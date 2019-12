Est-il sûr pour une femme de voyager seule en Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quels endroits visiter si vous voyagez en solo?

Si c'est votre première fois, vous pouvez visiter Moscou, Kazan et Saint-Pétersbourg. Ces villes sont faciles à atteindre (vous pouvez acheter des billets de train et d’avion en ligne) et elles sont populaires parmi les touristes étrangers, vous n'aurez donc aucun mal à y trouver de la compagnie.

« Je ne me suis jamais sentie en danger à aucun moment dans les zones touristiques de Saint-Pétersbourg et de Moscou, et je reste dans les zones publiques bien éclairées, a déclaré Portia Jones du Royaume-Uni. Vous trouverez de nombreux policiers qui patrouillent dans les rues et les stations de métro et des agents de sécurité qui gardent les portes des centres commerciaux ». Néanmoins, elle recommande de garder ses documents et son portefeuille dans une poche intérieure ou dans un autre endroit sûr.

Après les grandes villes, vous pouvez vous aventurer plus loin - au sud (pour voir la mer et les montagnes), à l'ouest - pour voir Kaliningrad, au nord - pour voir la Carélie et à l'est - pour embarquer à bord du Transsibérien.

« J'ai traversé le pays par le chemin de fer transsibérien, de Vladivostok à Moscou, et j'ai vécu de magnifiques expériences en cours de route. Dans un cas, j'ai partagé un compartiment de train avec un professeur de russe qui m'a aidé à pratiquer mon russe, il m’a même aidée à traduire mon horoscope ! », a déclaré Katie Aune, originaire des États-Unis, qui a passé trois mois en Russie, ajoutant n’avoir eu aucun problème dans le pays.

Un code vestimentaire pour les femmes ?

Il n'y a pas de règles particulières ou tacites pour les femmes ici : vous pouvez porter des vêtements légers, des mini-jupes ou tout ce qui vous inspire. Vous ne devrez vous soucier de votre style que lorsque vous allez dans un restaurant de cuisine raffinée ou au ballet.

Le harcèlement de rue en Russie est généralement rare, surtout si vous êtes une touriste. Les bars et les boîtes de nuit suivent la même étiquette que dans n'importe quel pays européen ou aux États-Unis. Comme partout ailleurs, si vous avez fait de votre mieux pour paraître désirable, il faudra être assez clair si vous ne voulez pas parler avec un gars à qui vous avez tapé dans l’œil. Cela étant dit, n'oubliez pas que si vous prévoyez d'entrer dans une église orthodoxe, vous devrez faire attention à votre tenue. Elle doit être modeste, les jambes et les épaules couvertes (mieux vaut porter une jupe longue). Les femmes doivent se couvrir la tête - si vous n’avez pas de foulard, vous pouvez emprunter quelque chose gratuitement à l’église.

Vous devrez également opter pour un look plus réservé lorsque vous voyagez dans les républiques musulmanes de Russie, en particulier en République tchétchène et au Daghestan. Personne ne vous forcera à porter un hijab ou à vous couvrir la tête, mais laissez les shorts pour la plage, ne les portez pas en ville (et bien sûr, n'entrez pas dans une mosquée avec un profond décolleté). Vous ne serez pas menacée sexuellement, c'est simplement irrespectueux compte tenu des normes culturelles locales.

Seule après la tombée de la nuit

Les grandes villes sont généralement sûres en Russie, mais bien sûr, vous devez prendre soin de vos effets personnels. La vie ne s'arrête pas la nuit : partout dans les zones plus ou moins peuplées, il y a un éclairage lumineux et beaucoup de jeunes, surtout en été, avec des magasins ouverts 24h/24 et 7j/7 (les kiosques à fleurs aussi !) Des transports publics de nuit sont même disponibles dans les



grandes villes. Dans les lieux touristiques, vous verrez une police touristique spéciale, qui vous aidera si vous vous perdez.

Si vous vous méfiez des voyages de nuit, nous vous recommandons de télécharger les applications Yandex Taxi ou Uber Russia - les taxis sont assez bon marché en Russie.

