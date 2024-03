Les trois recettes de crêpes russes les plus populaires

Comment préparer des crêpes épaisses comme celles d’une babouchka (grand-mère russe) ou délicates comme la plus belle dentelle? À lire dans notre article.

Blinis épais

Les blinis (crêpes russes) traditionnels sont épais. L’écrivain Anton Tchekhov, dans l’une de ses nouvelles, a comparé cette consistance appétissante à « l’épaule de la fille d’un marchand ».

Auparavant, ces crêpes étaient cuites au four avec un ferment spécial. Désormais, le processus a été simplifié et le ferment a été remplacé par de la levure ordinaire achetée au marché ou en magasin. Cependant, si vous souhaitez obtenir des crêpes épaisses « comme celles d’une grand-mère russe », mieux vaut laisser reposer la pâte à crêpes pendant au moins une heure.

Ingrédients (pour environ 20 crêpes) :

300-320g de farine

1 œuf

550ml de lait

1 cuillère à soupe de sucre

25g de beurre

20g de levure fraîche comprimée (ou 10g de levure sèche instantanée)

¼ de cuillère à café de sel

50g de beurre pour graisser les crêpes

50ml d’huile végétale pour graisser la poêle

Préparation :

Dissolvez la levure dans le lait tiède (30-35°C). Mélangez la farine avec le sucre et le sel, puis ajoutez-la au lait et mélangez le tout. Battez légèrement l’œuf à la fourchette et ajoutez-le à la pâte, mélangez. Faites fondre le beurre et ajoutez-le à la pâte, remuez. Couvrez le récipient d’un torchon ou d’un film alimentaire et laissez la pâte à crêpes dans un endroit à température ambiante pendant 1h30. Après ce temps, la pâte doit être mélangée et laissée lever à nouveau (environ 1,5h supplémentaire). Si vous utilisez de la levure sèche, il suffit alors de laisser lever la pâte une fois pendant une heure. Sachez que la pâte doit augmenter de volume et que de nombreuses bulles apparaîtront à sa surface. Vous devez maintenant chauffer une poêle à fond épais et la graisser avec de l’huile végétale. Il est pratique de verser la pâte à crêpes dans la poêle avec une louche, puis, en les inclinant, de remplir toute la surface de pâte jusqu’à obtenir un cercle parfait. Recouvrez la poêle avec un couvercle et faites cuire la crêpe environ deux minutes de chaque côté. Il ne reste plus qu’à retirer la crêpe de la poêle et à la graisser avec du beurre fondu des deux côtés. Ces crêpes épaisses peuvent être servies avec du lait, de la smetana (crème aigre), de la confiture, du miel, du caviar ou des tranches de saumon.

Blinis fins

Ces crêpes se distinguent par l’élasticité de la pâte et sa belle texture. La principale caractéristique de leur préparation est que de l’eau bouillante est versée dans la pâte. Elles cuisent vite et se mangent encore plus vite.

Ingrédients (pour 25 crêpes) :

3 œufs

2-3 cuillères à soupe de sucre

250g de farine

500ml de lait

250ml d’eau bouillante

1 pincée de sel

40ml d’huile végétale

Préparation :

Cassez 3 œufs dans un récipient profond et ajoutez une pincée de sel. Battez la masse obtenue avec un mixeur jusqu’à ce que de la mousse apparaisse. Ajoutez le sucre et versez la moitié du lait à température ambiante. Mélangez le tout. Ajoutez la farine tamisée et mélangez bien pour qu’il ne reste plus de grumeaux. Ajoutez le reste du lait et remuez. Versez un verre d’eau bouillante et mélangez rapidement le tout avec un fouet. Ajoutez de l’huile végétale à la pâte et mélangez. Laissez-la pendant 10 minutes. Graissez une poêle avec de l’huile végétale et faites revenir les crêpes des deux côtés jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Elles peuvent être consommées seules ou remplies de l’une de vos garnitures préférées.

Blinis au «pripiok»

Les blinis russes se marient bien avec une variété de garnitures, et les soi-disant blinis au « pripiok » se distinguent par le fait que la garniture est initialement mélangée à leur pâte. En guise de « pripiok » (du verbe russe « piètch », cuire), les Russes utilisent le plus souvent du tvorog (fromage cottage russe), des champignons, des oignons verts, des œufs durs, du poisson salé, du fromage râpé ou des baies et des fruits.

Ingrédients (pour 25-30 crêpes) :

700ml de lait tiède

300ml d’eau tiède

1 cuillère à café de levure sèche instantanée

450g de farine

2 œufs

1 cuillère à soupe de sucre

1 cuillère à café de sel

2 cuillères à soupe d’huile végétale

250g de garniture (champignons aux oignons et herbes)

Préparation :

Versez le lait tiède (30-35°C) dans un récipient, ajoutez de l’eau tiède de même température. Ajoutez les œufs, le sel, le sucre et mélangez le tout. Dans un autre récipient où sera pétrie la pâte à crêpes, mélangez la farine et la levure. Versez le mélange lait-œuf dans la farine avec la levure par portions en remuant avec un fouet. Couvrez le récipient d’un film et placez dans un endroit chaud pendant 1 heure. À ce moment, préparez le pripiok. Lavez les champignons et hachez-les finement. Hachez également finement l’oignon. Vous pouvez ajouter quelques herbes fraîches pour la couleur (l’aneth, le persil ou les épinards conviennent). Faites frire le pripiok dans l’huile végétale pendant 5 minutes (durée à modifier en fonction des champignons choisis). Lorsque la pâte lève un peu et que des bulles se forment à la surface, versez-y de l’huile végétale et mélangez. Laissez encore 20 minutes. Remuez à nouveau la pâte avant la cuisson. Faites bien chauffer la poêle et graissez-la avec de l’huile végétale. Versez la pâte dans la poêle avec une louche, posez le pripiok dessus et pressez-le légèrement avec une spatule pour qu’il adhère à la pâte. Faites revenir le blin au pripiok à température moyenne jusqu’à ce que la crêpe soit dorée, puis retournez-la et terminez la cuisson de l’autre côté. Avant de servir, les crêpes peuvent être graissées avec du beurre.

