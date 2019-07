Les citoyens de 53 pays peuvent désormais visiter cette ville russe avec un visa électronique

Depuis le 1er juillet, le ministère russe des Affaires étrangères autorise les citoyens d’une cinquantaine de pays à se rendre dans la région russe de Kaliningrad par le biais d’un visa électronique.

Afin de l’obtenir, il suffit de remplir un formulaire sur le site du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères et d’y joindre votre photo personnelle. Le formulaire doit être rempli durant la période allant de 20 à 4 jours avant la date de votre visite. La procédure prendra quatre jours (jours fériés comptés).

Le visa, valide pendant 30 jours, autorise son bénéficiaire à passer jusqu’à 8 jours dans la région et n’est pas réservé qu’aux touristes - des personnes s’y rendant en voyage d’affaires ou en mission humanitaire peuvent également s’en servir. Toutefois, il ne vous permettra pas de visiter le reste du territoire russe, mais uniquement cette enclave au sein de l’UE.

Au 4 juillet, plus de 2 000 demandes de visa avaient d’ores et déjà été déposées, informe Alla Ivanova, chef de l’agence régionale en charge des relations internationales et interrégionales.

Pour rappel, vous pouvez également vous servir d’un visa électronique pour vous rendre dans la ville russe de Vladivostok (Extrême-Orient russe), que ce soit par voie terrestre ou maritime. Depuis le 1er septembre 2018 ce même régime s’étend sur tous les aéroports du District fédéral extrême-oriental.

Découvrez la liste des pays concernés par les visas électroniques pour visiter Kaliningrad.

Allemagne

Andorre

Arabie saoudite

Autriche

Bahreïn

Belgique

Bulgarie

Chine (y compris Taïwan)

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Inde

Indonésie

Iran

Irlande

Islande

Italie

Japon

Koweït

Lettonie

Lichtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine du Nord

Malaisie

Malte

Mexique

Monaco

Norvège

Oman

Pays-Bas

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

République démocratique populaire de Corée

République tchèque

Roumanie

Saint-Marin

Serbie

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Suisse

Suède

Turquie

Vatican

