Recette russe de tarte printanière aux orties

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Russes adorent utiliser les orties en cuisine. Ils préparent des salades, des soupes et même des pâtisseries à sa base. Ce n'est pas surprenant, car en plus d'un goût agréable, cette plante est l'une des meilleures sources de vitamine C et de carotène. Essayez de diversifier votre alimentation avec cette recette printanière de tarte aux orties.

Ingrédients :

pâte – 500g

ortie – 5 branches

œuf – 1

blanc d'œuf – 1

tomate – ½

fromage – selon vos envies

Préparation :

Pour cette recette insolite, vous pouvez utiliser n'importe quel type de pâte : pâte sablée, pâte sans levain ou pâte au fromage blanc. Étalez la pâte en un rond d'environ ½cm d'épaisseur, déposez dessus le fromage râpé et la garniture aux orties hachées. Couvrez-la de fines tranches de tomates. Versez le blanc d'œuf et ajoutez l’œuf entier. Repliez la pâte de manière à ce qu'elle recouvre partiellement la garniture. Si vous souhaitez que le jaune de la garniture soit plus liquide, cassez l'œuf en toute fin de cuisson. Cuisez la tarte à 180°C dans un four préchauffé pendant environ 20 minutes. Priatnovo appetita !

Dans cette autre publication, découvrez dix populaires types de pâtisseries russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.