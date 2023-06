Recette du kompot, boisson russe rafraîchissante pour un été parfait

Les magasins russes proposent une large sélection de boissons sucrées, il n’est donc pas surprenant que peu de familles russes prennent aujourd’hui la peine de préparer une boisson sucrée traditionnelle – le kompot. Néanmoins, l’été est arrivé et si vous n’êtes pas trop occupé, il est temps de faire bouillir des baies et des fruits frais pour en faire du kompot rafraîchissant et sain.

Jusqu’au XVIIIe siècle, une boisson appelée « vzvar » (du verbe « varit’ », « bouillir »), à base de fruits secs, de baies et d’herbes, était populaire en Russie. Habituellement, le vzvar était préparé la veille de Noël et, parfois, on y ajoutait des céréales pour le rendre plus nutritif. Plus tard, le bouillon a cédé sa place au kompot, qui est préparé plus rapidement et plus facilement.

La version moderne du kompot a été apportée en Russie au XVIIIe siècle par des chefs français. À l’origine, c’était plus un désert (la traditionnelle purée de fruits) qu’une boisson. La compote était servie avec des boissons et de la glace, mais cela ne se conservait pas bien, alors les Russes, avec leur amour pour les aliments en conserve, ont commencé à y ajouter plus de sucre et d’eau.

La cuisine russe moderne dispose de plusieurs variétés de kompot. En hiver, celui de fruits secs, à la couleur foncée en raison de l’ajout de pruneaux, est plus populaire. Cependant, il peut également être fait avec des pommes séchées, des abricots, des figues et des raisins secs. Je me souviens de ce kompot des déjeuners à la maternelle, à l’école, à l’institut.

En été, les kompots de petites pommes, prunes, cerises et poires sont les plus populaires. Souvent, ces plantes produisent une récolte abondante, mais les fruits frais ont tendance à avoir un goût aigre. Cependant, lorsque du sucre est ajouté à ces kompots, ils révèlent pleinement leur goût.

Parmi les baies les plus populaires utilisées pour la préparation du kompot d’été, figurent les groseilles rouges et noires, les fraises, les groseilles à maquereau, les cerises et les framboises. Aujourd’hui encore, je crois que le kompot de baies fait maison transmet le mieux la saveur d’une journée d’été insouciante.

J’avais l’habitude de cueillir des baies mûres dans notre jardin de campagne, puis ma grand-mère ou ma mère en préparait cette friandise sucrée. Une caractéristique distinctive du kompot est que vous pouvez faire bouillir n’importe lequel de vos fruits ou baies préférés dans de l’eau et du sucre, et à chaque fois vous obtiendrez un nouveau goût.

La principale chose à retenir est que certains ingrédients, comme la pomme et la rhubarbe, prennent plus de temps à cuire. Les baies, en revanche, ne nécessitent que quelques minutes. La quantité minimale d’ébullition aide à préserver les vitamines et les nutriments, et les baies donnent toute leur saveur à la boisson.

En préparant mon kompot, je préfère aussi utiliser moins de sucre, donc je fais bouillir les ingrédients les plus durs (pelures de pomme et rhubarbe) avec du sucre pendant 20 minutes, ce qui donne un sirop de sucre inverti. Ensuite, je mets les baies dans ce sirop, ce qui permet par la suite de ne pas avoir à rajouter de sucre.

Le résultat est une délicieuse boisson rafraîchissante au goût vif et riche en vitamines. Le kompot peut également être servi en dessert, car les baies et les fruits conservent une saveur incroyable.

Ingrédients :

eau – 3 litres

2 pommes moyennes

fraises – 150g

cerise – 100g

groseilles – 100g

framboises – 100g

groseille – 50g

sucre – 150g

2 tiges de rhubarbe

Préparation :

Lavez et épluchez les pommes, retirez leur cœur. Nous aurons besoin des pelures et des trognons pour le sirop.

Placez les pelures et les trognons des pommes dans une casserole.

Coupez la rhubarbe en gros morceaux et placez-les dans la casserole.

Ajoutez le sucre.

Versez dessus de l’eau bouillante.

Laissez bouillir le tout environ 20 minutes. Vous devriez obtenir un sirop riche et sucré.

Pendant que le sirop bout, préparez les fruits et les baies. Coupez les pommes en tranches.

Lavez et épluchez les fraises.

Il me reste des framboises surgelées de l’année dernière ; les nouvelles qui poussent dans le jardin ne sont pas encore mûres. Je les ajoute aux baies.

Préparez le reste des baies.

Filtrez le liquide à travers un tamis.

Ajoutez les pommes et les groseilles et laissez-les mijoter dans le sirop pendant 3 minutes.

Éteignez le feu et versez le reste des baies dans la boisson chaude.

Couvrez-la avec le couvercle et laissez refroidir.

Si vous ôtez le couvercle, vous sentirez toute la saveur des baies d’été.

Versez le kompot dans un pichet et mettez-le au réfrigérateur pour qu’il refroidisse.

Dégustez le kompot lors d’une belle journée d’été en extérieur ou à la maison.

N’oubliez pas de manger les fruits, tout est délicieux !

