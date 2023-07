Tout ce que vous devez savoir sur Gagarine

Le tout premier cosmonaute était-il le fils d’un berger? Est-il vrai qu’il souffrait de dépression et est mort lors d’un entraînement de routine? Nous avons réuni les faits les plus intéressants sur le premier homme dans l’espace.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le fils d’un berger

Gagarine avec ses parents Igor Sneguirev/Sputnik Igor Sneguirev/Sputnik

Gagarine était, comme on dit, un « gars du peuple » : son père était berger, et sa mère directrice d’une ferme porcine. Encore enfant, il a passé un an et demi sous l’occupation allemande. Après l’école, il a fait des études pour devenir ouvrier fondeur et a rejoint un club d’aviation.

Lorsqu’il a été appelé sous les drapeaux, il a été sélectionné dans l’armée de l’air. Ainsi a débuté sa carrière d’aviateur. Après 265 heures de vol, il a obtenu la qualification de pilote militaire de 3e rang et s’est hissé jusqu’au grade de lieutenant-chef.

Il savait que son vol pouvait mal tourner

Pilotes de chasse soviétiques Archives de la maison d'édition APN/Sputnik Archives de la maison d'édition APN/Sputnik

Avant son vol, des mannequins ont été envoyés en orbite à quatre reprises, et l’un d’entre eux a brûlé. Cette information était entourée du plus grand secret, mais tout le monde savait que les chances que Gagarine ne revienne pas de son voyage étaient élevées.

D’autant plus que trois jours avant le lancement, Sergueï Korolev, le directeur du programme spatial, a voulu montrer aux futurs cosmonautes comment décollait le missile militaire R-9. Mais à 8 heures du matin, l’engin a explosé lors du lancement. Korolev s’est empressé de rassurer Gagarine, lui assurant que sa fusée R-7 était bien plus sûre. Malgré cela, la veille de son vol révolutionnaire, le pionnier soviétique de la conquête spatiale a écrit une lettre d’adieux à sa femme.

Lors du décollage, Gagarine a cru brûler

Alexandre Sergueïev/Sputnik Alexandre Sergueïev/Sputnik

À l’époque, personne ne savait à quoi ressemblait un vol spatial de l’intérieur, lorsque le vaisseau passait à travers les différentes couches de l’atmosphère. Alors, lorsque Gagarine a vu les flammes à la surface de la capsule Vostok-1, il a paniqué et contacté le centre de commande du vol pour annoncer : « Je brûle, adieu, camarades ! ». Après-coup, ce petit épisode a été passé sous silence.

Gagarine a vraiment failli mourir en 1961

Daily Herald/Mirrorpix/Getty Images Daily Herald/Mirrorpix/Getty Images

Un atterrissage à bord d’une capsule était techniquement impossible à l’époque : Gagarine devait se catapulter en parachute. Cependant, la valve qui amenait l’air dans son scaphandre hermétique ne s’est pas ouverte tout de suite. Le premier homme dans l’espace, après le plus dangereux des voyages, a failli périr durant la dernière étape de sa mission.

Gagarine a été choisi pour son physique

Universal Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal Archive/Universal Images Group via Getty Images

Gagarine avait un corps d’athlète, et possédait une excellente coordination physique ; il a passéles tests avec succès, mais n’avait aucun talent particulier qui le distinguait des autres candidats pour le premier vol dans l’espace.

Différents facteurs ont joué en la faveur de Gagarine – son physique très photogénique, son nom qui sonne bien et son sourire charmeur. Le leader soviétique, Nikita Khrouchtchev, savait que le premier cosmonaute deviendrait instantanément une figure publique, le « visage du pays ». Et il était préférable à ses yeux que ce visage soit attrayant.

>>> Dix faits méconnus sur le vol légendaire de Gagarine

Son vol s’est déroulé en mode autopilote

Sputnik Sputnik

Afin de minimiser les risques liés au contrôle du vaisseau spatial, il a été décidé que le vol se ferait entièrement en mode automatique. Le cosmonaute ne pouvait prendre le contrôle qu’en cas de problème avec les systèmes automatiques. Mais cela ne s’est pas produit.

Il a reçu une grosse somme d’argent pour son vol

Iouri Gagarine dans son appartement Alexandre Mokletsov/Sputnik Alexandre Mokletsov/Sputnik

Cette information a été gardée secrète pendant longtemps, mais on le sait maintenant : les Soviets ont estimé le voyage de l’homme dans l’espace à 15 000 roubles – cela représentait187 salaires mensuels en URSS. Mais Gagarine n’a pas reçu que de l’argent. Il a reçu un appartement quatre pièces meublé, une voiture de fonction, une maison pour ses parents et absolument tout ce dont il avait besoin pour vivre – des manteaux aux chemises en passant par un rasoir électrique. Pour savoir comment tout ceci était organisé, et combien gagnent les cosmonautes aujourd’hui – lisez cet article.

