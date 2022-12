La priajenina avec crêpes à l'avoine: cet ancien plat russe qui vous aidera à survivre en hiver

Que manger quand les oies et dindes rôties de Noël ont été avalées, mais que vous êtes toujours à la recherche d'un plat chaud et copieux? Essayez de préparer chez vous la priajenina, un régal russe festif oublié depuis longtemps.

Mes parents et mes amis italiens me demandent souvent quel est le plat d'hiver festif le plus important en Russie. Bien sûr, la première chose qui me vient à l'esprit est l'oie rôtie. Cependant, si vous étudiez attentivement ce sujet, il s'avère que nous avons beaucoup de plats de ce type, dont certains ont été injustement oubliés au fil du temps. Celui qui m'a le plus impressionnée, c'est la priajenina.

Le nom « priajenina » vient de l'ancien mot slave « priajit' », qui signifie « frire ». En fait, la friture avec de grandes quantités de gras de porc fondu est considérée comme ancienne. Certains chercheurs affirment que cette méthode de cuisson était courante au XVe siècle. Alors qu'elle était très populaire en Russie, en Biélorussie et en Pologne à Noël (célébré par les orthodoxes le 7 janvier) et pendant la période qui va de sa veille à la Théophanie (17 janvier), appelée Sviatki, elle est aujourd'hui presque oubliée.

La priajenina est un plat d'hiver chaud et copieux composé de côtes de porc et de saucisses maison cuites dans une sauce épaisse. Elle était préparée dans une poêle en fonte dans un four en brique.

La priajenina était traditionnellement accompagnée de blinis (crêpes russes) à l'avoine, autre attribut obligatoire de la table de fête hivernale. Les deux plats sont servis séparément. Les crêpes doivent être trempées dans une sauce épaisse à base de farine. L'ail et l'aneth frais donnent au plat un goût particulier et l'enrichissent de vitamines.

Ingrédients :

Pour la priajenina :

côtes de porc – 700g

saucisse fumée – 500g

bacon – 50g

farine – 1 cuillère à soupe

eau – 380ml

1 oignon

2 gousses d'ail

sel

poivre noir

feuille de laurier

Pour les blinis à l'avoine (7 crêpes) :

farine d'avoine – 130g

lait – 375ml

2 œufs

huile (de tournesol) – 2 cuillères à soupe

sucre – 2 cuillères à soupe

sel – ½ cuillère à café

levure chimique – ½ cuillère à café

Préparation :

La priajenina :

Coupez le bacon et faites-le fondre dans une casserole profonde à fond épais jusqu'à ce que toute la graisse sorte.

Découpez les côtes.

Faites frire les côtes dans la graisse jusqu'à ce qu'une croûte croustillante se forme. Retirez-les ensuite de la poêle.

Faites revenir les saucisses dans la même poêle. Puis, retirez-les également.

Coupez l'oignon et l'ail et faites-les frire dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés ; ajoutez-y la cuillère de farine.

Versez l'eau et remuez la sauce pour éviter que la farine colle. Laissez-la mijoter pendant 5 minutes.

Mettez les côtes et les saucisses frites dans la sauce ; ajoutez-y le laurier, le sel, le poivre noir et cuisez au four pendant une heure à 180°C.

Retirez-les du four, pressez l'ail frais dessus et laissez reposer pendant 10 minutes avec un couvercle.

Servez la priajenina chaude avec les crêpes à l'avoine. Les côtes et les saucisses peuvent être servies avec de la sauce ou dans un plat séparé. Les herbes fraîches enrichissent leur goût.

Les blinis à l'avoine :

Mélangez les œufs, le sel et le sucre dans un saladier.

Ajoutez-y le lait chaud. Tamisez la farine avec la levure chimique et mélangez bien le tout.

Versez-y l'huile et laissez reposer la pâte pendant 30 minutes – elle deviendra plus épaisse.

Cuisez les blinis sur une surface plane et chaude en les retournant doucement.

Priatnovo appetita !

