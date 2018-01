Quand les designers russes s'attaquent aux carlingues d'avions

Tigre de l'Amour, léopards et beaucoup de «khokhloma»: c'est ainsi que les compagnies aériennes russes conçoivent les «habits» destinés à leurs avions.

Aeroflot est une compagnie aérienne qui symbolise la Russie et naturellement, certains de ses avions sont assez extravagants en termes de conception. En 2013, l'entreprise a célébré ses 90 ans en se tournant vers le public pour trouver de nouvelles idées pour le nouveau design de trois de ses appareils.

L'art populaire a utilisé l'approche classique de « khokhloma » et produit un design unique, étonnamment élégant.

Legion Media Legion Media

Mais la compagnie ne s'est pas arrêtée là et a lancé un autre concours artistique en 2017, invitant le public à proposer un nouveau design pour ses avions à l'occasion de ses 95 ans. Aeroflot a promis d'appliquer le design gagnant à l'un de ses avions.

Naturellement, Aeroflot n'est pas la seule entreprise à faire de son mieux pour impressionner et divertir ses clients. En 2015, le Transaero Airlines (aujourd'hui en faillite) a peint un de ses avions dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'avion « tigré » était connu sous le nom de « vol rayé ».

Iouri Smityuk/TASS Iouri Smityuk/TASS

Ce « léoplane », comme on le surnomme avec humour, est moins attrayant, mais le design est sans aucun doute des plus originaux. Décidez pour vous-même si vous l'aimez ou non.

Vitaliy Ankov/Sputnik Vitaliy Ankov/Sputnik

Plus tôt, la même société a lancé une œuvre de bienfaisance assez inhabituelle. En 2013, Transaero a peint plusieurs empreintes de mains colorées sur l'un de ses avions. L'initiative de bienfaisance a recueilli de l'argent pour des fonds aidant les enfants souffrant de diverses maladies. Le premier vol surnommé le « Vol de l'espoir » a recueilli quelque 150 000 roubles (2 700 euros) pour les œuvres de charité.

Legion Media Legion Media

Les sports ont également inspiré différentes compagnies aériennes russes pour des projets artistiques. En 2016, Aeroflot a peint un avion aux couleurs du club de football CSKA, bleu et rouge, et l'a décoré d'un étalon massif, la mascotte du club de football.

Maxim Tumanov/TASS Maxim Tumanov/TASS

Deux ans plus tôt, en 2014, la compagnie Rossiya Airlines a peint un avion aux couleurs du club de football Zenit de Saint-Pétersbourg.

Alexey Malgavko/Sputnik Alexey Malgavko/Sputnik

Les fleurs constituent un autre thème populaire parmi les concepteurs de décorations pour les avions. Kuban Airlines a présenté un avion décoré de plusieurs tournesols brillants avec le mot « Kuban » inscrit sur le fuselage.

Legion Media Legion Media

La compagnie aérienne Rossiya a adhéré à un design plus orthodoxe visant à atteindre la beauté avec la simplicité de la forme. Son appareil blanc et rouge a ainsi obtenu un look distinctif.

Georgiy Zimarev/Sputnik Georgiy Zimarev/Sputnik

Le style unique de la compagnie sibérienne S7 est probablement le plus reconnaissable en Russie. La palette de couleurs simple et les décorations aux contours minimalistes attirent l'œil.

Stephan Goerlich/Global Look Press Stephan Goerlich/Global Look Press

Dans l'ensemble, le style traditionnel « khokhloma » est le plus influent parmi les compagnies aériennes russes. La compagnie aérienne régionale RusLine a ainsi peint un de ses avions selon une méthode éprouvée.

Legion Media Legion Media

Savez-vous ce que les As du ciel soviétiques dessinaient sur leurs avions pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pour en savoir plus n'hésitez pas à vous diriger vers cet article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.