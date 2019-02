Comment la propagande a-t-elle aidé à faire de l’aviation civile soviétique la meilleure du monde?

Établie à partir du néant le 9 février 1923, l’aviation civile soviétique a fait de colossaux progrès en à peine un demi-siècle. En 1970 elle était en effet considérée comme la meilleure au monde pour le nombre et la qualité de ses avions.

« L’aviation soviétique est la fierté du peuple ! » A. Kakorekin A. Kakorekin

« Vers de nouveaux succès de l’aviation soviétique ! » V. Pravdin V. Pravdin

« Nous serons nous aussi pilotes ! » Y.Chudov Y.Chudov

« Jeunesse, pratique un sport aérien ! » Archives Archives

« Construisez la flotte soviétique aérienne ! Tous, devenez actionnaires de Dobroliot ! » I. Simakov I. Simakov

La Société russe de la flotte aérienne volontaire, connue sous l’appellation Dobroliot, existait dans les années 1920 et a contribué au développement de la flotte nationale.

« Membre du Komsomol (Jeunesse communiste), jeune travailleur, pionnier (équivalent soviétique des scouts) ! Rejoignez les clubs de modélisme, de planeur, d’avion d’OSsOAVIAKhIM ! Soyez prêts pour la défense de la patrie, renforcez le patronage de la flotte aérienne ». I. Buev, B. Iordansky I. Buev, B. Iordansky

L’OSsOAVIAKhIM (Société pour l'assistance à la défense, et à l'industrie de l'aviation et de la chimie) était une organisation socio-politique ayant pour but principal d’entrainer des réservistes pour l’armée soviétique.

« Nous allons donner au pays soviétique 150 000 pilotes ! » V. Govorkov V. Govorkov

« Qu’as-tu fait pour les vols internationaux d’AVIAKhIM ? » Archives Archives

AVIAKhIM était le prédécesseur d’OSsOAVIAKhIM.

« Tu donnes un moteur ! » Archives Archives

« Femme-prolétaire, maîtrise les technologies de l’aviation ! Rends-toi dans les écoles, collèges, et universités techniques de la flotte aérienne civile ! » Archives Archives

« Chaque kolkhoz, chaque usine donnera un pilote à notre flotte aérienne ! » P. Karachentsev P. Karachentsev

« Gloire aux faucons de Staline, conquérants des cieux ! » V. Deni, N. Dolgorukov V. Deni, N. Dolgorukov

« Camarades paysans ! Aidez à construire la flotte aérienne, votre force est en elle ! » Archives Archives

« Jeunesse, aux avions ! » G. Klutsis G. Klutsis

« Vers l’URSS par les airs » Bibliothèque d'État de Russie Bibliothèque d'État de Russie

