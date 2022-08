Les cinq régimes les plus populaires (et les plus fous) en vogue en URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Régime sarrasin-kéfir

C’est l’une des versions du mono-régime populaire à l’époque soviétique : lorsqu’il fallait consommer un seul ou seulement quelques produits. Le plus souvent, on ne mangeait que du sarrasin ou du riz, en le diluant avec du kéfir (et certains décidaient de ne boire que cette boisson issue de la fermentation du lait!).

Le kéfir, dans le cas du régime à base de sarrasin, était une source de protéines, et le sarrasin était la « base » destinée à brûler la graisse. La durée d’un tel régime pouvait aller jusqu’à deux semaines : pendant toute la période, il était possible de manger du sarrasin en quantité illimitée et jusqu'à 1 litre de kéfir allégé par jour, mais sans sel ni sucre (sans parler d’autres additifs possibles ) ! Dans le même temps, il était recommandé de ne pas faire bouillir le sarrasin, mais de verser de l’eau bouillante sur le gruau et de laisser reposer 4 à 6 heures ou toute la nuit.

Si vous suivez les règles, vous pouvez perdre jusqu'à 5 à 7 kg par semaine, mais comme pour tout mono-régime, cette façon de perdre du poids est lourde de conséquences pour la santé : elle provoque une carence en éléments vitaux.

Régime au vinaigre

Une autre façon de perdre du poids consiste à boire du vinaigre de cidre de pomme avant chaque repas. On pense que le vinaigre augmente le niveau d’acidité dans l’estomac, ce qui contribue à la dégradation accélérée des aliments. En conséquence, la sensation de satiété arrive plus rapidement et l’appétit diminue.

Pour ce faire, le vinaigre était dilué dans de l’eau à raison d’une cuillère à café par verre d’eau. On comptait un verre pour 30 kg de poids. Par exemple, une personne pesant 60 kg devrait boire deux verres de la solution par jour.

Le régime au vinaigre était l’un des plus populaires en Union soviétique parmi les femmes qui souhaitaient perdre du poids rapidement : il ne proposait pas de restrictions alimentaires. De plus, les dames affirmaient qu’avec une méthode aussi « paresseuse », vous pouviez perdre jusqu’à 5 kg en 5 jours. Ce qui a été négligé, cependant, c’est le fait que le vinaigre pris quotidiennement nuit à l’estomac. Et pour les personnes ayant des problèmes gastro-intestinaux, il est généralement contre-indiqué.

Thé fort au lait

Le thé noir ou vert fortement infusé avec du lait était considéré comme un excellent moyen de brider votre appétit et de vous tenir éveillé toute la journée. Le thé fort contient de la caféine et agit comme un booster d’énergie, tandis que le lait atténue l’effet agressif du thé fort sur l’estomac et procure une sensation de satiété.

En général, il est d’usage de jeûner en buvant du thé au lait : ces jours-là, on boit du thé toutes les 2-3 heures et il n’est pas nécessaire de manger. Il est recommandé de ne pas jeûner plus d'une fois par semaine. Cependant, beaucoup omettaient cette recommandation. Des promesses fantastiques de perdre jusqu'à 7 kg par semaine ont poussé les femmes à ne consommer que du thé pendant une semaine ou plus, ce qui, bien sûr, avait un effet néfaste sur le corps.

Régime Orlova

L'actrice soviétique Lioubov Orlova est devenue l’idole de millions de personnes après la sortie de la comédie musicale Joyeux garçons en 1934. Sa silhouette de rêve n’était pas due à la nature, mais constituait le résultat d’un travail minutieux sur elle-même (entraînement quotidien à la barre de danse et régime alimentaire). Par conséquent, le régime alimentaire de Lioubov Orlova a rapidement gagné en popularité. En plus d’un régime quotidien basé sur une alimentation équilibrée excluant sucreries et aliments frits, Orlova faisait un régime pendant deux semaines, deux fois par an.

Son essence était la suivante :

Le matin, vous devez boire un verre d’eau minérale puis ne rien manger ni boire pendant une heure. Le petit-déjeuner était composé de deux œufs durs, d’une tranche de pain noir et d’une pomme. Déjeuner : 200 à 300 grammes de viande ou de poisson bouilli, des légumes verts et des fruits peu sucrés sans restriction. Dîner : les mêmes produits que pour le déjeuner, mais s’il y avait de la viande au déjeuner, alors du poisson pour le dîner, et vice versa.

Cependant, parmi la population, son régime comportait plusieurs versions. Pour une raison quelconque, les femmes soviétiques ont décidé que celle de l’actrice n'était pas assez spartiate et l’ont « améliorée » jusqu’à exclure complètement le dîner.

Régime à base de persil

Ce régime était populaire dans les années 50 et 60. Son principe est que, comparé à d'autres régimes comportant des restrictions (cf. le régime Orlova), s’y ajoutait une forte croyance dans le persil, une herbe populaire dans les jardins soviétiques. De plus, il ne s’agissait pas des feuilles de persil familières à tout le monde, mais de la racine de persil cru râpée, qui a un fort effet diurétique.

Lors d’un régime au persil, il était permis de ne manger que des œufs, du fromage, du fromage cottage, de la viande bouillie - et une grande quantité de racine de persil râpée. Sa durée est de 1,5 mois : trois jours de régime, deux semaines de nourriture normale, mais sans sel, sucre et pain, puis trois jours de régime – et à nouveau trois semaines de régime habituel.

