une vue imprenable sur la cathédrale Saint-Isaac. Endroit populaire parmi les jeunes mariés, on dit que plus longtemps vous embrasserez quelqu'un ici, plus vous resterez avec lui. Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de baisers enflammés sont échangés ici.

Lac Elton - au bout de la Terre

Le plus grand lac d'eau salée d'Europe pourrait bien être l'un des endroits les plus merveilleux du monde - sa surface cristalline n'a pas de flux, il est donc aussi immobile que fascinant. En pleine demande en mariage, les mirages de cette oasis perlée donnent l'impression que le futur s'étend juste devant vous.

Peterhof - une proposition digne d'une tsarine

Commencez votre journée de rêve avec un voyage en bateau vers le Versailles russe à partir de Saint-Pétersbourg. Bien qu'un peu surpeuplé de touristes en été, les motifs du palais offrent de nombreuses fontaines isolées et des cachettes, comme le magnifique étang Olguine. Une demande royale, littéralement.

Les étangs du patriarche, Moscou - un endroit qui respire la romance

Le lieu de l'apparition de Satan dans le roman mythique le Maître et Marguerite de Boulgakov est maintenant la zone la plus branchée de Moscou, un peu comme Chelsea à Londres. L'étang en son centre est un haut lieu romantique fréquenté toute l'année, avec une vue imprenable, qui vous donne également la possibilité de célébrer l'événement dans l'un des nombreux bars et restaurants haut de gamme du quartier.

En montgolfière près de Moscou

Cela peut paraître un peu évident quand la « surprise » à laquelle vous emmenez votre moitié se révèle être une montgolfière en forme de cœur, mais si vous pensez que ça peut marcher, c'est certainement l'un des endroits les plus romantiques pour poser la grande question.

Sables de Tchara, Sibérie - le désert russe

Nous parions que vous ne saviez pas qu'il y avait un désert au cœur de la Sibérie, n'est-ce pas ? Cette merveille géographique est un îlot isolé plein de dunes et de couchers de soleil éternels, et le désert est assez petit pour permettre aux arbres et aux montagnes qui l'entourent de former une toile de fond magnifique à votre proposition lacrymogène.

Lac des cygnes, Astrakhan - un endroit de rêve pour les tourtereaux

L’équivalent dans la « capitale caspienne » des Etangs du patriarche est un lieu d'une grande beauté qui attire les cygnes et les couples d’amoureux. Entouré d'églises et de bâtiments de l'époque de Staline, l'endroit est idéal pour un pique-nique d'été ou une promenade nocturne. Parfait pour une proposition discrète (mais indiscutablement romantique).

Orangerie Tavritcheski, Saint-Pétersbourg - le parc intemporel des nuits d'été interminables

Ce magnifique paradis vert attire les couples toute l'année. Trouvez un endroit isolé parmi les plantes tropicales sous le dôme de verre, les collines sans fin, les lacs scintillants, et l'architecture impériale.

Archipel de Valaam - les esprits sont de votre côté

Ces îles sacrées du lac Lagoda sont surtout connues pour être un lieu de pèlerinage religieux au monastère, mais la paix et le mysticisme de leurs rives rocheuses, forêts de pins, eaux azurées et couchers de soleil brumeux attirent aussi ceux qui cherchent à quitter l'agitation du monde pendant un moment. Une proposition faite face au bleu miroitant du lac Lagoda serait difficile à refuser.

Parc forestier de Sotchi - la jungle des fleurs

L'alter-ego russe de Nice ne sera jamais démodé en tant que haut lieu de l'amour - après tout, quoi de plus romantique que la chaleur et la fraîcheur de l'air de la mer Noire? Les chaudes plages de galets sont un lieu de rendez-vous naturel, mais l'arboretum relativement central de la ville est l'endroit le plus pittoresque pour poser le genou à terre. Vous avez l'embarras du choix ici - vous pouvez demander sa main dans un lit de rose, dans le magnifique kiosque du jardin, ou dans un téléphérique surplombant la mer Noire. En un mot, le paradis.

Plateau de Lagonaki - plaines caucasiennes infinies

Les plaines de la réserve de biosphère du Caucase offrent une paix et une sérénité incomparables - les 150 roubles (2 euroos) que vous payez pour accéder au plateau sont des billets pour un autre monde de prairies alpines, de buis et de ruisseaux translucides. Demandez sa main au milieu du silence et du coucher de soleil sur le bord d'une falaise pour un effet maximum.

Toits de Saint-Pétersbourg - une proposition à la casse-cou

Récemment légalisée dans la capitale culturelle de la Russie, l'escalade sur les toits est l'un des moyens les plus spectaculaires et les plus populaires de voir Saint-Pétersbourg. Bien sûr, le moyen le plus sûr de le faire est avec une excursion en groupe - mais c'est loin d'être romantique, n'est-ce pas? Faites comme les habitants : utilisez un toit résidentiel (de préférence celui de votre propre bâtiment, si vous pouvez y accéder), et posez la question par une belle soirée autour d'une bouteille de vin, où vous êtes juste avec votre partenaire, Saint-Pétersbourg, et l'avenir.

Lac Seliger - îles lacustres et feux de bois

Cette escapade entre Moscou et Saint-Pétersbourg se compose de nombreux lacs et baies. Vous passerez la journée au bord du lac à vous délecter des plages de sable et du crépitement des feux de bois.

Croisière sur la Moskova - regardez le coucher de soleil avec style

Il y a beaucoup de compagnies offrant de voguer sur la rivière de Moscou. La plus chic de toutes est la croisière Radisson, qui propose un repas haut de gamme avec votre future fiancée alors que les monuments les plus spectaculaires de la ville défilent autour de vous vous. Comment pourrait-elle dire non?

Lac acide Mali Semiatchik, Kamtchatka - sur le toit du monde

Bien que difficile d'accès (vous devez y accéder par hélicoptère), cet ancien cratère d'eau douce devenu volcan actif offre certaines des vues les plus spectaculaires de toute la Russie.

