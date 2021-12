«Volez soviétique»: l’histoire d'Aeroflot au travers de sublimes affiches vintages

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sous l'emblème d'Aeroflot, par l'artiste A. Kirillova. Couverture du magazine Aeroflot, novembre 1962.

Aujourd'hui, après la chute de l'URSS, Aeroflot est une compagnie aérienne en partie privée, en partie publique. Cependant, à l'époque soviétique, « Aeroflot » était plutôt une appellation de l'aviation civile dans son ensemble, qui, en 1991, comprenait quelque 30 filiales intérieures.

Aeroflot – Fly Soviet, par Bruno Vandermueren, publié chez FUEL

« Aeroflot » signifie littéralement « Flotte aérienne ». Son histoire est devenue l'objet du livre Aeroflot – Fly Soviet (Aeroflot – Volez soviétique) de Bruno Vandermueren, publié en 2021 par FUEL, une société de conception graphique et d'édition qui se concentre principalement sur l'héritage visuel de l’URSS.

Aeroflot. Volez de manière rapide, rentable, pratique. (Renseignements et vente de billets dans tous les aéroports et agences Aeroflot en URSS et à l'étranger). Calendrier de poche représentant un Il-18, 1961

L'auteur considère qu'Aeroflot est un univers parallèle de l'aviation qui a existé pendant 70 ans, du tout début de l'URSS jusqu'à sa disparition en 1991. Et l'histoire de la compagnie reflète en tous points l'histoire du pays lui-même.

« En 1939, dans une émission de radio de la BBC, Winston Churchill décrivait la Russie soviétique comme "un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme". On pourrait dire la même chose d'Aeroflot, la seule compagnie aérienne de l'Union soviétique, qui, dans une certaine mesure, a servi de microcosme au pays lui-même », écrit Vandermueren.

Créé par la Révolution d'Octobre. Affiche, célébrant le 60e anniversaire de la Révolution de 1917, environ 1977

En dépit du fait que les frontières de l'URSS étaient fermées, l'immensité du pays exigeait un système de transport pratique. Construire des chemins de fer qui couvriraient l'ensemble du territoire national n'était toutefois pas très intéressant d'un point de vue économique, car la majeure partie de la Sibérie était peu habitée. La grande taille de l'URSS a donc obligé le pays à se tourner vers l'aviation.

Calendrier Aeroflot de 1954 avec une image du terminal de l'aéroport Vnoukovo de Moscou.

Avant 1930, la société Dobroliot, qui regroupait des flottes aériennes volontaires, a fonctionné pendant plusieurs années. Aeroflot a été fondée en 1932 et officiellement définie comme « une organisation d'aviation civile subordonnée au ministère de l'Aviation civile de l'URSS ». À la fin des années 1930, Aeroflot possédait la plus grande flotte d'avions au monde, la plupart étant de petits biplans Polikarpov.

Jeunesse, dans les avions ! Affiche de l'artiste G. Kloutsis, 1934

Dans les années 40, Aeroflot s’est développée rapidement et avait toutes ses chances d'entrer dans l'arène internationale. Cependant, la guerre a eu un effet dramatique sur la compagnie aérienne. Le 22 juin 1941, lorsque les nazis ont envahi l'URSS, les liaisons aériennes civiles dans la partie européenne de l'URSS ont immédiatement été interrompues.

Gloire aux héros de la Grande Guerre patriotique ! Gloire aux faucons staliniens ! Affiche des artistes L. Toritch et P. Vandychev du début de la Seconde Guerre mondiale, 1941

Le personnel d'Aeroflot a alors été incorporé à l’armée. Nombre de ses pilotes, navigateurs, techniciens, opérateurs radio et autres experts ont rejoint les unités de bombardiers à long rayon d'action. 410 des 2 000 avions d'Aeroflot ont été détruits en août 1941. Bien que la croissance de l'aviation civile ait été sévèrement entravée, les Soviétiques ont produit environ 112 000 avions de combat pendant la Seconde Guerre mondiale !

Économisez du temps ! Utilisez le transport aérien. Publicité dans le magazine hebdomadaire Ogoniok, 1949

À la fin de l'année 1946, la flotte d'Aeroflot se composait de plus de 3 100 avions, y compris quelques-uns issus du programme de Prêt-bail et des trophées allemands. Alors que la flotte d'aviation civile d'Aeroflot ne comptait au départ que des petits biplans Polikarpov et d'anciens cargos Li-2, la variété a commencé à s'accroître. Célèbre pour l'avion d'assaut Il-2, surnommé « char volant », le concepteur Sergueï Iliouchine a créé le premier appareil de transport soviétique d'après-guerre, l'Iliouchine Il-12, en 1946. La même année, le biplan monomoteur Antonov An-2 était construit à Novossibirsk.

Brochure de vente bilingue russe-anglais pour le Tu-104B, environ 1958

L'avion utilitaire léger Yakovlev Yak-12 est entré au service d'Aeroflot en 1950, remplaçant le Polikarpov obsolète. En 1956, les Soviétiques ont présenté le premier avion de ligne pour passagers – le Tu-104 – qui a atterri à Londres, à l’aéroport de Heathrow, lors de son premier vol international. Pendant deux ans, le Tu-104 a été le seul avion à réaction commercial de passagers en service dans le monde.

Les ingénieurs soviétiques ont régulièrement fourni de nouveaux modèles, améliorant à la fois la vitesse et le confort de l'appareil. Dans les années 1950, l'industrie de l'aviation civile a connu un essor considérable et l'avion comme moyen de transport a gagné en popularité. En 1958, le nombre de passagers d’Aeroflot a dépassé celui d'American Airlines, alors leader mondial pour cet indicateur.

IL-86. Brochure promotionnelle réalisée par le bureau d'études Iliouchine, environ 1980

Aeroflot a également développé une flotte d'hélicoptères et, en 1959, a ouvert sa première ligne régulière d'hélicoptères de transport de passagers sur la péninsule de Crimée – des hélicoptères Mi-4 circulaient l’été entre Simferopol et le populaire lieu de villégiature de Yalta.

Aeroflot. Carte postale avec une illustration d'un Mil Mi-4 volant au-dessus de l'une des Sept Sœurs, célèbres gratte-ciels de Moscou, vers 1960

Parallèlement à la croissance de sa flotte, Aeroflot a développé la taille de son réseau intérieur. Si, en 1945, il était d'environ 60 000 miles (96 561 kilomètres), en 1985, ses avions couvraient 576 000 miles (926 982 kilomètres) à travers le pays. En 1973, quelque 400 000 passagers utilisaient quotidiennement Aeroflot, tandis que la compagnie transportait plus de 6 000 tonnes de machines et autres marchandises par jour.

Aeroflot vous emmènera dans n'importe quel coin du pays. Représentation du prototype de l'An-24, 1962

« Au cours des années 1980, la compagnie aérienne a régulièrement relié quelque 3 600 sites, depuis les villes et les petites localités jusqu'aux villages et aux établissements éloignés, en atterrissant et en décollant des aéroports centraux, des aérodromes régionaux, des pistes de terre, des champs d'agro-aviation, des pistes de glace de l'Arctique, des hydroports fluviaux et des héliports », écrit Vandermueren.

