Cinq tartes d’automne à préparer tout au long de la saison

Tarte aux pommes

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Ce dessert simple à préparer est connu de tous en Russie, mais il a été créé par des paysans britanniques au XVIIIe siècle sous le nom de « Charlotte ». Sa version russe a vu le jour à Londres au XIXe siècle grâce au chef français Marie-Antoine Carême, qui était alors au service du tsar Alexandre Ier. La recette de ce dessert est familière à tous les habitants de Russie. Le principal secret de sa popularité est qu’il est si simple que même un enfant peut le comprendre !

Recette

Tarte à la myrtille

Victoria Drey Victoria Drey

Parmi les dizaines de baies traditionnellement appréciées et utilisées dans la cuisine russe, les myrtilles occupent une place particulière, car elles poussent uniquement dans les forêts et sont donc 100 % pures et naturelles. C’est pourquoi les habitants du pays aiment l’utiliser dans leurs recettes depuis l’époque de la Rus’ médiévale. Les pâtisseries fourrées à cette baie sont parfaites pour ceux qui n’aiment pas les desserts trop sucrés. La pâte au tvorog (fromage cottage) tendre, aérée et satisfaisante rend cette tarte particulièrement attrayante.

Recette

Tarte aux champignons

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tout le monde sait que les Russes sont fous de champignons et ne peuvent refuser un seul plat à base de ceux-ci. C’est pourquoi, à l’automne, en empruntant les principales autoroutes du pays, vous pourrez apercevoir les voitures de cueilleurs en quête de cette friandise forestière garées sur le côté à proximité des forêts. Quant à cette recette particulière, selon la légende, elle remonterait à l’époque d’Ivan le Terrible. Préparons-la ensemble, réalisant ainsi un voyage unique dans le Moyen Âge russe.

Recette

Tarte à l’airelle

Vasilisa Malinka Vasilisa Malinka

Pour réaliser cette délicieuse pâtisserie, il faudra littéralement noyer la pâte levée dans de l’eau froide. Ne vous inquiétez pas, ce petit crime culinaire est nécessaire pour que le dioxyde de carbone ne s’en échappe pas, ce qui signifie que le processus de fermentation à l’intérieur se déroulera plus rapidement. Pour la garniture, nous avons choisi l’airelle rouge, qui a toujours été considérée comme l’une des plus saines baies de la cuisine russe et même de la médecine populaire.

Recette

Tarte à la citrouille

Legion Media Legion Media

Mentionnée dans la littérature russe, la citrouille est surnommée la « voûte dorée » et de nombreux plats russes anciens utilisent ce produit polyvalent. Elle était ajoutée aux bouillies et également simplement cuite au four. Toutefois, nous vous proposons de préparer une tarte à la citrouille au goût russe en y ajoutant du sarrasin et du fromage cottage, ces ingrédients essentiels de la cuisine russe. Ils transformeront votre tarte en quelque chose de complètement spécial et inoubliable ! Le fromage cottage et la purée de citrouille sont étonnamment épicés, mais très savoureux. Le sarrasin donne à la croûte une couleur sombre spectaculaire et une saveur de noisette qui complète et met en valeur la citrouille.

Ingrédients pour la pâte :

180g de farine tout usage

90g de farine de sarrasin

1 cuillère à café de sucre

¼ cuillère à café de sel

170g de beurre froid

1 œuf

½ cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme

40g d’eau froide

Ingrédients pour la garniture :

425g (1 boîte) de purée de citrouille

4 œufs

60g de crème épaisse

240g de fromage blanc

1 cuillère à café de cannelle

¼ cuillère à café de gingembre

¼ cuillère de muscade

1/8 de piment de la Jamaïque

1 cuillère à café d’extrait de vanille

½ cuillère à café de sel

180g de sirop d’érable

Préparation :

Mélangez la farine, le sucre et le sel. Fouettez-les à basse vitesse. Coupez le beurre froid en petits cubes et ajoutez-le lentement au mélange sec. Fouettez à vitesse moyenne pendant environ 1 à 2 minutes, puis ajoutez votre œuf, l’eau et le vinaigre de cidre de pomme. Continuez à mélanger jusqu’à ce que la pâte se rassemble. Sortez la pâte, couvrez-la d’un film alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 3 heures ou toute la nuit. Étaler la pâte. Disposez-lа dans un moule à tarte, formez les bords de la future tarte. Laissez la pâte refroidir au congélateur pendant environ 15 minutes. Une fois la tarte refroidie, tapissez-la de papier sulfurisé et remplissez-la de haricots secs ou de riz à cuire. Retirez le papier sulfurisé avec les haricots et faites cuire encore 5 à 10 minutes jusqu’à ce que la pâte paraisse sèche. Si vous n’avez pas de purée de citrouille en conserve, faites rôtir une citrouille entière au four jusqu’à ce qu’elle devienne tendre, puis versez la chair dans un mixeur. Mettez tous les ingrédients, sauf les œufs, dans un mixeur pendant environ une minute, ajoutez les œufs, battez le tout. Versez le mélange dans le fond de tarte froid à travers une passoire. Cuisez la tarte à 180°C pendant 50 à 60 minutes.

