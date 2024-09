À quoi ressemblait le régime alimentaire quotidien typique d’un Soviétique?

Le menu de chaque résident de l’URSS se composait à peu près des mêmes plats et produits.

Petit-déjeuner :

Il est peu probable que quiconque en URSS ait sauté le petit-déjeuner : avant le travail, il fallait absolument manger !

Les petits déjeuners étaient assez standards – l’essentiel était que la préparation ne prenne pas longtemps.

- bouillie de flocons d’avoine ou de semoule

- œufs brouillés ou à la coque

- tartines avec des rondelles de saucisson

- thé noir

Si vous vouliez quelque chose de sucré, alors une tartine de confiture, que vous prépariez vous-même en été, était le mets le plus abordable.

Les fameux syrniki, ces petits palets russes au fromage blanc, ou les blini (crêpes russes) étaient préparés plus souvent le week-end, lorsqu’il y avait plus de temps pour les manœuvres le matin.

Déjeuner :

En règle générale, les résidents de l’URSS prenaient le déjeuner dans les cantines d’entreprise, d’école ou d’institut.

- soupe (servie comme entrée)

- « deuxième plat » : plat d’accompagnement et source de protéines. Par exemple, des pâtes avec saucisses, de la purée de pommes de terre avec une escalope, du riz avec un morceau de poisson

- salade (légume ou plus nutritive – avec mayonnaise)

- mors ou kompote (boissons à base de fruits)

Poldnik :

Pendant que les Britanniques boivent leur thé de cinq heures, les Soviétiques prennent le goûter appelé « poldnik ».

Ce repas était particulièrement important pour les enfants. De quoi étaient-ils nourris ?

- kéfir

- biscuits, gaufres

- pomme ou autre fruit de saison

Quant aux adultes, pour le poldnik, ils buvaient généralement une tasse de thé ou de café accompagnée de biscuits ou de chocolats.

Dîner :

Le soir, presque tout le monde mangeait à la maison ; il y avait peu de restaurants et ils étaient chers. C’est pourquoi les femmes au foyer se précipitaient du travail pour préparer le dîner. Cependant, elles cuisinaient souvent en grandes portions à la fois, de sorte que chaque plat suffisait pour plusieurs jours. Ainsi, le déjeuner et le dîner pourraient facilement coïncider en termes de variété. Que servait-on à table dans les maisons soviétiques ?

- la même soupe que pour le déjeuner

- « deuxième plat »

- quelque chose de rapide : des pâtes avec des conserves, des pelmenis (ravioles), ou simplement du poisson en conserve

