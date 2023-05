Pourquoi l’URSS a t-il envoyé des chiens et non des singes dans l’espace?

Russia Beyond

Les singes revêtant plus de traits communs avec l’homme, le choix des Américains s’est porté sur ces animaux. En 1948, le macaque rhésus Albert a été le premier mammifère à découvrir l’apesanteur.

En URSS, l’idée d’envoyer des singes a également été examinée : le médecin Oleg Gazenko, l’un des principaux scientifiques du programme spatial, s’est même rendu au cirque pour observer le comportement des chiens et des singes dressés. Il a conclu que ces derniers poseraient beaucoup de problèmes car moins stables sur le plan émotionnel : il leur arrive d’avoir des crises de nerfs, lors desquelles ils deviennent agressifs. Pour surmonter ce problème, aux États-Unis, les premiers animaux envoyés dans l’espace étaient drogués. En URSS, l’on a cependant privilégié les chiens, et plus exactement ceux des rues.

« C’est simple : ils sont extrêmement intelligents, sans prétentions. Comme nul chien de race, ils apprécient la bonté à leur égard. On les nettoyait, les lavait, les nourrissait », expliquait Gazenko.

Au cours de son histoire, l’URSS a envoyé 51 chiens dans l’espace, 12 ont péri.

Beaucoup plus tard, pendant les années 1980-1990, l’URSS, et ensuite la Russie, a tenté sa chance avec les singes. Dans le cadre du programme Bion, 12 d’entre eux ont été envoyés dans l’espace, mais le dernier, Moultik, est mort après son retour sur Terre. Il a donc été décidé de plier le programme.

