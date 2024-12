Sept cafés et restaurants insolites en Union soviétique

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Cafés-automates

L’un des premiers cafés au concept inhabituel en URSS était ce que l’on appelait les cafés-automates. L’on en trouvait à Leningrad (Saint-Pétersbourg), Moscou, Novossibirsk et dans d’autres grandes villes soviétiques. L’idée d’automatiser la restauration a été inspirée de ce qui se faisait aux États-Unis dans les années 1930.

Voici ce qu’était par exemple le plus célèbre des cafés-automates moscovites, près du Detski Mir, ce célèbre centre commercial pour enfants. Le menu comportait une quarantaine de plats froids et chauds. Le visiteur achetait un jeton à la caisse et choisissait ensuite un plat. Comme l’a écrit le magazine Sovietskaïa torgovlia (Commerce soviétique), 10 000 personnes y déjeunaient chaque jour.

Le café a fonctionné de 1954 à 1961 : au fil du temps, les machines sont tombées en panne et l’endroit s’est transformé en cantine ordinaire.

Café dans une « soucoupe volante »

Petchakovski/Sputnik Petchakovski/Sputnik

Au milieu des années 1960, le monde entier était inspiré par les vols spatiaux. L’architecte finlandais Matti Suuronen a par conséquent inventé des bâtiments en forme de soucoupes volantes baptisés « Futuro », dont plusieurs se sont retrouvés en URSS.

À Krasnodar, le café-glacier Spoutnik a été aménagé à l’intérieur d’une telle construction. Situé dans un quartier résidentiel ordinaire de la ville, la maison-soucoupe était particulièrement appréciée des familles avec enfants.

Cafés dans le métro

Leonid Velikjanine/TASS Leonid Velikjanine/TASS

Les buffets dans les stations opéraient depuis l’ouverture du métro de Moscou en 1935. Ainsi, à la station Okhotny Ryad, l’on pouvait acheter des glaces, des friandises et des sodas.

Dans les années d’après-guerre, il y avait également des cafétérias aux stations Aeroport, Biblioteka imeni Lenina, Kropotkinskaïa et Komsomolskaïa.

Il y a, de nos jours, d’ailleurs toujours un buffet à la station Arbatskaïa, qui dans les années soviétiques était destiné aux conducteurs, mais qui aujourd’hui est ouvert à tous.

Restaurant en hauteur

Vassili Egorov, Alexeï Stoujine/TASS Vassili Egorov, Alexeï Stoujine/TASS

Il ne s’agit pas seulement d’un restaurant, mais aussi d’une attraction. Le restaurant à trois niveaux Sedmoié nebo (Septième ciel), dans la tour de télévision Ostankino, était l’un des plus hauts du monde – 330 mètres au-dessus du sol – et il était également rotatif. En 40 minutes, il effectuait une révolution entière, ce qui permettait d’admirer le panorama de Moscou.

La salle était petite, elle ne pouvait accueillir que 80 personnes et les billets étaient vendus à l’unité. Le menu comprenait des formules, qui n’étaient ici que réchauffées, car il était interdit de cuisiner dans la tour de télévision pour des raisons de sécurité.

Après un incendie, l’établissement a été fermé pendant 15 ans pour travaux, avant de rouvrir en 2016.

Cafés-avions

Tch. Mezine/TASS Tch. Mezine/TASS

Pendant les années soviétiques, l’on pouvait souvent voir des avions désaffectés dans les parcs urbains. Le plus souvent, ils étaient transformés en cinémas pour enfants ou en cafés. Leurs noms étaient associés au ciel : Poliot (Vol), Laïner (Avion de ligne), Icare...

Cafés pour jeunes et clubs de jazz

Les cafés économiques aux enseignes lumineuses et à la musique joyeuse ne sont apparus qu’au cours du dégel des années 1960. Durant les premières années de cette décennie seulement, plus de 300 établissements de ce type ont ouvert leurs portes dans les principales villes de l’URSS.

Nombre d’entre eux fonctionnaient pendant la journée comme des cafés ordinaires et, le soir, se transformaient en clubs de jazz. Étudiants, artistes, écrivains et hommes de lettres aimaient s’y rendre.

Cafés-tramways

Oleg Lastotchkine/Sputnik Oleg Lastotchkine/Sputnik

Dans les villes soviétiques, l’on trouvait un autre type de restauration inhabituel : des tramways transformés en cafés. Ils ont commencé à apparaître dans les années 1980, lorsque l’entreprise privée a été autorisée. Ils servaient les plats les plus simples, car il était difficile d’y organiser une véritable cuisine. Cependant, l’ambiance y était très bonne. À Moscou, un tel tramway circulait autour des étangs de Tchistyé Proudy et a même réussi à apparaître dans des films.