Il a été accueilli en rockstar dans sonpays

Valentin Sobolev/TASS Valentin Sobolev/TASS

Le 12 avril 1961, tous les habitants d’URSS ont abandonné ce qu’ils étaient en train de faire : la journée de travail était « gâchée », et s’est convertie en fête à l’échelle nationale. Jusqu’ici inconnu, Iouri Gagarine a été propulsé dans la célébrité en quelques heures. Découvrez comment il a été accueilli dans les rues de l’Union soviétique ici.

Gagarine a tout de suite été envoyé en tournée internationale dans 29 pays. Il a déjeuné avec la reine d’Angleterre, a été trempé par la pluie tropicale à Cuba avec Fidel Castro et a participé à une réception avec l’actrice italienne Gina Lollobrigida.

Gagarine n’a aimé qu’une seule femme durant sa vie

ADN-Bildarchiv/ullstein bild via Getty Images ADN-Bildarchiv/ullstein bild via Getty Images

« J’aimais tout en elle :son caractère, sa petite taille et ses yeux bruns remplis de lumière, ses tresses, et son petit nez, couvert de taches de rousseur », a confié Iouri Gagarine au sujet de sa femme Valentina. Ils ont passé ensemble 11 ans remplis de bonheur. Même lorsque la gloire internationale et l’amour de milliers de femmes se sont abattus sur lui, il est resté fidèle à cette timide jeune femme « en simple robe bleue ». Après la mort de son mari, Valentina ne s’est jamais remariée et n’a plus donné d’interviews. Pour savoir ce qu’elle est devenue après la disparition de son époux, consultez cette autre publication.

Gagarine n’est plus jamais retourné dans l’espace

Alexandre Sergueïev/TASS Alexandre Sergueïev/TASS

À cause de sa tournée internationale interminable, la santé de Gagarine s’est détériorée et il a pris du poids. Il était préoccupé : le cosmonaute s’inquiétait que la direction n’eût plus le projet de l’envoyer en espace. Il a repris les entraînements en 1963, mais n’a plus participé à des vols spatiaux.

Comme l’écrivait le directeur de la formation des cosmonautes Nikolaï Kamanine dans son livre L’Espace caché: « Gagarine espère qu’il fera de nouveaux vols spatiaux un jour. Il est peu probable que cela se produise. Gagarine est trop précieux pour l’humanité pour que l’on puisse risquer sa vie pour un vol spatial ordinaire ».

Gagarine souffrait de dépression et buvait beaucoup

Alexandre Sergueïev/Sputnik Alexandre Sergueïev/Sputnik

Le cosmonaute souffrait de ne pas pouvoir retourner dans l’espace. Il est tombé en dépression. À cela s’est ajoutée une dépendance à l’alcool : tous – des proches jusqu’aux ministres et maréchaux – voulaient porteravec Gagarine un toast à l’amitié, à l’amour, à l’espace et à mille autres choses.

Les rumeurs sur les épisodes alcooliques de Gagarine enflaient. L’histoire la plus connue concernant ses beuveries s’est produite à la station balnéaire Foros, en mer Noire. Gagarine a sauté du balcon d’un hôtel, s’est brisé un os du visage et a passé un mois à l’hôpital.

Mort lors d’un entraînement de routine

Alexandre Mokletsov/Sputnik Alexandre Mokletsov/Sputnik

Gagarine est mort dans la cabine d’un avion MiG-15 au printemps 1968, lors d’un entraînement de routine. L’avion de chasse a percuté le sol après que Gagarine eutcalmement annoncé la fin de sa mission et son retour à la base.

Funérailles de Iouri Gagarine Dmitri Tchernov/Sputnik Dmitri Tchernov/Sputnik

À l’issue de l’enquête, 29 tomes classés « secrets » ont été recueillis, mais aucune conclusion, même minime, n’a été publiée sur les circonstances de sa mort. En 2011 seulement, sur la base de ces documents, une cause probable de la catastrophe a été citée : une manœuvre brusque et lacollision avec un ballon-sonde. D’ailleurs, Gagarine n’était pas seul à bord de l’avion. Pour savoir qui était la deuxième victime, lisez cet article.

Qui fut le deuxième homme dans l’espace ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.