Qui fut le deuxième homme dans l’espace?

Il s’agit de Guerman Titov, doublure de Gagarine. Son voyage vers les étoiles a eu lieu en août 1961, quelques mois après le vol révolutionnaire de son prédécesseur. Ayant duré 25 heures, sa mission a permis d’obtenir des informations des plus précieuses pour la science et la cosmonautique sur la réaction du corps humain au sommeil et à la nutrition dans des conditions d’apesanteur. Par ailleurs, il a testé la direction manuelle du vaisseau et c'est à lui que l’on doit les tout premiers clichés pris en orbite.

Jusqu’en 2021, Titov est resté la plus jeune personne jamais envoyée dans l’espace – au moment du vol, il n’avait que 25 ans. Il convient, toutefois, de préciser que son record a été battu par un touriste de 18 ans, si bien que Titov conserve son statut de cosmonaute le plus jeune de l’histoire.

