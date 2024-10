Severnoïé Tchertanovo, ce quartier de Moscou qui faisait rêver les Soviétiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les rues menant aux bâtiments ont été aménagées sous la terre, la circulation en surface ayant été réservée aux services d’urgence – du jamais vu en URSS. Sous chaque bâtiment, se trouvaient des parkings comptant une place pour trois appartements. En bref – les véhicules ne devaient pas y encombrer les cours.

Les appartements se distinguaient eux aussi des autres construits en URSS, avec un agencement ouvert. En ouvrant les larges portes, l’on pouvait transformer l’appartement comptant une cuisine et une pièce en un studio. Certains appartements étaient en outre conçus à deux niveaux : avec une cuisine en bas et des pièces à l’étage.

Quelques-uns des appartements du rez-de-chaussée étaient même dotés de leur propre porte de sortie. Aux derniers étages, ont enfin été aménagés des ateliers d’artistes et d’architectes moscovites.

La construction a pris fin vers 1982 et le projet a beaucoup plu non seulement aux simples citadins, mais aussi aux réalisateurs, si bien que l’on peut le voir dans des films soviétiques et russes.

